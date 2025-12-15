Eric Adams reaparece y tira un dardo a Mamdani por su llegada a Nueva York: “Se avecinan días oscuros”

De cara a la llegada de Zohran Mamdani al puesto de alcalde de Nueva York, algunas de sus propuestas sobre la seguridad y los campamentos de personas sin hogar mantienen en vilo a la política local. En declaraciones recientes, el actual mandatario Eric Adams remarcó sus logros en la disminución de la criminalidad en la región y advirtió que con el arribo de su sucesor “se avecinan días oscuros” en la Gran Manzana.

Días oscuros: la alarma de Eric Adams ante la llegada de Mamdani a Nueva York

A principios de noviembre, los electores neoyorquinos expresaron su voluntad en las urnas y eligieron a Mamdani como alcalde de la ciudad. Algunas de sus políticas posaron la mirada atenta del arco político sobre la ciudad.

Adams cuestionó las políticas de Mamdani y sostuvo que los habitantes de Nueva York deberían "estar preocupados" Facebook Zohran Mamdani/Archivo - Facebook Zohran Mamdani/Archivo

En una entrevista con New York Post, Adams alertó a los ciudadanos sobre el impacto que podrían tener en la seguridad. Al ser consultado sobre sus declaraciones de julio, reafirmó que “se avecinan días oscuros”.

“Creo que deberíamos estar preocupados y estamos viendo algunos indicadores tempranos”, advirtió en primer lugar. En esa línea, enfatizó: “Un gran número de personas que viven en nuestras calles tienen enfermedades mentales”. Luego, sostuvo que las autoridades no deberían permitir que estos ciudadanos “vivan en las calles”.

“Creo que los neoyorquinos deben estar alarmados y espero que cuando el alcalde electo asuma el cargo, reconsidere algunas de las ideas y políticas del Partido Socialista Demócrata y vea que son perjudiciales para los neoyorquinos. No debería cambiar la estrategia para reducir la delincuencia”, indicó en esa línea.

A su vez, expresó su preocupación por el plan de Mamdani para “desmantelar el Grupo de Respuesta Estratégica del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés)”.

A continuación, detalló que sacar a 3000 reclusos de Rikers Island “es un verdadero problema porque van a regresar a las comunidades que explotaron y de las que se aprovecharon”.

El centro Rikers Island corresponde a la prisión más grande de la ciudad, ubicada en una isla en el río Este. En general, alberga a personas que esperan juicio o sentencias. A lo largo de sus años de funcionamiento, fue objeto de críticas por condiciones precarias, violencia y problemas de derechos humanos.

En un informe reciente, publicado el 2 de diciembre, la comisionada de policía Jessica S. Tisch anunció que, en los primeros 11 meses de 2025, la ciudad registró la menor cantidad de incidentes y víctimas de tiroteos en la historia.

Durante ese período, Nueva York contabilizó 652 incidentes y 812 víctimas de tiroteos, en comparación con los mínimos históricos anteriores de 696 y 828, respectivamente, registrados en 2018.

La advertencia de Eric Adams sobre las políticas de Mamdani para las personas sin hogar en Nueva York

Al abordar la problemática de la inseguridad en la Gran Manzana, el alcalde saliente aludió al plan de Mamdani, quien anteriormente expresó que si la ciudad proporciona suficiente asistencia, no tendrá necesidad de desmantelar los campamentos de personas sin hogar que duermen en las calles.

“Basta con mirar las ciudades donde permiten que la gente duerma en la calle, cocine en la calle, haga sus necesidades en la calle... Cuando eres tan idealista que no eres realista, eso afecta la seguridad y la calidad de vida de los neoyorquinos”, cuestionó.

El alcalde entrante Mamdani creará un nuevo departamento para la policia de Nueva York Foto Facebook NYPD

Además, advirtió que si Mamdani avanza con esta política, el incremento de los campamentos en las calles podría llevar a una reducción drástica en el turismo. “¿Crees que la ciudad tendrá los 65 millones de turistas que vimos en 2024 cuando veamos campamentos de personas en Times Square?“, inquirió.

En declaraciones en una conferencia de prensa citadas por City and State NY, el alcalde entrante adelantó que terminará con la práctica de remover a las personas de las calles y declaró: “Vamos a adoptar un enfoque que entienda que su misión es conectar a esos neoyorquinos con la vivienda, ya sea vivienda de apoyo, vivienda de alquiler, cualquier tipo de vivienda que sea”.

Las políticas de Mamdani para la seguridad de Nueva York

En términos de seguridad, la plataforma del nuevo alcalde indica que creará el Departamento de Seguridad Comunitaria para prevenir la violencia antes de que ocurra. Los miembros de la agencia se centrarán en programas de salud mental y respuesta a crisis en toda la ciudad.

Una de las políticas que más preocupaba a los neoyorquinos correspondía a sus intenciones de desfinanciar al NYPD.

Tras el asesinato de George Floyd en 2020, afirmó que los “agentes deshonestos” eran un peligro para la seguridad local, aunque según recogió el sitio web Police1, luego se retractó y prometió mantener el financiamiento del departamento.

Zohran Mamdani se retractó de sus declaraciones sobre el NYPD y sostuvo que contratará a más policías en Nueva York Archivo

A su vez, indicó que planea aumentar la plantilla del cuerpo policial a 40.000 agentes para el 2029, el nivel más alto en dos décadas. El plan incluye 17,8 millones de dólares este año fiscal y aumentará a US$318,5 millones para 2029 para la contratación de más de 5000 agentes.

Respecto a la controvertida cárcel de Rikers Island, el alcalde entrante apoya la ley que exige su cierre y el reemplazo del recinto con cuatro cárceles en los distritos.

En el último día de debate antes de la votación, expresó: “Tenemos que cerrar Rikers Island. Es una mancha en la historia de esta ciudad”.