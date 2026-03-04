Cambio de horario en Nueva York 2026: fecha exacta del horario de verano y en qué ciudades se adelanta la hora

Estados Unidos se prepara para una nueva transición que afectará la rutina de millones de personas. En Nueva York, la atención de los residentes se centra en el ajuste programado para el domingo 8 de marzo de 2025, cuando los relojes se adelantarán una hora para adecuarse al horario de verano (Daylight Saving Time, como se le conoce en inglés). Al llegar a las 2 de la madrugada de esa fecha, el reloj deberá ponerse en las 3 de la madrugada, lo que quitará una hora extra de sueño y aumentará el esquema de luz solar con atardeceres más largos.

Cuándo cambia la hora en Nueva York en marzo de 2026

Nueva York está a punto de aplicar el horario de verano, conocido como Daylight Saving Time (DST), en el año 2026, siguiendo el calendario establecido por la ley federal de Estados Unidos. Este sistema, vigente y regulado a nivel nacional, tiene como objetivo principal aprovechar un mayor número de horas de luz natural durante las tardes, especialmente en los meses más cálidos. La medida marcará el final del Eastern Standard Time (EST) vigente desde noviembre de 2025.

El cambio de horario en Estados Unidos tiene como objetivo aprovechar al máximo la luz solar; Nueva York se une a la medida Unsplash/AltumCode

Los residentes de Nueva York deben saber que:

El cambio de hora será el domingo 8 de marzo de 2026 .

. Los residentes del estado de la Gran Manzana deberán adelantar una hora los relojes a las 2 de la madrugada , pasando directamente a marcar las 3.

, pasando directamente a marcar las 3. Este cambio provocará que el amanecer se produzca más tarde que el día previo, mientras que el atardecer también se extenderá , lo que dará tardes con más luminosidad.

, lo que dará tardes con más luminosidad. El horario de verano permanecerá activo por casi ocho meses, hasta el domingo 1° de noviembre de 2026.

Por qué se cambia la hora en Nueva York todos los años

El sistema de cambio de hora en Nueva York se enmarca en una regla general que rige en la mayoría de Estados Unidos. Por disposición federal, el DST inicia el segundo domingo de marzo y concluye el primer domingo de noviembre.

Esta normativa se encuentra respaldada por la Ley de Horario Uniforme, en vigor desde 1966. La legislación federal permite que los estados opten por no aplicar el DST y mantener el horario estándar durante todo el año. Sin embargo, no autoriza, por el momento, adoptar el horario de verano de forma permanente sin la aprobación específica del Congreso.

Nueva York se ajusta plenamente a esta regulación, y opera bajo el huso horario Eastern Daylight Time (EDT, UTC-4) en los meses cálidos y Eastern Standard Time (EST, UTC-5) en invierno. Este esquema se repite anualmente, salvo que ocurra un cambio legislativo.

¿Es necesario ajustar todos los dispositivos electrónicos por el cambio de hora?

En la práctica cotidiana, la mayoría de los residentes de Nueva York no necesita intervenir activamente para que sus dispositivos modifiquen la hora. Teléfonos móviles, computadoras, tabletas y relojes inteligentes suelen actualizarse de manera automática, siempre que estén conectados a internet y cuenten con su sistema operativo debidamente actualizado. No ocurre lo mismo con todos los dispositivos. Relojes analógicos, modelos digitales más antiguos y ciertos sistemas electrónicos requieren, indefectiblemente, un ajuste manual, lo que implica una verificación adicional para evitar desajustes en citas, horarios laborales o alarmas importantes.

Lo que hay que saber sobre el cambio de hora en EE.UU.

¿Cuándo hay que ajustar los relojes por el cambio de horario de verano?

Los residentes en Estados Unidos deberán adelantar una hora sus relojes el domingo 8 de marzo. El ajuste debe realizarse a las 2 de la madrugada, cuando las agujas pasarán a marcar las 3, abriendo paso a tardes con más luz natural.

¿Cómo pueden prepararse las personas para el cambio de horario y evitar impactos negativos?

Los expertos recomiendan dormir al menos siete horas antes del cambio, evitar cafeína y alcohol, exponerse a la luz solar por la mañana, y adelantar gradualmente las horas de acostarse y cenar para ajustarse mejor.

¿Qué tipo de dispositivos electrónicos se ajustan automáticamente al nuevo horario?

Los teléfonos móviles, computadoras, tabletas y relojes inteligentes suelen ajustarse automáticamente. Para ello, es necesario que estén conectados a internet y que su sistema operativo se encuentre actualizado, según el NIST.

La mayoría de las personas no tendrán que realizar ningún cambio de hora debido a que los dispositivos tecnológicos se ajustan de manera automática Freepik

¿Existe alguna propuesta de ley para modificar el sistema actual del cambio de horario en EE.UU.?

Sí, el proyecto de ley HR 7378 propone adelantar los relojes 30 minutos del horario estándar y mantener ese ajuste todo el año, eliminando los cambios semestrales. Fue presentado el 4 de febrero de 2026.

