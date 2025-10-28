Quién va ganando la alcaldía de Nueva York: últimas encuestas entre Mamdani y Cuomo a una semana de las elecciones
Un nuevo sondeo mostró que el exgobernador logró achicar la distancia en la última semana, aunque aún hay una diferencia de dos dígitos con el candidato demócrata; el republicano Curtis Sliwa está tercero
La recta final por la alcaldía de Nueva York se convirtió en una disputa cada vez más reñida entre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo. A una semana de las elecciones del 4 de noviembre, el exgobernador logró reducir a la mitad la ventaja del candidato demócrata, según una nueva encuesta de Suffolk University.
Nueva encuesta: Mamdani sigue al frente, pero Cuomo acorta distancias
El sondeo realizado por Suffolk University Political Research Center entre 500 votantes probables de la ciudad mostró que Mamdani conserva el liderazgo con un 43,8% de intención de voto, mientras que Cuomo, que compite como candidato independiente bajo la plataforma Fight & Deliver, alcanzó el 33,6%. En tercer lugar, aparece el republicano Curtis Sliwa con un 10,6%, mientras que un 7,2% de los encuestados se declaró indeciso.
El resultado marca un cambio importante respecto de la medición de septiembre de la misma encuestadora, cuando Zohran Mamdani superaba Andrew Cuomo por 20 puntos. El avance del exgobernador coincidió con el respaldo público de Eric Adams.
El relevamiento de Suffolk University incluyó una radiografía detallada del electorado neoyorquino. De los 500 encuestados, el 91% aseguró que está “muy dispuesto” a votar en los comicios locales. La muestra representó a los cinco condados de la ciudad, con un 31% de participantes del condado de Kings (Brooklyn), 26% de Queens, 21% de Manhattan, 15% del Bronx y 7% de Staten Island.
En términos de identidad partidaria, un 68% de los votantes consultados se aseguró ser demócrata, mientras que el 12,8% lo hizo como republicano y un 12,6% se declaró independiente.
En cuanto a la edad, el electorado mayor mantiene un peso importante: el 58% de los encuestados tiene más de 45 años y, dentro de ese grupo, el 19,8% se ubica entre los 55 y 64 años. La encuesta también reveló una paridad de género, con un 50,6% de mujeres y un 46,4% de hombres.
Respecto al origen étnico, el 41,6% de los votantes se consideró blanco, el 26,4% afroamericano y el 17,6% hispano o latino. Los asiáticos representaron el 9% del total.
El sondeo también evaluó la percepción sobre la vida en la ciudad: un 52,8% calificó a Nueva York como un lugar “bueno” o “excelente” para vivir, mientras que un 46,6% tuvo una opinión desfavorable. En cuanto al costo de vida, un 54,4% afirmó que su situación económica es “algo o muy poco asequible”.
Los últimos sondeos favorecen a Mamdani en Nueva York
El repaso de los principales estudios difundidos durante el último tiempo confirma una tendencia sostenida de liderazgo para Zohran Mamdani en la carrera por la alcaldía de Nueva York. Los resultados coinciden en otorgarle una ventaja de dos dígitos sobre Andrew Cuomo.
- Suffolk University (23 y 26 de octubre): Mamdani 44%, Cuomo 34% y Sliwa 11%. Diferencia: Mamdani +10
- Victory Insights (22 y 23 de octubre): Mamdani 47%, Cuomo 29% y Sliwa 16%. Diferencia: Mamdani +18.
- Patriot Polling (18 y 19 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 32% y Sliwa 19%. Diferencia: Mamdani +11.
- AARP Nueva York y Gotham Polling & Analytics (14 al 15 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 29% y Sliwa 19%. Diferencia: Mamdani +14.
- Fox News (10 al 14 de octubre, Beacon Research/Shaw & Company Research): Mamdani 52%, Cuomo 28%, Sliwa 14% y Adams 2%. Diferencia: Mamdani +24.
- Quinnipiac University (3 al 7 de octubre): Mamdani 46%, Cuomo 33% y Sliwa 15%. Diferencia: Mamdani +13.
- Fox News (18 al 22 de septiembre, Beacon Research/Shaw & Company Research): Mamdani 47%, Cuomo 29%, Sliwa 11% y Adams 7%. Diferencia: Mamdani +18.
- Suffolk University (16 al 18 de septiembre): Mamdani 45%, Cuomo 25%, Sliwa 9% y Adams 8%. Diferencia: Mamdani +20.
- YouGov/CBS News (7 al 13 de septiembre): Mamdani 44%, Cuomo 30% y Sliwa 17%. Diferencia: Mamdani +14.
Estos resultados revelaron un patrón consistente: Mamdani no solo amplió su margen desde mediados de septiembre, sino que logró mantener un nivel de apoyo estable y mayoritario en todos los segmentos de votantes. Por su parte, Cuomo se consolidó como la segunda fuerza, aunque sin lograr acortar significativamente la brecha con el demócrata.
Cambio de escenario en el voto anticipado: sufragaron más personas mayores de 50 que jóvenes
Según CBS New York, más de 223 mil personas ya emitieron su voto durante los primeros tres días del proceso anticipado, una cifra muy superior a la registrada hace cuatro años. Uno de los datos más relevantes es el cambio generacional: los mayores de 50 años sufragaron en una proporción significativamente mayor que los jóvenes, quienes fueron determinantes en la victoria de Mamdani durante las primarias demócratas.
El propio Cuomo calificó el fenómeno como “extraordinario” y lo interpretó como un signo de apoyo. “Hay enojo, hay miedo y frustración en esta ciudad, todo está hirviendo. Los neoyorquinos quieren a alguien que pueda hacer el trabajo, y me siento muy bien con lo que está ocurriendo”, expresó, según consignó el medio citado.
Mamdani, por su parte, insistió en que la alta participación “siempre es motivo de celebración”. “Sigo confiado en nuestra campaña y en la relación con los votantes mayores de 55 años, pero no me permitiré caer en la complacencia”, señaló.
Más notas de Elecciones en Estados Unidos
Seguí leyendo
En latinos. Buenas noticias para los trabajadores en California: el beneficio de Gavin Newsom que impacta en la construcción
Precauciones. Para evitar al ICE en Florida: los documentos que todo migrante debe tener a mano si viaja por carretera
Diferencias. Salario mínimo en Nueva York y Nueva Jersey en octubre 2025
- 1
Qué pasará con las ventas de autos 0km tras las elecciones
- 2
Reacción positiva: escaló la soja en el mercado internacional y cerró en el precio más alto de los últimos cuatro meses
- 3
Famosos, empresarios, “casta” de Pro y amigos de Milei: quiénes formarán los bloques libertarios del Congreso
- 4
Los factores del triunfo de Javier Milei