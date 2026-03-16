Diáspora y migración latina: cuántos venezolanos y dominicanos viven hoy en Florida y de qué trabajan

Dentro de los límites de Florida, la tradición latina se hace sentir en cada ciudad, y entre la comunidad migrante se destaca una parte importante que está compuesta por venezolanos y dominicanos. En general, los extranjeros de estos países perciben un salario inferior al promedio nacional y ocupan puestos en sectores como los de servicios y producción, transporte y manejo de materiales, según desarrolló un análisis de Migration Policy citado a continuación.

Cuántos venezolanos y dominicanos viven en Florida: los números

En 2024, la comunidad latina en Estados Unidos se elevó a 68 millones de personas, lo que representaba el 20% de la población total del país.

La nueva administración Trump llegó al poder con la premisa de expulsar del territorio a todo aquel que no tuviera autorización oficial para residir y trabajar. En Florida, que concentraba entonces cerca de 6,7 millones de inmigrantes, el gobierno de Ron DeSantis avanzó con políticas similares.

La comunidad latina, compuesta por dominicanos, venezolanos y migrantes de otros países, es numerosa en Florida X (@NYCMayor)

Al margen de estas medidas, actualmente la comunidad migrante compuesta por venezolanos y dominicanos es numerosa en el Estado del Sol. Según un mapa publicado por CNN a finales de 2025, los latinos que residen en el estado, entre los que se incluyen personas provenientes de estos dos países, se distribuían de la siguiente manera:

Miami-Dade County : los hispanos representaban el 70,3% de los 2.838.461 habitantes .

: los . Hendry County : los hispanos representaban el 59,6% de los 46.130 habitantes.

: los hispanos representaban el 59,6% de los 46.130 habitantes. Osceola County : los hispanos representaban el 57,7% de los 468.058 habitantes.

: los hispanos representaban el 57,7% de los 468.058 habitantes. Hardee County : los hispanos representaban el 42,9% de los 26.068 habitantes.

: los hispanos representaban el 42,9% de los 26.068 habitantes. Broward County: los hispanos representaban el 34,4% de los 2.037.472 habitantes.

Además, existen muchos condados en el estado en los que más del 30% de sus habitantes son latinos, y en la mayoría del área, más del 15% de cada jurisdicción se identifica de esta manera.

De qué trabajan los venezolanos y dominicanos que viven en Florida

Las estadísticas exhiben que los dominicanos mayores de 25 años tienen un nivel educativo mucho menor en comparación con la población nativa y los extranjeros en general.

En un informe publicado en agosto de 2024, poco después de la pandemia, Migration Policy indicó que estos migrantes participaban entonces en la fuerza laboral a un ritmo similar al de quienes nacieron fuera del país.

Alrededor del 66% de los dominicanos mayores de 16 años formaban parte de la fuerza laboral civil, una tasa equivalente a la del resto de los inmigrantes. Además, tenían mayor probabilidad de trabajar en ocupaciones de servicios y producción, transporte y manejo de materiales, pero menor probabilidad de participar en puestos directivos y otras profesiones que el resto de la comunidad extranjera.

En general, los migrantes de este país contaban con ingresos significativamente más bajos, con un promedio de 50.500 dólares anuales por hogar, en comparación con los US$74.600 y US$75.500 de todos los hogares de extranjeros y ciudadanos estadounidenses.

Según estimaciones, en Estados Unidos el 75% de los inmigrantes venezolanos mayores de 16 años formaban parte de la fuerza laboral civil en 2023 X (@cacioaldana)

En el caso de los venezolanos, la organización compartió un estudio el año pasado en el que resaltó que los adultos de este país tienen mayores índices de logro educativo que la población nativa y la comunidad extranjera.

Aproximadamente, el 75% de los inmigrantes venezolanos mayores de 16 años formaban parte de la fuerza laboral civil en 2023, en comparación con el 67% de la población general nacida en el extranjero y el 63% de los ciudadanos estadounidenses. La mayoría de los empleos para estas personas eran en los siguientes sectores:

Producción.

Transporte.

Manejo de materiales.

En cuanto a los ingresos, el informe reflejó que los hogares encabezados por un inmigrante venezolano tuvieron un ingreso anual medio de US$71.900 en 2023, inferior al promedio nacional (US$77.600).

La migración latina de venezolanos y dominicanos en Florida: alternativas para residir legalmente

En el segundo semestre de 2025 y a principios de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) tomó la decisión de remover los permisos del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) designados para los venezolanos. Estos extranjeros habían recibido el beneficio primero en 2021, bajo la administración del expresidente Joe Biden, y luego en 2023.

Con este escenario, los venezolanos ahora enfrentan un panorama similar al de los dominicanos. Los migrantes de ambos países tienen algunas alternativas para vivir de manera legal en EE.UU. Una vía válida corresponde al trámite para la tarjeta de residente permanente, o green card, que permite residir y trabajar de manera legal.

Para obtener este documento, es necesario cumplir ciertos requisitos. El Uscis indica que la forma más rápida de conseguirlo es ser familiar de un ciudadano o residente permanente.

En el caso de las visas, figuran las opciones de trabajo, inversionista o talento extraordinario. Para conseguir la primera, tienen que contar con el patrocinio de un empleador.

La visa de inversionista (EB-5), por ejemplo, exige realizar una inversión significativa en EE.UU., que actualmente puede ser de US$800 mil en zonas de empleo específicas o de US$1.050.000 en otros proyectos, además de generar empleos para trabajadores estadounidenses, según consignó Global Citizen Solutions.