Hasta cuándo se extiende la inusual ola de frío que se instaló con rondas de nieve y viento en Nueva York
La configuración actual de la corriente en chorro permite el ingreso repetido de masas de aire canadiense al territorio estadounidense
- 4 minutos de lectura'
Una irrupción de aire polar en pleno abril sorprendió a millones de personas en el noreste de Estados Unidos, incluidas partes de Nueva York, donde el clima volvió a adquirir rasgos invernales luego de un fin de semana con temperaturas casi récord. Con nevadas intermitentes, ráfagas intensas y registros térmicos muy por debajo de lo habitual, el fenómeno obligará a replantear rutinas hasta el miércoles.
Ola de frío en Nueva York: caída brusca de temperaturas tras el calor
De acuerdo con FOX Weather, más de 40 millones de personas experimentaron este cambio abrupto en las condiciones meteorológicas, con temperaturas entre 10 y 20°F por debajo del promedio estacional en amplias zonas del noreste, el Medio Oeste e incluso sectores del Atlántico medio.
Este contraste resultó especialmente notorio porque ocurrió inmediatamente después de un período con valores inusualmente elevados durante el último fin de semana.
El fenómeno fue impulsado por un sistema conocido como “clipper”, una perturbación rápida que descendió desde Canadá e ingresó por la región de los Grandes Lagos antes de avanzar hacia el noreste durante la madrugada de este martes.
Nieve en Nueva York en abril: dónde y cuánto caerá
El ingreso de este aire frío provocará precipitaciones en forma de nieve en varias regiones del estado de Nueva York y zonas cercanas. Según FOX Weather, el interior del noreste, lo que incluye el norte del estado, registrará acumulaciones de entre una y tres pulgadas (2,5 a 7,6 centímetros) durante este martes, con valores ligeramente superiores en áreas elevadas y cercanas a los Grandes Lagos.
Entre las zonas más impactadas se espera que se destaquen:
- El norte del estado de Nueva York
- Las montañas Adirondack
- Sectores del interior de Nueva Inglaterra
- Regiones montañosas como los Green y White Mountains
En contraste, ciudades costeras como Boston apenas observarán la caída de algunos copos sin acumulación significativa. Este comportamiento desigual responde a la combinación de temperaturas marginales y la influencia del océano en sectores más orientales.
Sensación térmica extrema en el noreste: cuánto descenderá
Más allá de la nieve, uno de los aspectos más notorios de este evento será la sensación térmica. Según FOX Weather, durante la mañana del miércoles se esperan valores de sensación térmica ubicados entre aproximadamente 10°F y 29°F (-12°C a -2°C), debido a la combinación de aire frío y ráfagas de viento.
Por su parte, AccuWeather detalló que las condiciones ventosas intensificarán el frío percibido, al mantener temperaturas reales que en muchos casos no superarán los 30°F (alrededor de -1°C) en regiones del interior, mientras que en zonas más al este las máximas apenas alcanzarán los 50°F (10°C), con sensaciones térmicas considerablemente más bajas.
Hasta cuándo durará la ola de frío en Nueva York
El aire frío no se limitará a un solo día, sino que se mantendrá durante varias jornadas. Según FOX Weather, las temperaturas estarán por debajo de lo normal hasta el miércoles, lo que consolidará este episodio como una anomalía significativa para el mes de abril.
En la misma línea, AccuWeather explicó que esta situación responde a una ondulación del jet stream que permite el ingreso repetido de masas de aire canadiense hacia el noreste de Estados Unidos. Este patrón favorecerá múltiples rondas de frío y precipitaciones en forma de nieve.
Durante el martes, las temperaturas diurnas en algunas regiones no lograrán superar los 30°F (-1°C), mientras que en ciudades como Nueva York y Boston, el miércoles por la tarde los valores no superarán los 40°F (4°C a 9°C), lo que prolongará la sensación invernal.
Otras noticias de Agenda EEUU
California. Nuevo desborde en el tren bala: el presupuesto oficial llega a US$126 mil millones en 2026
Oficial. Buenas noticias para familias venezolanas en EE.UU.: implementan nuevo método para solicitar visas
Trabajo urgente en la frontera de EE.UU. Los puestos que ofrece la CBP en abril y cómo registrarse
- 1
Construyen un proyecto de más de US$100 millones: es más grande que Puerto Madero y revolucionará una zona de Buenos Aires
- 2
Balearon en la cabeza a una niña de 13 años, al quedar atrapada en medio de un tiroteo entre narcos
- 3
En qué canal pasan Boca vs. Universidad Católica por un la Copa Libertadores 2026 hoy
- 4
De “paria” internacional a mediador en la guerra con Irán: la inesperada transformación de Pakistán