Rebelión en NY por licencia de conducir de inmigrantes: ¿quiénes no tendrán que comprobar su estatus legal en 2026?

Un juez federal desestimó la demanda presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) para impugnar una ley del estado de Nueva York que permite otorgar licencias de conducir a personas sin necesidad de acreditar un estatus migratorio legal.

Rechazan demanda contra Nueva York por licencias de conducir a inmigrantes

La jueza federal de distrito Anne Nardacci, con sede en Albany, rechazó los argumentos del Departamento de Justicia contra la denominada ley Luz Verde (Green Light Law), que habilita al estado de Nueva York a otorgar licencias de conducir independientemente del estatus migratorio del solicitante, según informó Reuters.

Trump piderde demanda contra Nueva York por licencias para inmigrantes (Unsplash)

El DOJ había argumentado que esta normativa restringe la capacidad del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Nueva York para compartir información sobre vehículos y direcciones con las autoridades federales de inmigración.

El fallo fue celebrado en redes sociales y también por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, cuya oficina defendió la ley estatal y calificó la demanda como infundada. James figuraba entre las personas señaladas en la acción judicial, junto con la gobernadora Kathy Hochul.

La demanda había sido anunciada en febrero de 2025 por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, durante una conferencia de prensa. El caso formaba parte de la ofensiva legal de la administración de Donald Trump contra leyes impulsadas por estados demócratas consideradas “jurisdicciones santuario”.

Qué establece la Ley Luz Verde

La ley Luz Verde fue promulgada en 2019 en Nueva York con el objetivo de mejorar la seguridad vial, ya que muchas personas conducían sin licencia o sin haber aprobado un examen de manejo, según explicó ABC.

La ley Luz Verde impide que el gobierno de Trump tenga acceso a datos de inmigrantes con licencias de conducir (Unsplash)

La normativa permite que quienes no cuentan con un número de Seguro Social válido presenten documentos alternativos de identificación, como pasaportes o licencias de conducir emitidas en otros países.

No obstante, los solicitantes deben cumplir con todo el proceso estatal, que incluye la obtención de un permiso de conducir y la aprobación de un examen de manejo estándar. La ley no aplica a licencias comerciales.

Además, la legislación facilita el acceso a seguros de automóviles, lo que reduce los riesgos de accidentes que involucran a conductores sin cobertura.

Trump ya había intentado eliminar esta ley en Nueva York

Durante su primer mandato, en 2020, Donald Trump ya había presionado a Nueva York para modificar la ley. En ese entonces, su administración prohibió que residentes del estado se inscribieran en el programa federal de viajeros confiables, lo que implicó mayores demoras en los controles de seguridad aeroportuarios, según el mismo medio.

La ley Luz Verde permit que los inmigrantes obtengan su licencia de conducir (Unsplash)

El entonces gobernador Andrew Cuomo ofreció restablecer el acceso federal a ciertos registros de conducción, aunque sin permitir que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas accedieran a las listas de personas que solicitaron licencias bajo la ley Luz Verde.

Tras esa negociación y una breve disputa legal, la administración Trump restauró los beneficios del programa para los residentes de Nueva York.

En su fallo más reciente, la jueza Nardacci sostuvo que la información solicitada por el DOJ puede obtenerse mediante una orden judicial válida, por lo que rechazó el planteo del gobierno federal contra la ley estatal.