La cadena china de restaurantes más grande del mundo abrió en Nueva York: vende helados a US$1

Los neoyorquinos sumaron una nueva alternativa para comer helado por poco más de US$1 en Manhattan con la llegada de Mixue Ice Cream and Tea, una cadena de origen chino que inauguró sus primeros locales en Nueva York a fines de diciembre de 2025. La apertura marcó el desembarco en la Costa Este de una de las cadenas de comida rápida con más locales del mundo.

¿Cómo fue el desembarco de Mixue en Nueva York?

La compañía comunicó en su perfil corporativo de LinkedIn que Mixue llegó a Nueva York con dos nuevas tiendas y una presentación pública en Times Square encabezada por su mascota Snow King. El anuncio destacó que la marca llevó su propuesta de helados y bebidas a la Gran Manzana como parte de su estrategia de expansión internacional.

El lanzamiento incluyó una acción promocional en Times Square encabezada por su personaje corporativo MIXUE Group

Las aperturas coincidieron con la víspera de Navidad y se concretaron en dos puntos de Manhattan:

Un local en 805 8th Ave , en el área de Hell’s Kitchen.

, en el área de Hell’s Kitchen. Otro en 1271 Broadway, en el sector de Herald Square.

Este último fue presentado como el establecimiento insignia de la marca en la ciudad por su tamaño y por su emplazamiento en una de las zonas de mayor circulación peatonal.

De un pequeño puesto callejero a una marca global: la historia de Mixue

De acuerdo con información publicada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés), la historia de Mixue comenzó en junio de 1997 en Zhengzhou, en la provincia china de Henan.

Allí, Zhang Hongchao, entonces estudiante universitario, instaló un modesto puesto de hielo raspado con un préstamo de su abuela.

El local ubicado sobre Broadway fue definido como el punto insignia por su tamaño y visibilidad urbana MIXUE Group

El primer intento no prosperó, pero Zhang reformuló el proyecto y orientó el negocio a la venta de helados con una premisa definida: ofrecer un producto accesible para el público masivo. El emprendimiento adoptó el nombre “Mìxuě Bīngchéng”, traducido como “palacio de hielo y nieve dulce”, y sentó las bases de la futura MIXUEBINGCHENG Co., Ltd.

Con el tiempo, la empresa amplió su oferta a tés, bebidas frutales y café, y desarrolló un sistema de franquicias que impulsó su crecimiento acelerado dentro de China y en otros mercados.

La rápida expansión obligó a Mixue a diferenciarse en un sector altamente competitivo. Según la WIPO, en 2018 la empresa lanzó Snow King, un muñeco de nieve con corona y capa roja, como mascota oficial y embajador de marca.

El personaje fue creado para humanizar la identidad corporativa y conectar con audiencias jóvenes mediante contenidos audiovisuales y animados. Con el paso del tiempo, Snow King se convirtió en un símbolo cultural asociado de forma directa a la marca y a su estrategia de marketing.

La empresa eligió la víspera de Navidad para presentar oficialmente su propuesta en Estados Unidos MIXUE Group

En la actualidad, Mixue cuenta con más de 46.000 locales franquiciados distribuidos en China y en otros 11 países, lo que la posiciona como la mayor cadena de comida rápida del mundo por número de establecimientos.

La compañía opera bajo dos marcas principales: Mixue, enfocada en helados y bebidas de té preparadas al momento, y Luckycup, orientada al café.

¿Cómo se vivieron los primeros días de Mixue en Manhattan?

La apertura de los locales fue relatada por la periodista Tammie Teclemariam en una crónica publicada el 15 de enero de 2026 por New York Magazine, en su sección Grub Street.

En Hell’s Kitchen, la periodista observó productos agotados antes del horario de cierre, mientras que en Herald Square registró filas de alrededor de 40 personas en horas de la tarde. Según la crónica, el helado soft se ofrecía a US$1,19 y la limonada a US$2, ambos con una demanda que superó la disponibilidad inicial.

Las primeras tiendas abrieron en Hell’s Kitchen y Herald Square, dos zonas de alta circulación peatonal MIXUE Group

Durante una de sus visitas, Teclemariam dialogó con un ejecutivo de Mixue para América —cuyo nombre no fue consignado en la crónica— y con un franquiciado de una futura sucursal en Brooklyn.

Ante la consulta sobre si la marca planeaba aumentar los precios en el mercado estadounidense, el representante corporativo afirmó que los valores en China no se habían modificado en los últimos diez años. Sostuvo que el modelo apunta a un consumo masivo y que se trata de una propuesta pensada para “que cualquiera puede pagar”.