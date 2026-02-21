Ganó un premio de US$1000 por día de por vida en Nueva York, pero lo rechazó y eligió otra opción: ¿error o acierto?

Spiros Moustakas, residente de Bayside, Queens, ganó el premio de US$1000 por día de por vida en Nueva York tras acertar los seis números del sorteo CASH4LIFE del 23 de diciembre de 2025. Aunque el premio mayor equivale a un pago mínimo garantizado de US$7 millones si se cobra en cuotas, eligió la opción de pago único: recibió US$4.285.680 en efectivo.

Dónde se vendió el boleto ganador de CASH4LIFE en Nueva York

La Lotería de Nueva York anunció el 17 de febrero que el boleto ganador fue adquirido en Heta Deli Convenience, ubicado en 618 Columbus Avenue, en Thornwood, Nueva York.

Acertó los seis números en CASH4LIFE

Los números sorteados el 23 de diciembre de 2025 fueron:

05

06

09

21

45

Cash Ball 03

Por qué eligió el pago único en lugar de US$1000 diarios de por vida

El premio mayor de CASH4LIFE ofrece pagos diarios de por vida y garantiza un mínimo de US$7 millones. Sin embargo, Moustakas optó por recibir el valor en efectivo del premio.

Esa elección derivó en un cobro único de US$4.285.680, después de las retenciones requeridas. La suma es inferior al total que podría percibirse mediante el esquema de pagos de US$1000 diarios de por vida.

El sorteo CASH4LIFE dejará de realizarse en febrero de 2026 Captura Cash4life

Millionaire for Life: el nuevo sorteo que reemplaza a CASH4LIFE en Nueva York

CASH4LIFE será sustituido por un nuevo juego diario llamado Millionaire for Life. Este juego debutará el 22 de febrero de 2026 a las 23.15 hs (hora del Este de los Estados Unidos).

Para participar, los participantes deberán:

Elegir cinco números del 1 al 58.

Seleccionar un número de Millionaire Ball del 1 al 5.

El premio mayor será de US$1 millón al año de por vida. El segundo premio otorgará US$100 mil al año de por vida.

Además, el juego ofrecerá siete niveles adicionales de premios. Cada jugada tendrá un costo de US$5.

La última oportunidad para jugar CASH4LIFE

La Lotería de Nueva York informó que el último sorteo de CASH4LIFE se realizará el 21 de febrero de 2026.

El juego saliente registró ventas millonarias durante su último año fiscal Captura Cash4life

El 10 de febrero de 2026, otro ganador del juego se dio a conocer a través de la página oficial de la Lotería de Nueva York.

Según informó la entidad, Roshane Davis, residente de Nesconset, en el condado de Suffolk, reclamó un segundo premio de CASH4LIFE tras acertar los cinco primeros números del sorteo del 31 de diciembre de 2025.

El segundo lugar garantiza un pago mínimo de US$1 millón. Sin embargo, Davis también optó por recibir el valor en efectivo, lo que resultó en un cobro único de US$648.102, después de las retenciones requeridas.

Los números ganadores de ese sorteo fueron:

07

10

21

35

49

Cash Ball 01

El boleto se vendió en Players Café, ubicado en 241 Bleeker St., en Manhattan

La institución recordó que quienes enfrenten problemas con el juego pueden buscar asistencia en NYProblemGamblingHelp.org o comunicarse con la línea gratuita y confidencial HOPEline al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369), además de enviar un mensaje de texto con la palabra HOPENY al 467369.