Hora de Nueva York del partido de Ecuador vs. Alemania, hoy: en qué canal y cómo ver en vivo el Mundial 2026

En una nueva jornada del Mundial 2026, este jueves 25 de junio se dará el enfrentamiento entre Alemania y Ecuador por la última fecha del Grupo E. El partido comienza a las 16 hs de Nueva York, y se puede ver en vivo tanto en inglés como en español por vías oficiales y streaming.

Ecuador vs. Alemania en Nueva York por el Mundial 2026: cómo ver en vivo

A las 16 hs, hora del Este de EE.UU., se disputa el partido entre el líder y el tercero de la tabla del Grupo E en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. El seleccionado sudamericano, con un punto en su zona, llega con la obligación de ganar para intentar avanzar a los 16avos de final, mientras que el equipo europeo ya se aseguró el primer puesto.

El partido entre Ecuador y Alemania corresponde a la tercera fecha del Grupo E del Mundial 2026 JUAN MABROMATA - AFP

El enfrentamiento de esta tarde será televisado en español por Telemundo, mientras que en inglés lo transmitirá FOX, según el calendario de CBS News. Además, se podrá ver en streaming en español por Peacock.

Aparte de este encuentro, según el calendario de la FIFA, se disputarán los siguientes duelos durante la misma jornada (hora del Este de EE.UU.):

16 hs - Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E - Estadio Filadelfia

19 hs - Japón vs. Suecia – Grupo F - Estadio Dallas

19 hs - Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Estadio Kansas City

22 hs - Turquía vs. Estados Unidos – Grupo D - Estadio Los Ángeles

22 hs - Paraguay vs. Australia - Grupo D - Estadio San Francisco Bay Area

Detalles del partido entre Ecuador y Alemania por el Mundial 2026

El seleccionado sudamericano, dirigido por Sebastián Becaccece, empezó con el pie izquierdo con una derrota ante Costa de Marfil por 1 a 0 en su debut. Luego, en la fecha 2, empató 0 a 0 con Curazao, por lo que quedó en el tercer puesto, al borde de la eliminación.

Con apenas un punto, Ecuador tiene la obligación de obtener un triunfo frente al líder del grupo para intentar escalar a la segunda posición o clasificar como mejor tercero.

El enfrentamiento de esta tarde entre Ecuador y Alemania será transmitido en español por Telemundo; en inglés, lo pasará FOX

Alemania se encuentra en la situación opuesta, tras imponerse por 7 a 1 sobre Curazao en la primera fecha. Después, venció a Costa de Marfil por 2 a 1, por lo que ya se aseguró su pase a 16avos de final en el primer puesto.

Posibilidades de Ecuador de clasificar a la siguiente ronda del Mundial 2026

La selección ecuatoriana enfrenta diversos escenarios de cara al partido de este jueves. Durante la misma hora disputan su enfrentamiento Costa de Marfil y Curazao, y lo que suceda allí podría cambiar el panorama.

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Si Curazao, que hasta el momento no ganó, logra una victoria, se abre el camino para Ecuador para clasificar en el segundo puesto. En caso de un empate, el seleccionado africano se aseguraría el segundo lugar debido a que se impuso en la primera fecha frente a los dirigidos por Becaccece.

El formato renovado para esta edición de la Copa del Mundo introdujo la posibilidad de clasificación de más integrantes de cada grupo. Los dos primeros de cada zona clasifican directamente a esa ronda de 32 y los ocho mejores terceros entre los 12 también avanzan a la siguiente etapa.

Si dos selecciones empatan en puntos, el primer criterio que se considera es el resultado de su enfrentamiento, es decir, quien ganó avanza. Si fue un empate, se tiene en cuenta la diferencia de gol.

En este contexto, Ecuador necesita un triunfo para sumar cuatro unidades y tener más probabilidades de clasificar como mejor tercero. Si empata, la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda es mínima, y si pierde, queda eliminado del Mundial 2026.