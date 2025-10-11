La advertencia del gobernador de Connecticut si Zohran Mamdani gana en Nueva York: “Somos una parte importante”

El gobernador Ned Lamont se mostró preocupado por el posible impacto económico en el estado de Connecticut si el candidato demócrata Zohran Mamdani gana las elecciones para la alcaldía de Nueva York. El mandatario estatal señaló las inquietudes que tiene el sector financiero sobre la agenda que llevaría adelante el aspirante progresista.

Ned Lamont advierte sobre el impacto económico de las propuestas de Zohran Mamdani

El mandatario estatal brindó una entrevista a Bloomberg Television en el Foro Económico de Greenwich. Además de hablar de diversos temas, expresó su preocupación por el impacto que podría tener en el mercado que Mamdani llevara adelante su “agenda socialista”.

El gobernador de Connecticut expresó su preocupación sobre la agenda de Mamdani IG: @NedLamont

“La ciudad de Nueva York es la capital financiera del mundo, y aquí somos una parte importante de ella”, declaró. “Quiero asegurarme de que el próximo alcalde comprenda la importancia que tiene para ese sistema y eso es importante para Connecticut”, expresó.

Lamont afirmó que cree que el sector financiero valora la estabilidad en Connecticut, así como la ligera reducción de impuestos en el estado. Por eso, las decisiones que podría impulsar el nuevo mandatario local, como la congelación de alquileres, generaron inquietud en Wall Street y en el sector inmobiliario.

Además de hablar sobre Mamdani y la importancia del ecosistema financiero de Nueva York para Connecticut, el gobernador abordó varios temas clave relacionados con la economía de su jurisdicción, el liderazgo político a nivel nacional y los problemas derivados de la inestabilidad en Washington D. C.

Wall Street expresa preocupación por las políticas socialistas de Zohran Mamdani

El candidato, que se identificó como “socialista demócrata”, propuso congelar los aumentos del alquiler para los inquilinos que posean renta estabilizada. En este sentido, lanzó una “calculadora de ahorro” que indica a los neoyorquinos con qué presupuesto adicional contarían si se implementan las medidas de su plataforma electoral.

El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York Zohran Mamdani es el favorito para estas elecciones Heather Khalifa - FR172147 AP

En la calculadora que publicó su campaña, señaló: “Calculamos el ahorro potencial que utilizará el aumento anual del alquiler del 3,24% durante cuatro años, basado en el promedio histórico de incrementos”.

La herramienta fue anunciada la mañana del lunes 6 de octubre y recopila datos sobre tres propuestas del político nacido en Uganda y ciudadano estadounidense: la congelación de los precios del alquiler de vivienda, el servicio de autobús gratuito y el acceso al cuidado infantil universal.

En su perfil de X, el candidato expresó: “Los neoyorquinos merecen un cambio que puedan medir en sus propias vidas. Nuestra nueva calculadora muestra exactamente cuánto le ahorrarían nuestros planes a su familia en cuidado infantil, alquiler y pasaje de autobús".

Las últimas encuestas colocan a Mamdani como el principal candidato en Nueva York

Las elecciones para la alcaldía de Nueva York entraron en su recta final, con debates confirmados, foros económicos que pondrán cara a cara a los principales aspirantes y una carrera cada vez ajustada.

Las últimas encuestas de la Universidad de Quinnipiac confirman el ascenso de Mamdani, quien lidera la carrera por la alcaldía de Nueva York con el 46% de intención de voto, frente al 33% del exgobernador Andrew Cuomo y el 15% del republicano Curtis Sliwa. El retiro del actual alcalde Eric Adams reconfiguró el escenario electoral, pero no alteró la tendencia: Mamdani mantiene una ventaja de dos dígitos, impulsado por el fuerte respaldo de los votantes demócratas y jóvenes.

Mamdani y Cuomo encabezan las preferencias entre los votantes de Nueva York Canva

El estudio muestra que el apoyo al demócrata es especialmente alto entre los votantes asiático-estadounidenses (67%), los de entre 18 y 34 años (62%) y quienes no se identifican con ningún grupo religioso (69%). Cuomo, por su parte, retiene buena parte del electorado que apoyaba a Adams y se consolida entre los votantes judíos (60%), mientras que Sliwa conserva el respaldo del 54% de los republicanos