Advertencia por los alquileres en Nueva York: el impacto potencial de las medidas de Mamdani

Un análisis sobre el congelamiento de alquileres en viviendas con renta estabilizada en Nueva York advierte posibles efectos no deseados. Según el informe, la iniciativa propuesta por el alcalde Zohran Mamdani podría reducir la rotación de inquilinos, ya que menos personas optarían por mudarse. Esa falta de movilidad también limitaría la cantidad de departamentos en el mercado y, en consecuencia, presionaría el alza de los precios de los alquileres.

El congelamiento de alquileres de Mamdani podría complicar los alquileres en Nueva York

La visión se desprende de un análisis que realizó la plataforma inmobiliaria Realtor. La plataforma citó estadísticas que indican que los inquilinos en la Gran Manzana presentan un mayor porcentaje de permanencia en sus unidades que otras metrópolis y que el promedio nacional.

Nueva York reportó una tasa de permanencia de inquilinos más alta que el promedio nacional de Estados Unidos Freepik

De acuerdo con Jiayi Xu, economista citada por la empresa, esta falta de movilidad entre unidades baja la disponibilidad de departamentos para alquilar. Por lo tanto, las ofertas que se publican tienen valores elevados y aumentan fuertemente.

El informe señaló que la propuesta de Mamdani congelaría los valores del alquiler para aproximadamente un millón de unidades bajo el programa de renta estabilizada.

Los departamentos de Nueva York que están regidos bajo esta regulación representan alrededor del 40% del mercado y tienen una tasa de vacantes de menos del 1%. Por eso, el análisis considera que la idea del alcalde podría perjudicar el mercado.

Estos fueron los posibles efectos mencionados:

Disponibilidad más baja . Según la plataforma, el congelamiento de los alquileres incentiva a los inquilinos a no mudarse y profundiza la problemática antes mencionada.

. Según la plataforma, el congelamiento de los alquileres incentiva a los inquilinos a no mudarse y profundiza la problemática antes mencionada. Aumento de precios . Se agravaría el factor de los valores elevados por la falta de unidades disponibles.

. Se agravaría el factor de los valores elevados por la falta de unidades disponibles. Deterioro de las viviendas . Los propietarios podrían retrasar el mantenimiento de los edificios debido a la falta de ingresos adicionales.

. Los propietarios podrían retrasar el mantenimiento de los edificios debido a la falta de ingresos adicionales. Desincentivo a la construcción. La Gran Manzana se volvería menos atractiva para los desarrolladores y se frenaría la creación de nuevas viviendas.

Expertos consideraron que el congelamiento de alquileres podría disminuir la disponibilidad y aumentar los precios Shutterstock

La construcción de viviendas que propone Mamdani no solucionaría el problema de los alquileres

Sobre el problema de la disponibilidad de unidades, Realtor recordó que el alcalde tiene la intención de destinar fondos a la creación de 200 mil nuevas viviendas en diez años. Esto forma parte de la misma iniciativa del congelamiento de alquileres.

Sin embargo, expertos consideran que no es suficiente. Según analistas citados, es necesario generar 500 mil viviendas en Nueva York durante la próxima década para solucionar el problema habitacional.

Cómo funcionaría el programa de congelamiento de alquileres de Mamdani en Nueva York

La medida todavía no se aplica y el alcalde espera que comience a estar vigente para alquileres que vencen en octubre de 2026.

El congelamiento de alquileres fue uno de los ejes de campaña de Zohran Mamdani para convertirse en alcalde de Nueva York

Según presenta el sitio web oficial de la iniciativa, "un crédito por reducción de impuestos a la propiedad cubre la diferencia entre el monto real del alquiler" y lo que el inquilino de Nueva York abona por permanecer en la vivienda.

Además, las autoridades incentivan a permanecer en el programa y remarcan que los beneficios serán mayores entre más tiempo se mantenga un arrendatario en la iniciativa.

Más allá de que fue uno de los ejes de campaña de Mamdani, el congelamiento de alquileres no aplicaría para cualquier residente. Para verificar quiénes califican, Nueva York dispone de una herramienta de elegibilidad.