Eric Adams lo anunció en Nueva York: cómo es el primer programa piloto de cuidado infantil gratuito

Eric Adams atraviesa sus últimos meses como alcalde de Nueva York. Sin embargo, esto no le impide seguir lanzando medidas, beneficios a ciudadanos y nuevas leyes municipales. Este jueves, el mandatario local dio inicio a un programa piloto de cuidado infantil gratuito, con una inversión de 10 millones de dólares.

Así es el programa piloto de cuidado infantil lanzado de Nueva York

A través de una conferencia de prensa este 23 de octubre, el mandatario neoyorquino anunció el inicio de un Programa Piloto Municipal de Cuidado Infantil en conjunto con el Departamento de Servicios Administrativos de Nueva York (DCAS, por sus siglas en inglés).

La transformación de espacios inutilizados se convertirán en lugares de cuidado infantil NYC.gov

El objetivo principal es proporcionar un espacio para que los trabajadores municipales del DCAS puedan dejar a sus hijos sin costo y transformar a Nueva York en un empleador competitivo ante el sector privado. El servicio está destinado a niños pequeños a partir de las seis semanas de edad.

El plan, que cuenta con una gran inversión por parte de la alcaldía, funcionará de la siguiente manera:

Ubicación : estará situado en la planta baja (ground floor) de la Torre Norte del Edificio Municipal David N. Dinkins en el Bajo Manhattan, sede del DCAS.

: estará situado en la planta baja (ground floor) de la Torre Norte del Edificio Municipal David N. Dinkins en el Bajo Manhattan, sede del DCAS. Capacidad y espacio : cubrirá aproximadamente 4000 pies cuadrados (371 metros cuadrados) y está diseñada para alojar hasta 40 niños.

: cubrirá aproximadamente 4000 pies cuadrados (371 metros cuadrados) y está diseñada para alojar hasta 40 niños. Lanzamiento: finalizará la construcción en la primavera de 2026.

Por otro lado, el servicio será de “alta calidad y asequible” y operado por un proveedor infantil contratado que aún no ha sido definido. Mientras que los criterios específicos de elegibilidad para el piloto se encuentran en desarrollo en conjunto con la Oficina de Relaciones Laborales (OLR, por sus siglas en inglés) y los sindicatos de la ciudad.

Cómo se medirá el éxito del nuevo programa

Por su condición de piloto, se llevará a cabo una implementación a pequeña escala que se realiza para probar la viabilidad, eficacia y otros aspectos antes de expandirlo a toda la ciudad. Esto será evaluado mediante Indicadores Clave de Rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés):

La reducción en las solicitudes de licencia de los empleados relacionadas con las necesidades de cuidado infantil.

en las solicitudes de licencia de los empleados relacionadas con las necesidades de cuidado infantil. La mejora en la retención de empleados después de la licencia parental.

en la retención de empleados después de la licencia parental. La demanda que exista por futuros servicios de este tipo en otras ubicaciones de la ciudad.

que exista por futuros servicios de este tipo en otras ubicaciones de la ciudad. Las reducciones autodocumentadas en los costos de cuidado infantil para las familias que participan.

La inversión inicial del programa piloto será de 10 millones de dólares NYC.gov

Eric Adams tras el lanzamiento: “Haremos de Nueva York el mejor lugar para criar una familia”

Tras el anuncio, el alcalde explicó que los hogares “no deberían tener que vivir con el temor de que pagar por el cuidado infantil les cueste la vida”, porque para “hacer de Nueva York el mejor lugar para criar una familia” también es necesario ayudarlos de esta manera.

El mandatario de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, brindó una conferencia de prensa para anunciar la inversión Seth Wenig - AP

Por otro lado, señaló: “Hoy, hacemos que nuestra ciudad sea más amigable para las familias con el lanzamiento del primer programa que brindará esta posibilidad gratuita, asequible e in situ a algunos de los funcionarios públicos que sirven a sus conciudadanos neoyorquinos”.

Finalmente, aseguró que al convertir “espacios municipales infrautilizados” en algo beneficioso para los trabajadores que sostienen los servicios públicos de la ciudad. “Esta audaz inversión brinda tranquilidad y devolverá dinero a los bolsillos de los neoyorquinos de clase obrera”, concluyó.