En Nueva York: Kathy Hochul entregará viviendas asequibles como parte de un proyecto de US$35 millones

Como parte del plan para mejorar la asequibilidad en Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul anunció la finalización de un proyecto que entregará más de 70 viviendas totalmente eléctricas. El edificio, que contó con una inversión de 35 millones de dólares, está ubicado junto al Parque St. Joseph en Rochester y ofrece diversos servicios para los inquilinos. Para aplicar, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos de ingresos.

Hochul entregará más de 70 viviendas asequibles en Nueva York

En línea con los objetivos de su administración, Hochul anunció la finalización del desarrollo Alta Vista , que incluye 76 viviendas asequibles y de apoyo .

, que incluye . Se construyó en cuatro terrenos baldíos a lo largo de las calles Franklin, Pleasant y Andrews, dentro del área de influencia de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos de la ciudad.

El proyecto de US$35 millones de Hochul en Nueva York incluye 73 apartamentos asequibles y tres unidades tipo casa adosada de dos habitaciones

El edificio de seis plantas cuenta con un espacio comercial que la Sociedad Landmark del Oeste de Nueva York utilizará para eventos públicos y ocasiones privadas especiales relacionadas con el parque. El proyecto incluyó:

73 apartamentos de una y dos habitaciones .

. Tres unidades tipo casa adosada de dos habitaciones construidas en la parte trasera del edificio.

Parte del exterior de Alta Vista consiste en piedra y arcos que imitan los muros que aún se conservan de la Iglesia de San José.

A través del comunicado de prensa en el que anunció la finalización del proyecto, Hochul sostuvo que crear propiedades seguras, estables y asequibles es una de las principales prioridades de su administración.

“Alta Vista demuestra lo que podemos lograr cuando las agencias estatales, los promotores inmobiliarios y las organizaciones sin fines de lucro se unen para abordar la crisis de vivienda y brindar unidades asequibles a las comunidades de todo el estado de Nueva York”, completó.

Quiénes pueden acceder a las viviendas asequibles que entregará Hochul en Nueva York

De acuerdo con el anuncio, todos los departamentos del complejo son asequibles para familias con ingresos iguales o inferiores al 70% del ingreso medio del área. Hay 14 unidades con servicios de apoyo para personas y familias que no tienen hogar.

El complejo de viviendas asequibles en Nueva York cuenta con un sistema solar en la azotea, acceso a Wi-Fi y un patio al aire libre

El complejo también cuenta con ocho viviendas accesibles y equipadas para personas con discapacidades de movilidad, así como cuatro unidades accesibles para personas con discapacidades auditivas o visuales. Los servicios que ofrece Alta Vista incluyen:

Acceso gratuito a banda ancha de alta velocidad e Internet Wi-Fi en áreas comunes.

Una sala comunitaria con cocina.

Varios salones.

Estacionamiento en el lugar.

Almacenamiento para inquilinos.

Un patio al aire libre.

Un área de juegos infantiles en el interior.

Por otro lado, la Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes (YWCA, por sus siglas en inglés) de los condados de Rochester y Monroe ofrece servicios en el lugar mediante asistencia laboral, educativa y de transporte, así como terapia.

El proyecto impulsado por Hochul en Nueva York es completamente eléctrico

Viviendas asequibles en Nueva York: la agenda de Hochul para mitigar una crisis acuciante

La oficina de Hochul aseguró en el comunicado que desde el año fiscal 2023 la administración trabajó para aumentar la oferta habitacional a través de casi US$4000 millones en inversiones específicas.

A su vez, el Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2027 completa el actual Plan de Vivienda quinquenal de la gobernadora, con una cantidad de US$25.000 millones, para crear o preservar 100 mil propiedades asequibles en todo el estado. Hasta la fecha, se han construido o preservado más de 77.000 unidades de este tipo.

Hochul apunta a crear 100 mil viviendas asequibles para luchar contra la crisis en Nueva York

La agenda de Hochul responde a la crisis de asequibilidad que enfrentan los neoyorquinos desde hace varios años. En febrero de 2024, el Contralor del Estado, Thomas P. DiNapoli, publicó un informe en el que advirtió que alrededor de 3 millones de hogares en todo el Estado Imperial gastan más del 30% de su ingreso en vivienda, y uno de cada cinco hogares gasta más del 50%.

Las cifras ubican a Nueva York como la entidad con la mayor carga de costos de vivienda en todo el país norteamericano.

Asimismo, según la Asociación de Condados del Estado de Nueva York (Nysac, por sus siglas en inglés), la oferta habitacional disponible y asequible no satisface la demanda, lo que provoca desplazamientos, mayores costos de vida y reducción de la calidad de vida.