Junto al río Hudson: cómo asistir a las noches de película gratis en Nueva York y cuáles son las proyecciones de otoño

El barrio Hudson Yards, en Nueva York, cuenta con una atractiva actividad que ha llamado la atención de locales y turistas, se trata de las noches de película con proyecciones al aire libre programadas en diferentes fechas de otoño. Ya fueron anunciadas las fechas y nuevas cintas para 2025.

Así son las noches de película junto al río Hudson

Las noches de cine tienen lugar en la Plaza Pública y Jardines del Hudson Yards, un espacio diseñado específicamente para eventos culturales y arte público, según su sitio web.

Las noches de cine son en una pantalla de 30 pies (9,1 metros) en la Plaza Pública y Jardines (Facebook/Hudson Yards New York)

El barrio de Manhattan realiza proyecciones de diferentes películas en una pantalla al aire libre de 30 pies (9,1 metros), con entrada gratuita.

Los requisitos para formar parte de las noches de película son llegar temprano para tomar uno de los asientos colocados, o bien llevar una manta o silla.

La plaza pública permite la entrada una hora antes de que inicie la función y también brinda prioridad de asientos a los clientes de la empresa Wells Fargo.

Las proyecciones para otoño 2025 en las noches de película del Hudson Yards

El lugar, también conocido como centro cultural del Nuevo West Side de Manhattan, comparte su cartelera para el otoño de 2025, tanto en su sitio web, como en sus redes sociales.

Durante otoño se programan noches de cine al aire libre en el Hudson Yards (Facebook/Hudson Yards New York)

Las siguientes proyecciones de películas al aire libre inician a las 18 horas (tiempo del Este de Estados Unidos) y son:

26 de septiembre - Ferris Bueller’s Day Off (Día Libre, en español), película de comedia con Matthew Broderick como protagonista.

3 de octubre - No Day But Today: The Story of ‘Rent’ (No hay más que hoy, en español), una cinta de 2006.

10 de octubre - Clueless (Ni idea, en español), película de 1995, con Alicia Silverstone y Brittany Murphy como protagonistas.

17 de octubre - Legally Blonde (Legalmente rubia, en español), una comedia de 2001 con Reese Witherspoon como protagonista.

La película Legalmente rubia será proyectada en la plaza pública de Hudson Yards (Facebook/Hudson Yards New York)

24 de octubre - Top Gun: Maverick, cinta de acción y aventura que se estrenó en 2022 y tiene a Tom Cruise como protagonista.

Antes de estas proyecciones también se presentaron películas como el clásico Grease (Vaselina, en español), la comedia musical de 1978 con Sandy y Danny como personajes principales, interpretados por Olivia Newton-John y John Travolta, y Grown Ups (Son como niños, en español), una película más reciente con Adam Sandler.

Para llegar a este vecindario es necesario ir hacia la intersección de la 30th y 34th Street y entre la 10th y 12th Avenue, según su sitio web.

Otras referencias de ubicación son que se encuentra al norte de Chelsea y al sur de Hell’s Kitchen, con diferentes opciones de transporte para llegar, aunque la más directa es la ruta de tren MTA 7- hacia la 34th Street con parada en la estación Hudson Yards.

El barrio de Manhattan organiza actividades artísticas y culturales para toda la familia (Facebook/Hudson Yards New York)

Así es Hudson Yards, el barrio y “centro cultural” de Manhattan

El Hudson Yards forma parte de un proyecto urbanístico de la Gran Manzana y tras aprobarse su segunda fase se convertirá el mayor desarrollo inmobiliario en la historia de Estados Unidos, con un valor que alcanzaría los US$32 mil millones.

Este lugar se ha posicionado como una ciudad en transformación constante ubicada al oeste de Manhattan, con una extensión de poco más de 27 acres (11 hectáreas).

El complejo inmobiliario está compuesto de una plaza central que alberga la obra llamada Vessel (barco) del artista británico Thomas Heatherwick.

Vessel, obra arquitectónica al centro del barrio neoyorquino (Facebook/Hudson Yards New York)

El Hudson Yards también destaca por construcciones como la Torre del Norte, un edificio diseñado por Kohn Pedersen Fox, con un observatorio en la cima a más de 1000 pies (335 metros) de altura.

Este barrio también es famoso por su área de compras, con un centro comercial de aproximadamente 22 acres (90.000 metros cuadrados). Con tiendas de marcas como Prada, Cartier, Dior, Fendi, Zara, Uniqlo, Sephora y H&M, entre otras.