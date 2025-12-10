DMV en Nueva York: la regla para registrar un auto y qué documentos les piden a los inmigrantes
El estado cuenta con la Green Light Law, que permite obtener una licencia de conducir estándar siempre que puedan demostrar identidad y residencia
El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés) exige diversos documentos para poder registrar un vehículo. Por lo tanto, los migrantes deben conocer si hay reglas especiales para asegurarse de que todo esté en orden.
Las exigencias del DMV de Nueva York para registrar un vehículo
Para poder registrar un vehículo y circular por la vía pública sin inconvenientes, el DMV de Nueva York exige los siguientes papeles:
- Formulario MV-82.
- Prueba de propiedad (como el título del vehículo o un registro transferible).
- Documento válido de identidad (pasaportes, licencias de conducir, permisos de residencia o identificaciones emitidas por distintas entidades gubernamentales).
- Documentación del seguro obligatorio (debe ser una póliza de responsabilidad civil emitida en el estado de Nueva York).
Las tarifas varían según el tipo de vehículo y el condado e incluyen los costos del registro, del título, de las placas y -en la mayoría de los casos- el impuesto a las ventas.
Una vez que la persona obtiene su registro automotor, dispone de un plazo de 10 días para realizar la inspección vehicular requerida por la normativa estatal.
Además, los conductores en Nueva York deben registrar el auto dentro de los 180 días posteriores a la fecha en que comienza la cobertura del seguro.
Si el vehículo proviene de otro estado, pueden ser necesarias verificaciones adicionales y la presentación de más documentos.
Qué exige el DMV de Nueva York para que un migrante registre un vehículo
La normativa del DMV no establece ninguna restricción basada en la condición migratoria para que una persona pueda ser titular.
Sin embargo, existe una diferencia clave: para conducir legalmente, el titular necesita una licencia válida emitida por Nueva York.
El estado cuenta con la conocida Green Light Law, que permite a inmigrantes obtener una licencia de conducir estándar siempre que puedan demostrar identidad y residencia, incluso a aquellos sin estatus legal.
Esta política habilita alternativas para que los migrantes que no poseen un número de Seguro Social puedan identificarse de forma legal ante el DMV.
La nueva actualización del DMV en Nueva York
En otra de las actualizaciones recientes, los conductores de Nueva York deben saber también que el DMV extenderá el tiempo durante el cual se revisan las infracciones, una medida que impactará directamente en la detección, penalización y eventual suspensión de los conductores.
Si bien las modificaciones fueron aprobadas y entraron en vigor el 6 de noviembre de 2024, aún no se aplican plenamente porque la plataforma digital del DMV continúa en proceso de actualización.
Una vez implementados los ajustes, millones de personas que manejan en el estado quedarán sujetas a un esquema más exigente, con historiales activos por un período más prolongado, según informó Newsweek.
La agencia ya había adelantado en septiembre de 2023 que las nuevas disposiciones permitirían “reforzar la capacidad de retirar de las rutas a conductores involucrados en conductas peligrosas”.
El cambio central es la extensión del período de análisis de infracciones: pasa de 18 a 24 meses.
Esto significa que los puntos se acumularán durante más tiempo, lo que aumenta las probabilidades de alcanzar los umbrales que implican suspensiones automáticas, tarifas estatales más altas y primas de seguro más costosas. Entre las sanciones ajustadas figuran:
- Condenas por manejar bajo los efectos del alcohol o drogas: 11 puntos.
- Excesos de velocidad en zonas de obra: incluso superar el límite por una o dos millas por hora tendrá un castigo mayor; todas las violaciones en estas áreas sumarán ocho puntos.
- No detenerse ante un micro escolar: ahora acarrea ocho puntos, frente a los cinco anteriores.
- Revocación permanente: quienes registren cuatro o más condenas vinculadas con alcohol o drogas perderán la licencia de manera definitiva.
