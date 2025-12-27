Alquiler por menos de US$1000: nuevas convocatorias para la nueva lotería de vivienda en Nueva York

La lotería de vivienda para la ciudad de Nueva York abrió nuevas convocatorias con opciones de alquiler de menos de 1000 dólares. El NYC Housing Connect, portal para encontrar y solicitar departamentos asequibles actualmente enlista alternativas con vigencia hasta febrero de 2026.

Lotería de vivienda en la ciudad de Nueva York: cómo funciona

El Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la ciudad de Nueva York (HPD, por sus siglas en inglés) y la Corporación para el Desarrollo de la Vivienda (HDC, por sus siglas en inglés) crean oportunidades de unidades asequibles para hogares de todos los niveles y tamaños de ingresos.

El programa de viviendas asequibles en la ciudad de Nueva York incluye a los cinco condados Pexels / Quintin Gellar

Los edificios son de propiedad privada. El HPD y la HDC desempeñan una función de monitoreo y supervisión. A través de este sistema se alquilan y compran viviendas. Para el caso de las rentas, están reguladas, por lo que no pueden subir demasiado con el tiempo.

A través de Housing Connect, se puede encontrar y solicitar el beneficio. Para calificar, el hogar debe cumplir con los requisitos de ingresos y tamaño para una unidad en el complejo residencial asequible. El hogar está compuesto por todas las personas que vivirán en la vivienda.

Los interesados pueden optar por presentar su solicitud mediante uno de dos métodos: en línea o por correo postal.

Dónde encontrar una opción de vivienda asequible en la ciudad de Nueva York

Se debe utilizar la sección de Loterías Abiertas en la página oficial del programa para encontrar oportunidades actuales de vivienda asequible.

Para encontrar la que mejor se ajuste al solicitante, es posible filtrar la búsqueda por tamaño del hogar, ingresos, alquiler mensual mínimo y máximo, número de habitaciones, vecindario, opciones de transporte y comodidades ofrecidas.

A través de Housing Connect se puede encontrar y solicitar oportunidades de alquiler de vivienda asequible Housing Connect

Cada listado le mostrará cuántas casas están disponibles, el número de personas pueden vivir en cada unidad, el rango de ingresos en el que debe estar el hogar para calificar y cuándo se debe presentarse la solicitud.

Nuevas opciones en la lotería de vivienda en Nueva York

Las últimas opciones de vivienda asequible publicadas en el sitio oficial muestran tres departamentos con alquileres de menos de US$1000. Estas son las nuevas loterías de vivienda (con vigencia a febrero de 2016):

Willets Point Commons: diseñado por Related Companies y Sterling Equities, ofrecerá 747 apartamentos nuevos con alquileres inferiores al mercado en edificios con todos los servicios y comodidades. Con rentas desde US$486 hasta los US$4244.

Algunas de las opciones que se muestran actualmente tienen vigencia hasta febrero de 2026 housingconnect.nyc.gov - housingconnect.nyc.gov

Ubicado en el 126-55 y el 126-43 de 39th Avenue, en Queens, cerca del Citi Field, el futuro estadio del NYCFC, y a cinco kilómetros del Aeropuerto LaGuardia, se puede llegar a Manhattan en menos de 20 minutos. Los inquilinos son responsables de la electricidad. El alquiler incluye agua caliente y calefacción.

37th and 1st Apartments: localizado en el 650 de 1st Avenue, en el barrio de Murray Hill/Kips Bay, ofrece 28 unidades con un alquiler que incluye agua caliente. Sin embargo, los inquilinos son responsables de la electricidad, lo que incluye la estufa y la calefacción.

Las rentas de un departamento en este edificio de 11 plantas van de los US$940 a los US$3290. Cada unidad cuenta con su propia lavadora y secadora. Dispone de múltiples espacios de servicios, como un salón, gimnasio, terraza al aire libre y un bicicletero.