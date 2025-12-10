DMV en Nueva York: la regla para registrar un auto y qué documentos les piden a los inmigrantes

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés) exige diversos documentos para poder registrar un vehículo. Por lo tanto, los migrantes deben conocer si hay reglas especiales para asegurarse de que todo esté en orden.

Las exigencias del DMV de Nueva York para registrar un vehículo

Para poder registrar un vehículo y circular por la vía pública sin inconvenientes, el DMV de Nueva York exige los siguientes papeles:

Formulario MV-82.

Prueba de propiedad (como el título del vehículo o un registro transferible).

(como el título del vehículo o un registro transferible). Documento válido de identidad (pasaportes, licencias de conducir, permisos de residencia o identificaciones emitidas por distintas entidades gubernamentales).

(pasaportes, licencias de conducir, permisos de residencia o identificaciones emitidas por distintas entidades gubernamentales). Documentación del seguro obligatorio (debe ser una póliza de responsabilidad civil emitida en el estado de Nueva York).

Los conductores tienen 180 días para registrar el vehículo ante el DMV de Nueva York Facebook Illinois Secretary of State - Facebook Illinois Secretary of State

Las tarifas varían según el tipo de vehículo y el condado e incluyen los costos del registro, del título, de las placas y -en la mayoría de los casos- el impuesto a las ventas.

Una vez que la persona obtiene su registro automotor, dispone de un plazo de 10 días para realizar la inspección vehicular requerida por la normativa estatal.

Par circular sin problemas, es importante registrar el automotor de acuerdo a lo que dicen las reglas del DMV de Nueva York Foto de Farhan en Unsplash

Además, los conductores en Nueva York deben registrar el auto dentro de los 180 días posteriores a la fecha en que comienza la cobertura del seguro.

Si el vehículo proviene de otro estado, pueden ser necesarias verificaciones adicionales y la presentación de más documentos.

Qué exige el DMV de Nueva York para que un migrante registre un vehículo

La normativa del DMV no establece ninguna restricción basada en la condición migratoria para que una persona pueda ser titular.

Sin embargo, existe una diferencia clave: para conducir legalmente, el titular necesita una licencia válida emitida por Nueva York.

El estado cuenta con la conocida Green Light Law, que permite a inmigrantes obtener una licencia de conducir estándar siempre que puedan demostrar identidad y residencia, incluso a aquellos sin estatus legal.

El DMV de Nueva York no tiene restricciones especiales para que migrantes registren un vehículo Freepik

Esta política habilita alternativas para que los migrantes que no poseen un número de Seguro Social puedan identificarse de forma legal ante el DMV.

La nueva actualización del DMV en Nueva York

En otra de las actualizaciones recientes, los conductores de Nueva York deben saber también que el DMV extenderá el tiempo durante el cual se revisan las infracciones, una medida que impactará directamente en la detección, penalización y eventual suspensión de los conductores.

Si bien las modificaciones fueron aprobadas y entraron en vigor el 6 de noviembre de 2024, aún no se aplican plenamente porque la plataforma digital del DMV continúa en proceso de actualización.

Una vez implementados los ajustes, millones de personas que manejan en el estado quedarán sujetas a un esquema más exigente, con historiales activos por un período más prolongado, según informó Newsweek.

El DMV de Nueva York modifica el sistema de sanciones de tránsito Pexels

La agencia ya había adelantado en septiembre de 2023 que las nuevas disposiciones permitirían “reforzar la capacidad de retirar de las rutas a conductores involucrados en conductas peligrosas”.

El cambio central es la extensión del período de análisis de infracciones: pasa de 18 a 24 meses.

Esto significa que los puntos se acumularán durante más tiempo, lo que aumenta las probabilidades de alcanzar los umbrales que implican suspensiones automáticas, tarifas estatales más altas y primas de seguro más costosas. Entre las sanciones ajustadas figuran: