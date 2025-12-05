En Nueva York: la estrategia de Eric Adams para marcarle el territorio a Zohran Mamdani antes de que asuma
El alcalde saliente firmó dos órdenes ejecutivas a pocas semanas de la asunción del demócrata-socialista
- 4 minutos de lectura'
Eric Adams, alcalde saliente de Nueva York, firmó dos órdenes ejecutivas para combatir el antisemitismo de manera inmediata, informó a través de un comunicado. Las normativas fueron emitidas a pocas semanas de que Zohran Mamdani asuma el cargo, el 1° de enero de 2026.
Las dos medidas contra el antisemitismo y en defensa de los vínculos con Israel y de las instituciones judías
Las órdenes ejecutivas No. 60 y 61, respectivamente, representan medidas económicas y de seguridad alineada con la defensa del Estado de Israel y de instituciones judías en la Gran Manzana, informó The Guardian.
La primera normativa prohíbe que la ciudad adopte políticas de boicot o desinversión contra el Estado de Israel en contrataciones públicas e inversiones del sistema de pensiones.
En ese sentido, todo jefe de agencia, principal agente de contratación y otros designados por el alcalde tienen prohibido implementar políticas de boicot o sanción basadas en el origen nacional, específicamente aquellas dirigidas contra Israel o entidades vinculadas al país. De no cumplirse, pueden ser objeto de “medidas disciplinarias”.
Esta normativa también incide en el Administrador Principal de Pensiones y los Fideicomisarios de los sistemas de pensiones de la Ciudad, quienes no pueden aplicar desinversiones de bonos y otros activos con el propósito de discriminar a los israelíes.
Protección a espacios de culto
La orden 61, entretanto, se enfoca en proteger los derechos constitucionales de libre ejercicio de la religión, libertad de expresión y reunión pacífica en la Ciudad de Nueva York.
El Comisionado de Policía, en coordinación con el Departamento Legal, debe supervisar la guía de patrullaje y orientación legal del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) para garantizar la protección tanto de los “lugares de culto” como de las personas que ejercen sus derechos de reunión cerca de ellos.
La revisión debe considerar las leyes federales, estatales y locales que regulan las protestas en lugares de culto, instalaciones de salud reproductiva, residencias privadas y otros sitios de la siguiente manera:
- Evaluación de las restricciones legales existentes sobre la actuación policial en manifestaciones y grandes reuniones.
- Establecer zonas donde las actividades de protesta estarían prohibidas o reguladas, abarcando entre 15 y 60 pies de la entrada de un lugar de culto.
- Establecer limitaciones apropiadas a las actividades de protesta fuera de los lugares de culto durante actividades no religiosas, para proteger los derechos de expresión y reunión de la comunidad.
- Evaluar restricciones adicionales aplicables durante los servicios religiosos programados a nivel público.
La postura de Zohran Mamdani sobre Israel
Durante su campaña, el alcalde electo de Nueva York habló sobre la ofensiva militar de Israel en Gaza e incluso declaró a The New York Times que Benjamín Netanyahu (primer ministro de Israel) era un “criminal de guerra” y que cumpliría una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el político en caso de pisar la ciudad.
“Esto es algo que tengo la intención de cumplir”, dijo Mamdani antes de ganar las elecciones por la alcaldía de Nueva York. “Es mi deseo garantizar que esta sea una ciudad que defienda el derecho internacional”, agregó aquella vez.
Tras su triunfo, activistas demócratas judíos dijeron que la victoria de Mamdani el mes pasado no implicaba una problemática. No obstante, sienten preocupación por sus declaraciones, según consignó The Times of Israel.
“Si va a ser alcalde de Nueva York, que tiene la mayor población judía en cualquier ciudad del mundo, tiene que entender que su defensa de la frase ‘globalizar la intifada’ no solo es preocupante, sino inaceptable”, dijo Halie Soifer, directora ejecutiva del Consejo Democrático Judío de América.
