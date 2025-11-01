Hasta cuándo dura el mal clima en Nueva York: ¿qué se espera para las elecciones del 4 de noviembre?

El clima de Halloween en Nueva York no llegó con calma. Las lluvias intensas, las ráfagas de viento y las alertas de inundación marcaron este 31 de octubre y afectaron a los residentes que se desplazan para emitir su voto anticipado. Sin embargo, el panorama meteorológico muestra una tendencia a la estabilidad en los próximos días, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Advertencia por vientos fuertes y lluvias intensas en Nueva York

El NWS de Nueva York informó que el sistema de baja presión que provocó las tormentas continuará su desplazamiento hacia el norte, rumbo a Nueva Inglaterra y el este de Canadá, lo que dejará a su paso vientos persistentes en la Gran Manzana. Desde el mediodía de este viernes, rige una advertencia por viento fuerte para todo el estado, que se mantiene hasta la medianoche.

Los vientos fuertes dominarán el panorama climático de Nueva York durante el viernes 31 de octubre Canva

Durante la tarde y noche del 31 de octubre, las ráfagas alcanzan valores sostenidos de 30 millas por hora (48 km/h), con picos que podrían llegar a 50 millas por hora (80 km/h) en áreas costeras o cercanas al centro urbano.

Las condiciones actuales en el Central Park de Manhattan, según el último reporte del NWS, mostraron una temperatura de 53°F (12°C), humedad del 72% y vientos del suroeste a 9 millas por hora (14 km/h), con ráfagas de hasta 20 millas por hora (32 km/h). El cielo se mantiene nublado, con buena visibilidad, aunque la sensación térmica descendió a 50°F (10°C) por efecto del viento.

Clima del fin de semana en Nueva York, más estable, pero frío

A partir del sábado 1° de noviembre, la presión atmosférica comenzará a estabilizarse. El sistema de alta presión que avanza desde el oeste favorecerá una mejora progresiva en las condiciones generales del tiempo.

El primer fin de semana de noviembre el clima mejorará en Nueva York Canva

Durante el fin de semana, los cielos se mantendrán mayormente despejados y las temperaturas, aunque frescas, se ubicarán dentro de los valores normales para la época otoñal. El viento disminuirá de manera notable, aunque aún se sentirán algunas ráfagas leves en el área metropolitana.

Sábado 1° de noviembre: el día será soleado, con una temperatura máxima de 56°F (13°C) y una mínima de 45°F (7°C). Los vientos del oeste soplarán a 14-16 millas por hora (22-26 km/h).

el día será soleado, con una temperatura máxima de 56°F (13°C) y una mínima de 45°F (7°C). Los vientos del oeste soplarán a 14-16 millas por hora (22-26 km/h). Sábado por la noche: se espera un cielo parcialmente nublado y un descenso térmico hasta los 45°F (7°C).

se espera un cielo parcialmente nublado y un descenso térmico hasta los 45°F (7°C). Domingo 2 de noviembre: predominará el sol con un leve viento del oeste, de entre 6 y 10 millas por hora (10-16 km/h). La máxima se ubicará nuevamente en torno a 56°F (13°C).

predominará el sol con un leve viento del oeste, de entre 6 y 10 millas por hora (10-16 km/h). La máxima se ubicará nuevamente en torno a 56°F (13°C). Domingo por la noche: el termómetro bajará a unos 48°F (9°C) y el cielo se mantendrá parcialmente cubierto.

El NWS adelantó que estos valores se mantendrán estables y sin precipitaciones significativas hasta el lunes, cuando podría acercarse un nuevo frente frío desde el noroeste de EE.UU..

Qué clima esperar para el 4 de noviembre, el día de las elecciones en Nueva York

El lunes 3 de noviembre se presentará con condiciones agradables y un leve repunte térmico. La temperatura máxima rondará los 57°F (14°C), con vientos suaves y cielo parcialmente soleado. Sin embargo, el panorama podría cambiar hacia la noche. El NWS prevé un 30% de probabilidad de lluvias entre las 20 hs y las 2 hs del martes, debido al ingreso de un frente frío.

Se esperan buenas condiciones climáticas para los comicios del 4 de noviembre en Nueva York Canva

De cara al martes 4 de noviembre, fecha de las elecciones generales, el pronóstico es favorable: el sol volverá a dominar el cielo, con una máxima estimada de 57°F (14°C) y mínima cercana a los 46°F (8°C). Los vientos se mantendrán moderados y el ambiente será seco, lo que ofrecerá condiciones seguras para quienes concurran a votar.