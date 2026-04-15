Aumento colosal en NJ y NY: el boleto de tren al MetLife Stadium para el Mundial costaría casi 8 veces más

De cara al Mundial 2026, hay malas noticias para quienes piensen asistir a un partido en el MetLife Stadium de la sede Nueva York/Nueva Jersey. Los boletos de tren tendrían un aumento durante la Copa del Mundo y un pasaje típico pasaría de costar menos de 13 dólares a US$100 o incluso más. El enfoque de este cambio es recuperar la inversión estatal de la organización del evento.

Un boleto de tren al MetLife Stadium costaría más de US$100 durante el Mundial

Según The Athletic, las autoridades de NJ Transit tienen previsto el aumento para el período en el que el estadio albergará partidos de la Copa del Mundo.

El MetLife Stadium de la sede Nueva York/Nueva Jersey albergará ocho partidos del Mundial 2026, incluida la final

Actualmente, aunque el boleto de tren tiene variantes y tramos, el cálculo es que un viaje desde Penn Station en Nueva York hasta el estadio MetLife suele costar US$12,90.

En lo que dure el Mundial 2026, esa cifra superaría los US$100. La justificación, según el medio citado, es que la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, busca recuperar la inversión de US$48 millones que suponen los costos operativos y de seguridad.

El objetivo estatal es que ese dinero sea cubierto por quienes asisten a los partidos y no por los residentes o turistas habituales.

Además de los costos, se enfatizó que la mayoría de los usuarios de Penn Station no podrán usar la sección de NJ Transit durante los días de partido en el MetLife.

En esos casos, durante las cuatro horas previas a un encuentro, solo personas con boletos para ese cruce del Mundial podrían acceder.

NJ Transit aumentará el valor de los boletos de tren y eliminará los descuentos durante el Mundial 2026 Julio Cortez - AP

NJ Transit también cobraría una tarifa única para el tren al MetLife durante el Mundial 2026

En la misma línea, Nueva Jersey eliminaría temporalmente los descuentos en boletos. Durante el transcurso de la Copa del Mundo, todos los viajeros tendrían que pagar la tarifa cercana a los US$100 si quieren utilizar el servicio.

La medida se alinea con decisiones similares que tomaron otras ciudades estadounidenses. Por ejemplo, Boston ya anticipó aumentos y precios de hasta US$80 para pasajes que usualmente rondan los US$20.

El MetLife Stadium, de Nueva Jersey, será sede del Mundial del 2026

Sin embargo, contrasta con lo que organizaron ciudades de otras naciones en ediciones pasadas del Mundial u otros torneos.

En el caso de Qatar 2022 y la Eurocopa de Alemania 2024, el transporte público fue gratuito para los fans.

Todos los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el MetLife Stadium de Nueva Jersey

La información sobre el aumento del boleto de tren para llegar al estadio surge cuando ya se confirmó que la sede de Nueva York/Nueva Jersey albergará ocho partidos, incluida la final del torneo.

El listado completo se compone de: