La buena noticia de Hochul y Mamdani para las familias de Nueva York con niños: un programa de cuidado gratuito

Los padres de la ciudad de Nueva York podrán acceder a cuidado infantil gratuito para niños de dos años bajo un plan anunciado este jueves 8 de enero por la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

En qué consiste el programa de cuidado infantil gratuito

Según informó Associated Press, la presentación se realizó en un evento de celebración en Brooklyn, pocos días después de que el alcalde asumiera sus funciones.

En ese marco, Hochul y Mamdani anunciaron el programa como una iniciativa orientada a aliviar el alto costo de vida en la ciudad.

Durante el acto, la gobernadora presentó la propuesta para ampliar el acceso al cuidado de los niños en todo el estado en los próximos años y afirmó: “Este es el día en que todo cambia”.

¿Qué dijo el alcalde Zohran Mamdani durante el anuncio?

Mamdani señaló que el anuncio representa un avance en una de las promesas centrales de su campaña.

En el evento, indicó: “Hoy damos un paso hacia la realización de una ciudad donde cada neoyorquino, cada familia, cada niño pueda permitirse seguir llamándola su hogar”.

También agregó que la medida buscó responder a quienes “dudan del poder del pueblo para forjar su propio destino” y a los “cínicos” que sostienen que “la política está demasiado malograda para lograr un cambio significativo”.

En ese sentido, afirmó que el avance del programa constituye “la respuesta” para quienes creen que las promesas de campaña no sobreviven al ejercicio del gobierno.

La iniciativa fue anunciada por la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani en Brooklyn Captura NYC Mayor's Office

¿Cómo se financiará y en qué etapas se implementará el plan?

Hochul se comprometió a financiar los primeros dos años del programa de cuidado infantil gratuito para niños de 2 años en la ciudad.

La gobernadora describió la iniciativa como una expansión de los programas existentes de preescolar universal y 3-K.

De acuerdo con el comunicado que se trasmitió en vivo, el primer año se enfocará en “áreas de alta necesidad” seleccionadas por la ciudad y se ampliará a toda Nueva York en el cuarto año.

¿A cuántos niños alcanzará el programa en su primera etapa?

Mamdani indicó en el evento que espera que el programa cubra alrededor de 2000 niños en el otoño y que luego continúe expandiéndose hasta convertirse en un sistema universal.

El alcalde también señaló que la ciudad trabajará con proveedores de cuidado infantil basados en el hogar para implementar el plan.

El estado financiará los primeros dos años del programa Captura NYC Mayor's Office

¿Qué otras propuestas anunció la gobernadora Kathy Hochul?

Además del programa para la ciudad de Nueva York, Hochul presentó una propuesta de largo plazo para ampliar el acceso al preescolar universal en todo el estado.

El objetivo es que el programa esté disponible en todo Nueva York para el inicio del ciclo escolar 2028-2029.

La gobernadora indicó que incluirá estas iniciativas en su discurso anual y que prevé invertir US$1700 millones en los programas anunciados.

Sobre el anuncio, Rebecca Bailin, directora ejecutiva de Neoyorquinos Unidos por el Cuidado Infantil, calificó el plan como un “momento histórico”.

Y añadió: “Al reunir a la gobernadora y al alcalde en torno a un compromiso compartido con el cuidado infantil, decenas de miles de familias finalmente podrán obtener el alivio que desesperadamente necesitan”.