La nueva ley en Nueva York que podría aplicar la suspensión de la licencia de conducir para algunos conductores

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, según sus siglas en inglés) de Nueva York advierte que es ilegal conducir si una licencia está suspendida o revocada. Existen diversas razones por las que el permiso puede cambiar de estatus, y una nueva ley busca eliminar uno de esos motivos.

A quiénes ya no les suspenderían la licencia de conducir si se aprueba la ley

El proyecto de ley A7005 “elimina el requisito de que se suspenda una licencia de conducir, una profesional o una recreativa por no pagar la manutención de los hijos”, señala la página oficial del Senado del estado de Nueva York.

El objetivo primordial de la ley es eliminar el requisito o la facultad de suspender licencias (de conducir, profesionales y recreativas) Archivo

La propuesta fue remitida al Comité Judicial y actualmente se encuentra en espera de seguir el procedimiento para llegar al escritorio de la gobernadora, Kathy Hochul. Si se aprueba, eliminaría la autoridad para que el DMV suspenda la licencia de una persona por no realizar los pagos de manutención.

También acabaría con el procedimiento por el cual la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados (OTDA, por sus siglas en inglés) notifica al la agencia de vehículos sobre la responsabilidad de un individuo por ser deudor alimentario para que se inicie la suspensión de sus privilegios de conducir.

Otras licencias que se verían impactadas por la nueva ley en Nueva York

En caso de aprobación, la nueva ley elimina la facultad del tribunal para ordenar a una junta, departamento u oficina estatal competente que inicie procedimientos de suspensión de una licencia, permiso, registro o autoridad para ejercer una profesión, ocupación o negocio cuando el titular ha acumulado atrasos en la manutención.

La legislación también acabaría con la facultad del tribunal para ordenar a cualquier agencia responsable de la emisión de una licencia recreativa que la suspenda o se niegue a reemitirla o deniegue la solicitud si el obligado ha acumulado atrasos en el pago del sustento para sus hijos.

Las licencias de conducir pueden suspenderse si el monto adeudado en concepto de manutención infantil es igual o superior a cuatro meses

Sin embargo, la legislación propuesta mantiene en varias secciones la autoridad del tribunal para ordenar la suspensión de licencias si el demandado, después de recibir la notificación apropiada, no cumple con una citación, una orden judicial o una de arresto relacionada con una deuda alimentaria.

Cómo funciona actualmente la suspensión por no pagar la manutención de los hijos

Actualmente, y de acuerdo con las leyes de Nueva York, a aquellos que deban manutención infantil en atrasos iguales o mayores a cuatro meses se les puede suspender, restringir o revocar el permiso de conductor que es entregado por el DMV.

El bufete de abogados, Wisselman Harounian Family Law, precisa que según la legislación estatal, el conductor recibirá una notificación por escrito para explicar que su licencia será suspendida y que puede evitarlo al realizar los pagos correspondientes.

En determinadas circunstancias, el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York puede conceder una licencia de conducir restringida Imagen de Freepik

La Oficina de Servicios de Manutención Infantil (OCSS, por sus siglas en inglés) en Nueva York indica que, en general, la suspensión del permiso no se levantará a menos que:

El padre pague la totalidad del dinero adeudado.

Llegue a un acuerdo de pago.

Proporcione información laboral que resulte en deducciones de nómina.

En ciertas circunstancias, el DMV puede conceder una licencia de conducir restringida que les permita manejar un vehículo únicamente para ir y volver del trabajo.

El Departamento señala que para levantar una suspensión por falta de pago de la manutención infantil, el titular del carnet debe comunicarse con la agencia local de cumplimiento o con la OTDA.