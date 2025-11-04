En Nueva York: venden en US$1,79 millones la antigua propiedad de Robert F. Kennedy y conserva sus electrodomésticos

El apartamento que le perteneció al candidato presidencial Robert F. Kennedy fue puesta a la venta por primera vez en más de 50 años. La propiedad fue preservada para mantener el estilo de la década de los 60 y todavía conserva algunos de sus elementos originales. La vivienda se ofrece en US$1,79 millones.

Así es por dentro el apartamento que le perteneció a Robert F. Kennedy en Manhattan

El 28 de octubre de 2025, New York Post publicó una noticia exclusiva: la propiedad que el político Robert F. Kennedy adquirió en 1965 fue puesta a la venta por primera vez en 53 años. El listado está disponible en el sitio inmobiliario de Coldwell Banker Homes.

La propiedad tiene dos habitaciones, pero se puede ampliar a tres (ColdwellBankerHomes.com/Compass)

La vivienda tiene un precio de US$1.795.000 y se encuentra en 870 United Nations Plaza en la Ciudad de Nueva York. La superficie total de este lugar es de dos mil pies cuadrados (186 metros cuadrados).

La propiedad cuenta con tres baños completos y dos dormitorios, además de una oficina que puede modificarse para convertirla en un comedor formal o en una tercera habitación.

La agente inmobiliaria Mary Barbrack reveló a New York Post que la residencia solo ha tenido alteraciones mínimas en los últimos 50 años, sino que el mármol presente en el baño es original y que algunos electrodomésticos en la cocina son los mismos que fueron instalados cuando fue adquirida por Kennedy en los 60, como por ejemplo el horno.

El apartamento (ubicado en un piso 14) cuenta con ventanas de piso a techo que ofrecen vistas hacia algunos de los sitios neoyorquinos más emblemáticos, como East River, Queens, Brooklyn y Manhattan.

De acuerdo con la descripción del agente inmobiliario, la habitación principal posee tres armarios y uno de ellos es lo suficientemente amplio como para caminar en su interior. En total, la vivienda tiene 10 clósets.

El sitio inmobiliario también describió este hogar como un “oasis privado en el corazón de Manhattan”. El apartamento es parte del complejo United Nations, el cual ofrece amenidades como:

Gimnasio

Simulador de golf

Terraza

Estacionamiento

Biblioteca

Lavandería y tintorería

Cargadores para vehículos eléctricos

Cocina para eventos

La historia detrás de la propiedad ubicada en 870 United Nations Plaza

New York Post relató que Robert F. Kennedy compró este inmueble en 1965, justo cuando terminó su construcción. En ese entonces, Kennedy vivía con su esposa Ethel Kennedy y sus nueve hijos en una granja familiar en McLean, Virginia.

La cocina conserva accesorios y electrodomésticos originales, como el horno (ColdwellBankerHomes.com/Compass)

El apartamento, que ahora tiene un precio de US$1,79 millones, fue vendida en ese entonces por US$68 mil (más una cuota anual de mantenimiento de US$6500) a los Kennedy.

En ese edificio vivieron otras figuras públicas que gozaban de gran fama en Estados Unidos, como el presentador Johnny Carson, el escritor Truman Capote y el actor Cliff Robertson.

Ethel Kennedy vendió su apartamento en 870 United Nations Plaza en el verano de 1968, después de que su esposo fuera asesinado. Para ese entonces, el valor del hogar había aumentado a US$175 mil, lo cual equivaldría a US$1,6 millones en la actualidad, según New York Post.

Robert F. Kennedy: su candidatura presidencial y asesinato

La muerte de Robert F. Kennedy sucedió en una década violenta para Estados Unidos, como reportó Los Angeles Times. Durante esos años, figuras prominentes de la política fueron asesinadas, como Malcolm X, Martin Luther King Jr. y el presidente John F. Kennedy, quien fue el hermano mayor de Robert F. Kennedy.

Robert F. Kennedy deseaba convertirse en presidente de Estados Unidos, como su hermano (Wikimedia Commons/United States Library of Congress)

En 1968, Robert F. Kennedy estaba en campaña para convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos. El 5 de junio de ese año, el político y sus simpatizantes celebraban en el Ambassador Hotel en Los Ángeles después de haber ganado la elección primaria del Partido Demócrata.

Kennedy utilizó la cocina del hotel como un atajo para dirigirse al área donde lo esperaba la prensa. Mientras el candidato saludaba a los empleados del lugar, un hombre le disparó. Dos balas le dieron en la espalda y una más, en la cabeza, consignó Los Angeles Times.