En Nueva York y Nueva Jersey: cuántas pulgadas de nieve han caído y cómo sigue la tormenta esta semana

Una tormenta invernal de gran intensidad dejó acumulaciones extraordinarias en amplias zonas de Nueva York y Nueva Jersey, con registros que superaron ampliamente los dos pies de nieve en varios puntos. Mientras las cuadrillas trabajan para despejar calles y autopistas, los pronósticos anticipan que el alivio será parcial: nuevos sistemas podrían sumar más precipitaciones entre la noche del martes y el jueves.

Los lugares de Nueva York y Nueva Jersey donde más nevó

De acuerdo con el reporte de nieve de las últimas 24 horas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las cifras más impactantes se concentraron en Long Island y sectores del noreste de Nueva Jersey.

Reportes de nieve las últimas 24 horas en Nueva York y Nueva Jersey NWS

En Central Islip, Nueva York, se midieron 31 pulgadas (78,7 centímetros), uno de los valores más altos informados hasta la tarde del 23 de febrero. Muy cerca, en East Islip, se acumularon 30 pulgadas (76,2 centímetros), mientras que en North Patchogue también se alcanzaron 30 pulgadas (76,2 centímetros).

El mismo informe del Servicio Meteorológico Nacional detalla que en Lyndhurst, Nueva Jersey, se registraron 30,7 pulgadas (78 centímetros), ubicándose entre los mayores totales del estado. En Bogota, Nueva Jersey, la nieve llegó a 29,5 pulgadas (74,9 centímetros), y en Carlstadt se informaron 27,9 pulgadas (70,9 centímetros) en una de las mediciones de la jornada. Newark Airport, uno de los puntos de referencia clave, reportó 27,2 pulgadas (69,1 centímetros), lo que refleja la magnitud del fenómeno en el área metropolitana.

Pronóstico para Nueva York: sigue la nieve por algunos días, pero con menos intensidad

Según el pronóstico oficial de la oficina del NWS en Nueva York, el sistema principal —un área de baja presión de 972 mb— continúa desplazándose hacia las provincias marítimas de Canadá. El organismo advierte que persistirán ráfagas intensas y sectores con nieve levantada por el viento durante la mañana, además del riesgo de hielo negro, ya que las temperaturas permanecerán por debajo del punto de congelación a lo largo del día.

A pesar de que el núcleo de la tormenta se desplaza hacia Canadá, el NWS Nueva York mantiene alertas por ráfagas intensas, nieve levantada por el viento y la formación de hielo negro Facebook New York City Department of Sanitation

Las condiciones secas dominarán hacia la noche, pero el descenso térmico será marcado: los valores caerán a la franja de los 19°F (-7°C) y 22°F (-6°C), lo que podría favorecer nuevamente la formación de placas resbaladizas.

De cara al miércoles, un sistema tipo clipper avanzará desde la región de los Grandes Lagos. Antes del amanecer, una banda de precipitaciones podría ingresar al área metropolitana y extenderse hasta avanzada la mañana. El pronóstico indica que, aunque las temperaturas en superficie serán marginales, la mayor parte de la precipitación sería en forma de nieve, con posibilidad de lluvia o mezcla en zonas costeras. Las acumulaciones previstas serían ligeras, en general de hasta una a dos pulgadas (2,5 a cinco centímetros), con los mayores registros en áreas del interior.

Pronóstico para Nueva Jersey: la nieve también impactará por algunos días más

El pronóstico de la oficina del NWS en Mount Holly, responsable de Nueva Jersey, señala que algunas zonas podrían experimentar remanentes de inundación costera menor durante el martes, especialmente en áreas de retaguardia de bahías como Barnegat Bay, aunque los avisos vigentes ya fueron desactivados.

El sistema clipper del miércoles impactará con mayor fuerza el extremo noroeste de Nueva Jersey y el sur de los Poconos Seth Wenig - AP

Para la noche del martes y la mañana del miércoles, el organismo anticipa la llegada de un sistema clipper desde el oeste. La precipitación sería mayormente en forma de nieve en gran parte del territorio, con los acumulados más importantes en el sur de los Poconos y el extremo noroeste de Nueva Jersey. Allí podrían registrarse entre tres y cuatro pulgadas (7,6 a 10 centímetros).

En sectores al norte y oeste de la llamada Fall Line, se estiman entre una y tres pulgadas (2,5 a 7,6 centímetros). Más hacia el sur, las cantidades serían inferiores a la pulgada (2,5 centímetros), con mezcla y posterior cambio a lluvia durante la mañana del miércoles.

La oficina de Mount Holly advierte que, si bien el volumen de nieve proyectado no sería elevado, el horario podría generar dificultades puntuales, sobre todo en el corredor de la I-78 y áreas al norte, donde caminos sin tratamiento podrían tornarse resbaladizos y la visibilidad disminuir temporalmente.

Hacia el jueves, un área de baja presión se desarrollaría sobre el valle de Tennessee y avanzaría hacia el noreste por la noche. Las precipitaciones comenzarían asociadas a un frente cálido y se intensificarían, hasta finalizar el viernes por la mañana. Inicialmente podrían presentarse como nieve o mezcla.