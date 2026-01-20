“Just Home”: Zohran Mamdani reactivó una iniciativa de vivienda cancelada por Eric Adams en Nueva York

En una nueva acción que marca un cambio de rumbo de las políticas locales, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reactivó la iniciativa de vivienda de apoyo denominada “Just Home”. Este programa creará decenas de nuevos hogares con el objetivo de atender a neoyorquinos que estuvieron en prisión y afrontan necesidades médicas complejas. Para aplicar, deben haber sido liberados a la comunidad y tener sus causas penales resueltas por el tribunal.

En una conferencia de prensa, Mamdani anunció que impulsará nuevamente Just Home, pese a que la administración de Eric Adams había cancelado su desarrollo. La iniciativa atenderá a las personas elegibles en el campus de NYC Health + Hospitals/Jacobi.

De acuerdo con las declaraciones del alcalde, el proyecto de vivienda será 100% asequible y creará 83 nuevos apartamentos en un edificio subutilizado en los terrenos del hospital del Bronx.

La iniciativa recibió un millón de dólares en financiación anual a través de Justice Involved Supportive Housing (JISH), un modelo de vivienda permanente.

Los inquilinos de los inmuebles de apoyo del programa recibirán servicios integrales e intensivos por parte de los trabajadores sociales clínicos certificados y los empleados de Fortune Society.

“En el Día de Martin Luther King Jr., honramos a un líder que calificó la pobreza como una crisis moral. Me enorgullece comprometer mi administración con Just Home, una iniciativa que une la vivienda, la atención médica y la justicia. Al albergar a neoyorquinos que con demasiada frecuencia se ven abandonados a su suerte o son trasladados a urgencias, Just Home responde a nuestra crisis de vivienda con dignidad”, manifestó al respecto Mamdani.

De acuerdo con el comunicado de prensa, el Departamento de Salud de la Ciudad (DOHMH, por sus siglas en inglés) publicará esta semana una convocatoria actualizada para el programa, que creará hasta 190 nuevas viviendas para neoyorquinos afectados por la justicia.

De este modo, entre Just Home y la nueva convocatoria, la cantidad de inmuebles de apoyo disponibles para “neoyorquinos afectados por la justicia” aumentará a más de 350.

Una vez que la iniciativa comience, los posibles inquilinos serán identificados por los Servicios de Salud Correccional.

Luego, Fortune Society llevará a cabo un riguroso proceso de selección. En este punto, no se aceptarán personas que presenten un riesgo actual de violencia ni quienes se consideren no aptos para el modelo de vivienda independiente y permanente y el nivel de servicios proporcionados.

Todos los beneficiarios de la iniciativa deberán haber tenido sus causas penales abiertas resueltas por el tribunal y haber sido liberados a la comunidad.

Por qué Mamdani decidió reactivar Just Home para neoyorquinos involucrados en asuntos judiciales

Dentro del texto compartido en el sitio web, la oficina del alcalde resaltó la publicación de un nuevo estudio elaborado por el DOHMH. Este informe encontró que las personas afectadas por el encarcelamiento tienen mayor probabilidad de experimentar angustia psicológica grave, dificultades para funcionar y aislamiento social que quienes nunca han estado en prisión.

Según el DOHMH, las casas con apoyo adaptadas a las necesidades de esta población ayudan a los neoyorquinos a mantener una vivienda estable y a evitar el regreso a la cárcel.

De acuerdo con los datos, la mitad de los residentes de JISH han vivido en sus unidades entre seis y 10 años. Además, el 87% de los ocupantes no volvió a ser arrestado durante ese mismo período, según datos del año fiscal 2025.