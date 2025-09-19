Es colombiano, pagó US$130 por unos audífonos en Nueva York y en la caja solo había un rollo de papel higiénico

Un influencer de origen latino que vive en Estados Unidos fue estafado en Nueva York mientras filmaba un documental sobre cómo eran las Torres Gemelas. La Liendra, cuyo nombre real es Mauricio Gómez, relató el suceso y señaló su frustración al perder su inversión.

Cómo fue la estafa a La Liendra en las calles de Nueva York

Unos días antes del homenaje por el 11-S de este año, el influencer de origen colombiano, que cuenta con más de seis millones de seguidores en Instagram, paseaba por las calles de la ciudad de Nueva York cuando se detuvo frente a un presunto vendedor de dispositivos electrónicos. Pero cuando llegó a su alojamiento para utilizarlos, se encontró con algo inesperado.

Un influencer colombiano fue estafado en Nueva York y reveló lo que encontró dentro de su compra

“Me robaron. Me tumbaron. Me siento como un tonto”, expresó el influencer latino en un video que compartió en las stories de su perfil de la red social.

El joven caminaba por Times Square mientras filmaba escenas para su documental Las Torres Gemelas, la verdad del 11 de septiembre, que fue estrenado el mismo día del acontecimiento este 2025 en YouTube. Durante su paseo, se encontró con un hombre que ofrecía audífonos a un precio más accesible que en el mercado regular.

“Le compré los audífonos por 130 dólares. Estaban empacados en plástico y todo”, señaló La Liendra en el clip que compartió. El joven colombiano indicó que tenía constancia de que su novia los consiguió previamente por US$350, por lo que le pareció un costo barato para el dispositivo.

La Liendra señaló que se encontraba en Nueva York mientras filmaba un documental sobre el 11-S Instagram/la_liendraa

Qué contenía el paquete que le vendieron a La Liendra como audífonos en Times Square

Cuando llegó a su residencia y abrió el paquete, encontró lo peor. “Lo destapo y me encuentro con esto: pagué 500 mil pesos colombianos (aproximadamente US$130) por un rollo de papel higiénico”, expresó entre lágrimas de impotencia.

A su vez, La Liendra, quien ganó notoriedad tras su paso por La Casa de los Famosos en Colombia, no podía evitar reírse durante su relato. “La risa que me da es porque yo juraba que había hecho el negocio de mi vida”, apuntó. Y añadió: “Tengo rabia”.

El influencer latino compró unos audífonos en Nueva York, pero en el interior de la caja había un rollo de papel higiénico Instagram/la_liendraa

En ese instante del video, el influencer analizó una situación que le corroboró las señales de su estafa: “Con razón el man no se dejaba grabar". En la filmación, mostró cómo el hombre se negó a aparecer frente a la cámara que lo enfocaba, aunque Gómez logró capturarlo durante unos segundos.

Para concluir su relato, añadió un toque de humor con la intención de quitarle importancia al asunto, que le dejó una sensación de frustración. Así, indicó que la persona que le hizo caer en el engaño no comprendía su mismo idioma. “Si llega a hablar español, me quita el apartamento”, bromeó.

Días después, lanzó en la plataforma digital el documental que preparaba en esos días, cuando sufrió la estafa, que contiene imágenes del suceso del 11 de septiembre de 2001, enmarcadas en el 24º aniversario.