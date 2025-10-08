LA NACION
Quién gana las elecciones en Nueva York: lo que las encuestas dicen de Zohran Mamdani y Andrew Cuomo

El legislador demócrata encabeza los sondeos y también la recaudación de fondos; ya están definidas las fechas de los debates

Mamdani y Cuomo encabezan las preferencias entre los votantes de Nueva York
Las elecciones para la alcaldía de Nueva York entraron en su recta final, con debates confirmados, foros económicos que pondrán cara a cara a los principales candidatos y una carrera financiera cada vez más ajustada. Con el retiro del actual alcalde Eric Adams, el tablero electoral cambió por completo: Andrew Cuomo intenta capitalizar el vacío político, mientras Zohran Mamdani consolida su ventaja en encuestas y recaudación. Por su parte, Curtis Sliwa resiste la presión de quienes le piden que abandone.

Quién gana las encuestas de las elecciones en Nueva York

La sorpresiva salida de Eric Adams de la contienda por la alcaldía de Nueva York alteró por completo el tablero político de la Gran Manzana. Diversos sondeos de septiembre mostraron cómo se reacomodarían las preferencias de los votantes y qué figuras ganaría terreno con la retirada del mandatario.

Mamdani corre con ventaja en los sondeos
Marist: qué cambia con la salida de Eric Adams

La Marist Poll, publicada el 16 de septiembre, analizó en detalle qué pasaría en un escenario con menos candidatos. En la competencia general, Mamdani aparecía con 45% de apoyo frente al 24% de Cuomo, el 17% de Sliwa y el 9% de Adams. El panorama se modificaba en una simulación sin Adams:

  • Mamdani crecía levemente a 46%.
  • Cuomo ascendía a 30%.
  • Sliwa subía a 18%.

CBS News/YouGov: otro reordenamiento posible de porcentajes

Los candidatos a la alcaldía hablarán en un foro sobre sus planes económicos

Antes de enfrentarse en los debates oficiales, los candidatos participarán en un foro económico organizado por Crain’s New York Business, que se celebrará este miércoles 8 de octubre en el New York Athletic Club. Según informó PIX11 Morning News, el encuentro reunirá al demócrata Zohran Mamdani, al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa, quienes presentarán sus propuestas para impulsar la economía local.

Los candidatos a la alcaldía debatirán este 8 de octubre en un foro económico
El foro incluirá una sesión de preguntas y respuestas a cargo del equipo editorial de Crain’s y pondrá a prueba la capacidad de los candidatos para detallar sus estrategias frente a empresarios, periodistas y electores indecisos. Entre los temas principales se destacan la regulación comercial, la creación de empleo y las medidas para aliviar la carga fiscal sobre los neoyorquinos.

  • Sliwa aprovechará la ocasión para exponer su plan de 100 días, con un centro en la seguridad pública y la generación de puestos de trabajo desde el primer día de su eventual mandato.
  • Mamdani, por su parte, planea defender su modelo de ahorro ciudadano, el cual tendrá el respaldo de una herramienta digital que, según él, calcula cuánto podría ahorrar cada residente con sus políticas.
  • Cuomo buscará recuperar terreno entre los votantes moderados. Para él, la prioridad es “reconstruir una ciudad segura y asequible”, una idea que repite como eje central de su campaña.

Con Adams fuera de carrera, Cuomo aumentó su recaudación

El retiro de Eric Adams alteró el equilibrio financiero de la contienda. Según The New York Times, Andrew Cuomo logró recaudar cerca de un millón de dólares en las últimas semanas, de los cuales casi US$400 mil se sumaron apenas 36 horas después de que el alcalde abandonara la carrera por la reelección. Su equipo afirmó que con los fondos de contrapartida pública, la cifra total podría alcanzar los US$3,6 millones.

La recaudación de la campaña de Cuomo levantó a partir de la salida de Adams
Pese al repunte, Cuomo sigue detrás del favorito Zohran Mamdani, quien alcanzó el límite máximo de recaudación de US$8 millones, a través del impulso pequeñas contribuciones con una media de US$25.

