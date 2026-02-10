Es oficial: Mamdani revela los 250 peores edificios para vivir en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, difundió un informe con un listado de los 250 peores edificios para vivir en la ciudad. Según la alcaldía, las propiedades incluidas este año acumulan casi 55.000 infracciones sin resolver y adeudan al gobierno local unos 4,5 millones de dólares. Para enfrentar el problema, la administración reforzará las inspecciones y ordenará reparaciones cuando los propietarios no cumplan.

Mamdani publica la lista de los 250 peores edificios para vivir en Nueva York

La oficina del alcalde neoyorquino compartió a través de un comunicado de prensa publicado el pasado domingo 8 de febrero una lista actualizada de los 250 edificios con las violaciones más graves al código de vivienda. Estos inmuebles estarán bajo supervisión como parte del Programa de Cumplimiento Alternativo (AEP).

El alcalde Mamdani actualizó la lista de los 250 peores edificios para vivir en Nueva York y adelantó que tomará medidas @NYCMayor

Los 250 edificios seleccionados para la lista AEP de este año en Nueva York incluyen 7038 viviendas y presentan 54.909 infracciones al código. Según la administración actual, esto refleja un deterioro generalizado y persistente.

Además, los propietarios de estos inmuebles adeudan a la ciudad casi US$4,5 millones en materia de reparaciones de emergencia ya realizadas.

El edificio con más infracciones “B” y “C” en los últimos cinco años (más de 1000 de las más graves) es el ubicado en 34-15 Parsons Blvd. Está registrado a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) dentro de la cartera de A&E Real Estate Holdings.

“En nuestro primer mes en el cargo, hemos sido claros: Nueva York ya no se hará de la vista gorda mientras los malos dueños pongan en riesgo a los inquilinos. El Programa de Control Alternativo nos da la facultad de vigilar de cerca a los infractores reincidentes e intervenir para corregir las condiciones cuando los propietarios se niegan a hacer su trabajo”, declaró el alcalde en el comunicado.

Qué medidas tomará la ciudad contra los 250 peores edificios de Nueva York

Con el objetivo de aumentar la supervisión, los edificios que forman parte de la lista de los más deteriorados estarán bajo la vigilancia del AEP.

Este programa, que existe hace 19 años, permite a la ciudad supervisar de cerca a los infractores reincidentes, realizar inspecciones más frecuentes, emitir órdenes de corrección e intervenir directamente para realizar reparaciones cuando los propietarios no lo hacen. Luego, la ciudad factura el costo a los arrendadores.

El gobierno de Mamdani prometió tomar medidas contra los edificios que incumplan las normativas del código de vivienda de Nueva York @NYCMayor

La supervisión se centra en edificios con infracciones graves sin resolver, que indican que los propietarios no mantienen las condiciones básicas de vida.

Los dueños de estos inmuebles pueden ser exonerados del AEP en cuestión de meses si resuelven rápidamente las infracciones y liquidan los cargos pendientes por reparaciones de emergencia o si llegan a un acuerdo de pago con la ciudad.

Si un locador no cumple, el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD, por sus siglas en inglés) puede intensificar la ejecución de la ley mediante acciones legales en el Tribunal de Vivienda.

Para garantizar que las condiciones se mantengan estables, el HPD sigue de cerca el estado de los edificios exonerados durante al menos un año.

“Utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición para proteger los hogares de los neoyorquinos y hacer que la vivienda segura y digna sea innegociable“, aseguró Mamdani.

Cómo denunciar malas condiciones de vivienda en Nueva York

El sitio web oficial del gobierno de Nueva York remarca que los problemas de mantenimiento de la vivienda deben reportarse primero al propietario. Si el dueño no realiza las reparaciones necesarias, el inquilino debe denunciarlo al 311.

En el caso de las reparaciones e inspecciones solicitadas de manera razonable y oportuna, los arrendatarios deben permitir el acceso al apartamento a los locadores. Si la presencia de un funcionario público es necesaria, la agencia se pondrá en contacto con el arrendatario.

Los inquilinos en Nueva York pueden reportar al 311 cuando el propietario no realiza las reparaciones necesarias en el edificio Freepik

En el caso de los dueños, pueden evitar participar en el AEP si mantienen adecuadamente su edificio. Para esto, pueden presentar un registro de propiedad vigente y válido al HPD y corregir las infracciones oportunamente.

Para eliminar los incumplimientos corregidos atrasados de los registros del HPD, el propietario del inmueble debe solicitar una inspección o pedir la reemisión de sus faltas atrasadas para certificar su corrección en línea.