Cuál es el precio de sacar la licencia de conducir como inmigrante en Nueva York en 2025
El trámite para obtener un permiso como extranjero requiere de presentar documentación que compruebe la residencia e identidad del solicitante
- 4 minutos de lectura'
El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés) es la agencia que se encarga de emitir las licencias de conducir para los habitantes del estado. Como inmigrante, es posible obtener un permiso y este es el precio en 2025.
¿Nueva York emite permisos a conductores migrantes? La respuesta del DMV
La Ley de Acceso y Privacidad de la Licencia de Conducir, conocida como Ley de Luz Verde, permite a todos los neoyorquinos mayores de 16 años solicitar una licencia de conducir o un permiso de aprendizaje estándar, no comercial y para fines no federales, independientemente de su ciudadanía o estatus legal en Estados Unidos.
Según la legislación, a quienes nunca se les haya emitido un Número de Seguro Social son elegibles para presentar una solicitud. Como requisito, deben firmar una declaración jurada.
La licencia o permiso no se verá diferente de otras estándar de Nueva York. Todas, independientemente de los documentos que presente al solicitarlas, llevarán la inscripción: “Not for federal purposes” (No para fines federales).
El estado ofrece tres tipos de documentos:
- Licencias e identificaciones estándar: para no ciudadanos.
- Real ID: para migrantes que comprueben residencia legal.
- Licencias e identificaciones mejoradas: solo para ciudadanos.
¿Cuánto cuesta la licencia de conducir como inmigrante en Nueva York?
El DMV señala que el precio de la primera licencia o permiso de conducir del estado de Nueva York, o un nuevo documento después de una revocación, depende de la edad del solicitante al momento de iniciar el trámite.
Tarifas de licencia de conducir y permiso de aprendizaje:
- De 16 a 16 y medio años, clase D o DJ: US$80 / US$90
- De 16 y medio a 17 años, clase D o DJ: US$76,75 / US$85,75
- De 17 a 17 y medio años, clase D o DJ: US$92,50 / US$102,50
- De 17 y medio a 18 años, clase D o DJ: US$89,25 / US$98,25
- De 18 a 18 y medio años, clase D o DJ: US$80 / US$90
- De 18 y medio a 21 años, clase D o DJ: US$76,75 - US$80 / US$85,75 - US$90
- 21 años o más, clase D o DJ: US$64,25 - US$67,50 / US$73,25 - US$77,50
- Tarifa para reemplazar una licencia de conducir o un permiso de aprendizaje: US$17,50
- Tarifa para cambiar información: US$12,50
- Tarifa por una Licencia de Conducir Mejorada (EDL, por sus siglas en inglés): US$30 adicionales
¿Cómo se obtiene una licencia de conducir en NY?
Todos los solicitantes de una licencia de conducir estándar deben mostrar una combinación de documentos que comprueben el nombre, la fecha de nacimiento y la residencia en el estado de Nueva York. Un permiso clase D es el tipo más común que se solicita.
Además, se debe aprobar un examen escrito (de conocimientos) para obtener un permiso de aprendizaje para luego pasar una prueba práctica de carretera antes de poder obtener una licencia de conducir.
Los exámenes para el permiso de clase D se realizan en 20 idiomas: inglés, albanés, árabe, bengalí, bosnio, chino, francés, griego, criollo haitiano, hebreo, italiano, japonés, coreano, nepalí, polaco, ruso, español, turco, urdu y yidis.
Al acudir a la cita, el peticionario debe llevar:
- Solicitud de permiso (MV-44)
- Comprobantes de identidad, edad y residencia
Después del examen práctico, una licencia provisional que permite conducir estará disponible en línea. “Conserve la licencia provisional junto con su permiso de aprendizaje con fotografía”, señala el DMV. Finalmente, se recibirá la licencia por correo postal en aproximadamente dos semanas.
Otras noticias de Licencia de conducir
Se compran en redes. Crecen los casos de licencias de conducir falsas: hay multas de hasta $1,7 millones
Restricciones. La nueva regla del DMV de Texas que limita el registro de vehículos a los migrantes indocumentados
A quiénes afecta. Estados Unidos implementa restricciones para obtener las licencias de conducir comerciales
- 1
Murió al intentar salvar a su hija, que se ahogaba, y su otro hijo está desaparecido
- 2
El descargo del Puma Rodríguez tras el incidente en un avión de American Airlines
- 3
Manzano y Vila avanzan para quedarse con las estaciones de servicio Shell
- 4
Revés judicial para Martín Insaurralde en el caso del yate El Bandido