Quién gana las elecciones en Nueva York: lo que las encuestas dicen de Zohran Mamdani y Andrew Cuomo
El legislador demócrata encabeza los sondeos y también la recaudación de fondos; ya están definidas las fechas de los debates
Las elecciones para la alcaldía de Nueva York entraron en su recta final, con debates confirmados, foros económicos que pondrán cara a cara a los principales candidatos y una carrera financiera cada vez más ajustada. Con el retiro del actual alcalde Eric Adams, el tablero electoral cambió por completo: Andrew Cuomo intenta capitalizar el vacío político, mientras Zohran Mamdani consolida su ventaja en encuestas y recaudación. Por su parte, Curtis Sliwa resiste la presión de quienes le piden que abandone.
Quién gana las encuestas de las elecciones en Nueva York
La sorpresiva salida de Eric Adams de la contienda por la alcaldía de Nueva York alteró por completo el tablero político de la Gran Manzana. Diversos sondeos de septiembre mostraron cómo se reacomodarían las preferencias de los votantes y qué figuras ganaría terreno con la retirada del mandatario.
Marist: qué cambia con la salida de Eric Adams
La Marist Poll, publicada el 16 de septiembre, analizó en detalle qué pasaría en un escenario con menos candidatos. En la competencia general, Mamdani aparecía con 45% de apoyo frente al 24% de Cuomo, el 17% de Sliwa y el 9% de Adams. El panorama se modificaba en una simulación sin Adams:
- Mamdani crecía levemente a 46%.
- Cuomo ascendía a 30%.
- Sliwa subía a 18%.
CBS News/YouGov: otro reordenamiento posible de porcentajes
Otra medición relevante fue la de YouGov en asociación con CBS News, publicada el 15 de septiembre. Allí, Mamdani reunió 43% de las adhesiones, seguido por Cuomo (28%), Sliwa (15%) y Adams (6%).
En la hipótesis de que Adams abandonara la carrera, los números mostraban un leve ajuste: Mamdani subía a 44%, Cuomo ascendía a 30% y Sliwa alcanzaba el 17%. En ese sentido, la salida del actual alcalde no alteraba drásticamente el liderazgo del demócrata, aunque reforzaba la segunda posición del exgobernador.
Quinnipiac: un escenario de tres candidatos
El estudio de Quinnipiac University, difundido el 10 de septiembre, exploró un posible escenario sin Adams. En la elección general con cuatro candidatos, Mamdani lideraba con 45%, mientras que Cuomo alcanzaba el 23%, Sliwa llegaba al 15% y Adams reunía el 12%. Cuando se simuló un escenario de tres candidatos, estos fueron los resultados:
- Mamdani 46%.
- Cuomo 30%.
- Sliwa 17%.
Los candidatos a la alcaldía hablarán en un foro sobre sus planes económicos
Antes de enfrentarse en los debates oficiales, los candidatos participarán en un foro económico organizado por Crain’s New York Business, que se celebrará este miércoles 8 de octubre en el New York Athletic Club. Según informó PIX11 Morning News, el encuentro reunirá al demócrata Zohran Mamdani, al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa, quienes presentarán sus propuestas para impulsar la economía local.
El foro incluirá una sesión de preguntas y respuestas a cargo del equipo editorial de Crain’s y pondrá a prueba la capacidad de los candidatos para detallar sus estrategias frente a empresarios, periodistas y electores indecisos. Entre los temas principales se destacan la regulación comercial, la creación de empleo y las medidas para aliviar la carga fiscal sobre los neoyorquinos.
- Sliwa aprovechará la ocasión para exponer su plan de 100 días, con un centro en la seguridad pública y la generación de puestos de trabajo desde el primer día de su eventual mandato.
- Mamdani, por su parte, planea defender su modelo de ahorro ciudadano, el cual tendrá el respaldo de una herramienta digital que, según él, calcula cuánto podría ahorrar cada residente con sus políticas.
- Cuomo buscará recuperar terreno entre los votantes moderados. Para él, la prioridad es “reconstruir una ciudad segura y asequible”, una idea que repite como eje central de su campaña.
Con Adams fuera de carrera, Cuomo aumentó su recaudación
El retiro de Eric Adams alteró el equilibrio financiero de la contienda. Según The New York Times, Andrew Cuomo logró recaudar cerca de un millón de dólares en las últimas semanas, de los cuales casi US$400 mil se sumaron apenas 36 horas después de que el alcalde abandonara la carrera por la reelección. Su equipo afirmó que con los fondos de contrapartida pública, la cifra total podría alcanzar los US$3,6 millones.
Pese al repunte, Cuomo sigue detrás del favorito Zohran Mamdani, quien alcanzó el límite máximo de recaudación de US$8 millones, a través del impulso pequeñas contribuciones con una media de US$25.
En tanto, Curtis Sliwa informó haber reunido más de US$421 mil antes del acceso a fondos públicos, con la expectativa de llegar también al tope de US$8 millones antes de fin de mes.
