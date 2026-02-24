Mapa de la tormenta invernal hoy: hasta cuándo siguen las nevadas y qué zonas de EE.UU. continúan bajo alerta

Estados Unidos transitará este martes 24 de febrero bajo la influencia de varios sistemas meteorológicos que condicionarán el tiempo de costa a costa. Mientras el histórico temporal invernal que azotó el este comenzará a alejarse, nuevas perturbaciones avanzarán sobre la región de los Grandes Lagos y el oeste, donde se anticiparon nevadas intensas, lluvias abundantes y riesgos de inundaciones. El frío persistirá en amplias zonas, aunque también se proyectó un cambio térmico hacia mediados de semana.

El noreste dejará atrás el histórico nor’easter

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el potente nor’easter que impactó el Atlántico medio y el noreste continuará desplazándose hacia las provincias marítimas de Canadá durante la jornada. Aunque el sistema se alejará del territorio continental, en las primeras horas del martes todavía se registrarán ráfagas intensas en distintos puntos del noreste antes de que los vientos comiencen a disminuir gradualmente hacia la tarde y la noche.

La tormenta invernal comenzará a desplazarse hacia Canadá, y dejará un rastro de frío intenso y ráfagas de viento remanentes en el noreste NWS

El fenómeno, que fue catalogado como un ciclón bomba tras una caída de presión de 41 milibares en 24 horas según análisis del NWS, dejará tras de sí un escenario marcado por temperaturas por debajo de lo habitual en la costa este. El organismo anticipó que esos valores térmicos se mantendrán inferiores al promedio estacional durante el martes, aunque tenderán a moderarse hacia el miércoles.

La magnitud del evento quedó reflejada en los acumulados extraordinarios registrados hasta el momento. Según detallaron meteorólogos de The Weather Channel, la tormenta invernal descargó cantidades históricas de nieve desde Virginia hasta Maine. En Warwick, Rhode Island, se midieron 36,2 pulgadas (91,9 centímetros), el total más elevado informado hasta ahora. En Dartmouth, Massachusetts, se acumularon 33 pulgadas (83,8 centímetros), mientras que en Central Islip, Nueva York, el registro alcanzó 31 pulgadas (78,7 centímetros).

En la ciudad de Nueva York se contabilizaron 19,7 pulgadas (50 centímetros), lo que configuró la nevada más intensa desde comienzos de 2021 y una de las más importantes de la última década. En Boston, cerca del aeropuerto Logan, el acumulado llegó a 14,4 pulgadas (36,6 centímetros). Providence, en Rhode Island, marcó 32,8 pulgadas (83,3 centímetros) en el aeropuerto T.F. Green, lo que superó su récord histórico previo.

En cuanto al viento, el informe de The Weather Channel consignó que la ráfaga más fuerte alcanzó 98 millas por hora (158 km/h) en Wellfleet, en el norte de Cape Cod, medida a 88 pies (26,8 metros) de altura. Otras localidades como Montauk registraron 84 millas por hora (135 km/h) y Marshfield 83 millas por hora (134 km/h). Además, se confirmaron condiciones de ventisca en múltiples puntos del noreste.

Nuevo sistema llevará más nieve a los Grandes Lagos

Mientras el noreste comienza las tareas de limpieza y recuperación, un sistema tipo clipper avanzará este martes sobre el centro-norte del país norteamericano. El NWS anticipó que esta perturbación provocará una franja de nevadas intensas en la región de los Grandes Lagos a lo largo del día.

A medida que el sistema se desplace hacia el este durante la noche del martes y el miércoles, las nevadas más fuertes tenderán a finalizar en los Grandes Lagos, pero se expandirán en forma de chaparrones de nieve hacia el norte del Atlántico medio y el noreste.

Mientras el este se despeja, una nueva perturbación avanza sobre los Grandes Lagos este martes, con una amenaza de nevadas intensas que se extenderán hacia el norte del Atlántico medio y el noreste durante la noche NWS

El flujo del noroeste detrás del sistema favorecerá además el desarrollo de nieve por efecto lago en las áreas ubicadas a sotavento de los Grandes Lagos hasta el miércoles.

En paralelo, AccuWeather advirtió que, aunque los acumulados de este nuevo evento no serán tan significativos como los dejados por el reciente nor’easter, varias zonas que ya fueron despejadas podrían volver a cubrirse de blanco, especialmente desde Pensilvania hasta Maine. Más al sur, lo que incluye Washington D.C., Filadelfia y Nueva York, la nieve podría mezclarse con lluvia al paso del sistema.

Lluvias intensas y riesgo de inundaciones en California

En el oeste, el foco estará puesto en California. El NWS señaló que un sistema frontal de desplazamiento lento aún generará condiciones inestables, con nevadas copiosas en las Cascadas y en las Montañas Rocosas del norte hasta el miércoles.

Asociado a este frente, un área de baja presión ubicada frente a la costa del Pacífico impulsará humedad hacia el norte de California durante el martes, lo que derivará en precipitaciones abundantes. El organismo sostuvo que existe un potencial de inundaciones, particularmente en zonas de relieve escarpado como la Sierra Nevada septentrional y sus estribaciones adyacentes.

Las lluvias tenderán a disminuir hacia la noche del martes a medida que el centro de baja presión avance hacia tierra firme y pierda intensidad. No obstante, el patrón inestable persistirá en el noroeste hasta que el sistema cobre mayor impulso el miércoles y comience a desplazarse hacia el sureste.

El flujo de aire del noroeste detrás del sistema clipper favorecerá el desarrollo de nieve por "efecto lago" en las áreas a sotavento de los Grandes Lagos SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Temperaturas: frío en el este y valores superiores al promedio en el centro y oeste

En materia térmica, el contraste será notorio. El NWS proyectó temperaturas muy por encima del promedio en gran parte del oeste y del centro durante la semana laboral, bajo la influencia de una dorsal en niveles altos de la atmósfera.

En cambio, la costa este permanecerá este martes con registros inferiores a lo normal para finales de febrero. Según AccuWeather, en ciudades como Filadelfia, Nueva York y Boston las máximas apenas alcanzarán valores cercanos al punto de congelación, es decir, alrededor de 32°F (0°C).

Si bien la radiación solar de febrero favorecerá cierto derretimiento durante varias horas del día, las temperaturas nocturnas volverán a ubicarse cerca o por debajo de ese nivel, lo que podría generar nuevas placas de hielo en calles y aceras.

Hacia mediados de semana, el aire más templado permitirá que los termómetros asciendan hasta la franja de los 40°F (4,4°C a 9,4°C) en buena parte del noreste, lo que contribuirá a acelerar el deshielo.