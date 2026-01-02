Kathy Hochul llama a elecciones especiales en Nueva York: quiénes deben votar y cuándo

La gobernadora Kathy Hochul anunció elecciones especiales en Nueva York para el 3 de febrero con el objetivo de cubrir tres vacantes en la Legislatura estatal, entre las que se incluye la banca que pertenció a Zohran Mamdani. El llamado quedó formalizado mediante una proclamación oficial firmada el 2 de enero.

Elecciones especiales en Nueva York: qué distritos votan

La convocatoria incluye tres distritos legislativos. En Queens, el Distrito 36 de la Asamblea estatal debe elegir reemplazo tras la salida de Zohran Mamdani, quien asumió como alcalde de la ciudad de Nueva York este 1° de enero de 2026. Ese distrito abarca Astoria y Long Island City.

La votación quedó fijada para el tres de febrero en una jornada única Freepick

En el Senado estatal, se renuevan dos bancas:

El Distrito 47, en Manhattan: quedó vacante tras la renuncia de Brad Hoylman-Sigal , quien asumió como presidente del distrito de Manhattan .

quedó vacante tras la renuncia de , quien asumió como . El Distrito 61, en Erie County: se liberó luego de la dimisión de Sean Ryan, electo alcalde de Buffalo.

El anuncio se formalizó mediante una proclamación firmada en Albany, que ordena la realización de los comicios para completar los mandatos no vencidos.

El texto cita de forma expresa el artículo 42 de la Ley de Funcionarios Públicos del estado de Nueva York, que habilita a la gobernadora a fijar la fecha de elección ante una vacante legislativa.

En el comunicado oficial, Hochul sostuvo: “Estos legisladores representaron a sus comunidades con distinción en Albany. Para garantizar que sus distritos cuenten con representación, habrá una elección especial. Espero trabajar con sus sucesores y avanzar en los temas que importan a los neoyorquinos”.

¿Qué deben saber los votantes antes de las elecciones especiales del 3 de febrero en Nueva York?

Las elecciones especiales se desarrollan en una única jornada el próximo 3 de febrero, sin instancias de primarias, y sirven para cubrir mandatos en curso.

La participación queda limitada a personas registradas para votar en los distritos involucrados. El procedimiento sigue las mismas reglas que los comicios legislativos regulares del estado de Nueva York.

Electores de Queens, Manhattan y Erie County concurren a las urnas Freepick

¿Cómo es el calendario electoral de Nueva York en 2026?

Además de las elecciones especiales que fueron convocadas por la gobernadora de Nueva York, el estado ya tiene definido un calendario electoral para 2026, que establece los plazos y fechas de las elecciones primarias y de la elección general, junto con los procedimientos de registro y votación:

23 de junio de 2026 : se celebran las elecciones primarias , en las que los partidos definen a sus candidatos.

: se celebran las , en las que los partidos definen a sus candidatos. 3 de noviembre de 2026: tiene lugar la elección general, en la que se eligen los cargos federales, estatales y locales.

Para poder votar en la primaria, los electores deben cumplir con estos plazos:

20 de febrero : se publica el padrón con las inscripciones realizadas durante febrero.

: se publica el padrón con las inscripciones realizadas durante febrero. 8 de junio : último día para notificar un cambio de domicilio .

: último día para notificar un . 13 de junio: cierre definitivo del registro de votantes habilitados para la primaria.

Tres distritos legislativos participan del proceso electoral extraordinario Freepick

Quienes opten por no votar de manera presencial en la primera instancia de elecciones deben tener en cuenta:

13 de junio : último día para que la Junta Electoral reciba solicitudes de boleta por correo o mediante el portal online.

: último día para que la Junta Electoral reciba solicitudes de boleta por correo o mediante el portal online. 22 de junio : fecha límite para solicitar la boleta en persona.

: fecha límite para solicitar la boleta en persona. 23 de junio : último día para enviar la boleta por correo o entregarla personalmente.

: último día para enviar la boleta por correo o entregarla personalmente. 30 de junio: fecha límite para que la Junta Electoral reciba las boletas enviadas por correo, siempre que tengan matasellos válido.

Para poder votar en la elección general, los electores deben respetar estas fechas:

19 de octubre : último día para que un cambio de domicilio sea recibido y procesado por la Junta Electoral.

: último día para que un sea recibido y procesado por la Junta Electoral. 24 de octubre: fecha límite de registro. La solicitud debe ser recibida por la Junta Electoral para quedar habilitado a votar en la elección general.

En el caso de la votación anticipada, el calendario contempla un periodo previo al día de la elección definitiva: