En Nueva York: el caso de un migrante detenido por el ICE en una entrevista para obtener la green card

Un hombre que reside en Brooklyn, en Nueva York, fue junto a su esposo a una audiencia rutinaria para el trámite de la green card. Sin embargo, a la salida de la corte, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo detuvieron. Como justificación, las autoridades plantearon que el migrante había faltado a una cita en 2022, aunque los familiares sostienen otra versión.

Detenido al salir de su cita migratoria: el caso que impacta a Brooklyn

El 24 de noviembre pasado, Allan Dabrio Marrero fue con su esposo, Matthew Marrero, a una audiencia rutinaria por su green card.

En el edificio 26 Federal Plaza se les informó a ambos que Allan tenía una orden de deportación emitida en 2022, pero les aseguraron que serían capaces de salir del edificio sin problemas.

Minutos después, la oficial que los entrevistaba regresó de una sala contigua y su tono de voz cambió, según relata la hermana de Matthew en un GoFundMe creado para recaudar dinero.

El migrante fue detenido por el ICE cuando acompañó a su esposo a una audiencia de inmigración para obtener la green card GoFundMe - GoFundMe

Allí, admitió que solo podía controlar lo que sucedía en su oficina y no tenía garantías de su salida segura. Al salir del cuarto, los condujeron hasta un lugar en el que los agentes del ICE lo esperaban para llevárselo bajo custodia.

“Allan es un hombre que llevó un registro meticuloso de sus trámites de inmigración y trató de hacer todo según las reglas”, expresó al respecto Alexandra Rizio, abogada supervisora ​​de inmigración de Make the Road New York, que presentó una moción para reabrir su caso de deportación. Mientras se espera la decisión sobre este recurso, no puede ser expulsado, según consignó CBS News.

El martes 9 de diciembre, familiares, residentes de Middle Church y defensores de la inmigración se congregaron para exigir su liberación.

La versión de la familia y del DHS sobre la orden de deportación

De acuerdo con el testimonio de sus allegados, el hombre llegó en 2013 a Estados Unidos desde las Islas Caimán. En un principio, alegó que buscaba asilo por su identidad LGBTIQ+.

Pasó una década hasta que conoció a Matthew. Se enamoraron, y luego de casarse continuaron con los trámites de inmigración. No obstante, según la versión de las autoridades, el migrante incumplió un paso del proceso legal.

El migrante se casó en 2023 y juntos avanzaron con el proceso de inmigración para establecerse en Estados Unidos GoFundMe - GoFundMe

En diálogo con CBS, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicó que Allan ingresó al país norteamericano con una visa de turista que le exigía salir de EE.UU. antes del 8 de septiembre de 2013.

“Tras no presentarse a su audiencia de inmigración, un juez le dictó una orden final de deportación en 2022. Recibió el debido proceso”, sostuvo.

Desde su lugar, Matthew aseguró que nunca recibieron notificación sobre la cita de 2022. Además, agregó que no sabían que había fallado a la cita hasta su entrevista para la tarjeta verde hace dos semanas.

Mientras esperan la resolución sobre la moción presentada por Rizio, su esposo se encuentra preocupado por las hostiles condiciones del centro de detención. “En el recinto, los medicamentos de mi esposo han sido mal manejados”, señaló.

Asimismo, remarcó: “Tardaron más de una semana en recibir medias y una toalla. Ha recibido insultos homofóbicos, y cada día sigo adelante con nuestra historia, rezando por un milagro navideño para que mi esposo regrese a casa“, declaró.

Para afrontar el proceso legal, el propósito inicial del GoFundMe es reunir 18.000 dólares, y hasta el momento ya recaudaron más de US$17.000.

“Entre la necesidad de un automóvil para llegar a una instalación a casi una hora de distancia, el costo de vida, los honorarios de los abogados y las tarifas pertinentes, su ayuda es necesaria y muy apreciada”, escribió la hermana de Matthew.

Casi tres de cada cuatro migrantes detenidos por el ICE en el actual año fiscal no tenían antecedentes penales ICE - ICE

Qué dicen las estadísticas sobre detenidos sin antecedentes en EE.UU.

Uno de los datos llamativos del arresto de Allan Dabrio Marrero es que no posee ningún historial criminal. El hombre es uno de los numerosos migrantes detenidos por el ICE sin antecedentes penales.

Un informe del Cato Institute refleja que de todas las personas capturadas por los agentes federales durante este año fiscal (desde el 1° de octubre de 2025):

Casi tres de cada cuatro (73%) no tenían antecedentes penales .

(73%) . Casi la mitad no tenía antecedentes penales ni cargos penales pendientes .

. Solo el 8% tenía una condena por un delito violento o contra la propiedad .

. Solo el 5% tenía una condena por un delito violento .

. La mayoría de los convictos tenían condenas por vicios, inmigración o tráfico.

A su vez, el rastreador de detenciones TracReports exhibe que de los 65.135 migrantes que permanecían bajo custodia del ICE al 16 de noviembre, 47.964 (el 73,6%) no contaban con antecedentes penales.