Eric Adams advierte sobre una nueva regulación en Nueva York que impacta a las bicicletas eléctricas

Las bicicletas eléctricas se consolidaron como una alternativa de movilidad cotidiana en Nueva York. Sin embargo, el alcalde de la Gran Manzana, Eric Adams, anunció un plan para frenar los excesos de velocidad para este medio de transporte, con el objetivo de evitar accidentes y controlar el tránsito.

La nueva norma limitará la velocidad de las bicicletas eléctricas en Nueva York

A través de un comunicado de la Oficina del Alcalde, el mandatario anunció la nueva norma que establece un límite de velocidad de 24 kilómetros por hora para las e-bikes en las calles de la ciudad. La regulación entrará en vigor a partir del 24 de octubre de 2025.

Eric Adams anunció un nuevo límite de velocidad para bicicletas en la ciudad de Nueva York

Esta medida es parte de los esfuerzos de la administración por mejorar la seguridad pública y el tránsito caótico de Nueva York. Adams explicó que el límite iguala al de los monopatines eléctricos y se inspira en estándares de la Unión Europea.

Según sus palabras, este nuevo límite busca “mantener la seguridad de los neoyorkinos y que la ciudad continúe en movimiento”. Además, detalló que a medida que los ciudadanos comenzaron a recurrir a estos medios de transporte “nos han pedido que establezcamos reglas claras y coherentes”.

Por último, destacó que a partir del 24 de octubre las calles de Nueva York serán más seguras y agradeció el trabajo de todos los sectores involucrados para “expandir el uso de la bicicleta en los cinco distritos, a la vez que establecemos normas viales claras”.

Qué implica la nueva ley para las e-bikes en Nueva York

La aplicación de esta medida no solo establece los límites de velocidad, sino que también incorpora un nuevo organismo encargado de vigilar su cumplimiento. El Departamento de Entrega Sostenible (DSD, por sus siglas en inglés) será el ente encargado de limitar la velocidad de las bicis eléctricas.

Eric Adams impulsa una nueva norma para bicicletas y monopatines eléctricos Freepik

El DSD tendrá un rol central en la supervisión, con un equipo integrado por analistas de datos, especialistas en políticas públicas y agentes de policía.

Principalmente, estará enfocado en las empresas de reparto, sobre todo en las compañías de reparto que usan e-bikes y monopatines. Según el propio comunicado, busca abordar la causa principal de la conducción imprudente de las e-bikes al regular las compañías de aplicaciones que incentivan el comportamiento peligroso.

Críticas al control de bicicletas eléctricas en Nueva York

A pesar del respaldo institucional, el anuncio recibió cuestionamientos. Distintos sectores señalaron la dificultad de controlar a los ciclistas en una ciudad con tránsito tan complejo. Los críticos advierten que muchos circulan en contrasentido o sobre las veredas, lo que plantea un desafío para aplicar sanciones efectivas.

La medida también apunta contra las empresas de aplicaciones de reparto

Uno de los principales críticos fue el concejal de Queens, Robert Holden. “Necesitamos una aplicación real para abordar la creciente crisis de las bicicletas eléctricas. Agradezco los pasos que se dan en esa dirección, pero la verdad es que, sin placas de matrícula, es casi imposible hacer responsables a los malos actores”, analizó, según informó Daily News.

Por su parte, el Departamento de Transporte de Nueva York (DOT, por sus siglas en inglés) sostuvo que se trabaja con un enfoque integral. El comisionado, Ydanis Rodríguez, explicó que la ciudad estudia modelos de otras capitales y utiliza nuevas tecnologías para garantizar que todos los residentes se trasladen a velocidades seguras.