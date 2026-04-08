Hasta cuándo se extiende la inusual ola de frío que se instaló con rondas de nieve y viento en Nueva York

Una irrupción de aire polar en pleno abril sorprendió a millones de personas en el noreste de Estados Unidos, incluidas partes de Nueva York, donde el clima volvió a adquirir rasgos invernales luego de un fin de semana con temperaturas casi récord. Con nevadas intermitentes, ráfagas intensas y registros térmicos muy por debajo de lo habitual, el fenómeno obligará a replantear rutinas hasta el miércoles.

Ola de frío en Nueva York: caída brusca de temperaturas tras el calor

De acuerdo con FOX Weather, más de 40 millones de personas experimentaron este cambio abrupto en las condiciones meteorológicas, con temperaturas entre 10 y 20°F por debajo del promedio estacional en amplias zonas del noreste, el Medio Oeste e incluso sectores del Atlántico medio.

Se esperan acumulaciones de nieve de entre una y tres pulgadas (2,5 a 7,6 cm) durante este martes SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Este contraste resultó especialmente notorio porque ocurrió inmediatamente después de un período con valores inusualmente elevados durante el último fin de semana.

El fenómeno fue impulsado por un sistema conocido como “clipper”, una perturbación rápida que descendió desde Canadá e ingresó por la región de los Grandes Lagos antes de avanzar hacia el noreste durante la madrugada de este martes.

Nieve en Nueva York en abril: dónde y cuánto caerá

El ingreso de este aire frío provocará precipitaciones en forma de nieve en varias regiones del estado de Nueva York y zonas cercanas. Según FOX Weather, el interior del noreste, lo que incluye el norte del estado, registrará acumulaciones de entre una y tres pulgadas (2,5 a 7,6 centímetros) durante este martes, con valores ligeramente superiores en áreas elevadas y cercanas a los Grandes Lagos.

Los empleados de saneamiento en Nueva York trabajan en medio de la tormenta invernal

Entre las zonas más impactadas se espera que se destaquen:

El norte del estado de Nueva York

Las montañas Adirondack

Sectores del interior de Nueva Inglaterra

Regiones montañosas como los Green y White Mountains

En contraste, ciudades costeras como Boston apenas observarán la caída de algunos copos sin acumulación significativa. Este comportamiento desigual responde a la combinación de temperaturas marginales y la influencia del océano en sectores más orientales.

Sensación térmica extrema en el noreste: cuánto descenderá

Más allá de la nieve, uno de los aspectos más notorios de este evento será la sensación térmica. Según FOX Weather, durante la mañana del miércoles se esperan valores de sensación térmica ubicados entre aproximadamente 10°F y 29°F (-12°C a -2°C), debido a la combinación de aire frío y ráfagas de viento.

Por su parte, AccuWeather detalló que las condiciones ventosas intensificarán el frío percibido, al mantener temperaturas reales que en muchos casos no superarán los 30°F (alrededor de -1°C) en regiones del interior, mientras que en zonas más al este las máximas apenas alcanzarán los 50°F (10°C), con sensaciones térmicas considerablemente más bajas.

Bolas de nieve a policías de Nueva York

Hasta cuándo durará la ola de frío en Nueva York

El aire frío no se limitará a un solo día, sino que se mantendrá durante varias jornadas. Según FOX Weather, las temperaturas estarán por debajo de lo normal hasta el miércoles, lo que consolidará este episodio como una anomalía significativa para el mes de abril.

En la misma línea, AccuWeather explicó que esta situación responde a una ondulación del jet stream que permite el ingreso repetido de masas de aire canadiense hacia el noreste de Estados Unidos. Este patrón favorecerá múltiples rondas de frío y precipitaciones en forma de nieve.

Durante el martes, las temperaturas diurnas en algunas regiones no lograrán superar los 30°F (-1°C), mientras que en ciudades como Nueva York y Boston, el miércoles por la tarde los valores no superarán los 40°F (4°C a 9°C), lo que prolongará la sensación invernal.