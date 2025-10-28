Quién va ganando la alcaldía de Nueva York: últimas encuestas entre Mamdani y Cuomo a una semana de las elecciones

El relevamiento de Suffolk University incluyó una radiografía detallada del electorado neoyorquino. De los 500 encuestados, el 91% aseguró que está “muy dispuesto” a votar en los comicios locales. La muestra representó a los cinco condados de la ciudad, con un 31% de participantes del condado de Kings (Brooklyn), 26% de Queens, 21% de Manhattan, 15% del Bronx y 7% de Staten Island.

En términos de identidad partidaria, un 68% de los votantes consultados se aseguró ser demócrata, mientras que el 12,8% lo hizo como republicano y un 12,6% se declaró independiente.

En cuanto a la edad, el electorado mayor mantiene un peso importante: el 58% de los encuestados tiene más de 45 años y, dentro de ese grupo, el 19,8% se ubica entre los 55 y 64 años. La encuesta también reveló una paridad de género, con un 50,6% de mujeres y un 46,4% de hombres.

Respecto al origen étnico, el 41,6% de los votantes se consideró blanco, el 26,4% afroamericano y el 17,6% hispano o latino. Los asiáticos representaron el 9% del total.

El sondeo también evaluó la percepción sobre la vida en la ciudad: un 52,8% calificó a Nueva York como un lugar “bueno” o “excelente” para vivir, mientras que un 46,6% tuvo una opinión desfavorable. En cuanto al costo de vida, un 54,4% afirmó que su situación económica es “algo o muy poco asequible”.