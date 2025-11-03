La encuesta que celebra Andrew Cuomo a pocas horas de las elecciones en NYC: ¿podrá remontarle a Mamdani?

A pocas horas para que comience la jornada electoral de este 4 de noviembre en Nueva York, una nueva encuesta cambia el panorama para Andrew Cuomo. De acuerdo a este sondeo, el exgobernador redujo la distancia frente a Zohran Mamdani, el candidato demócrata que lidera la intención de voto en la Gran Manzana.

Nueva encuesta en Nueva York: Cuomo se acerca a Mamdani

Según los datos publicados por AtlasIntel, si las elecciones se realizaban el último fin de semana de octubre, Mamdani habría obtenido el 40,6% de los votos, mientras que Cuomo alcanzaba el 34%. En tercer lugar, el republicano Curtis Sliwa reunía el 24,1% del apoyo. La brecha entre el demócrata y el exmandatario estatal se redujo a poco más de seis puntos.

Por primera vez en meses, una encuesta mostró a Cuomo a solo seis puntos de Mandani Angelina Katsanis� - POOL AP�

Andrew Cuomo, que abandonó el cargo de gobernador en 2021 en medio de denuncias de acoso sexual que él siempre negó, apostó por una candidatura independiente luego de perder las primarias demócratas.

Su campaña estuvo centrada en la seguridad pública, la crisis del costo de vida y el rechazo al “abandono institucional” que, según él, vive la ciudad. Su mensaje parece haber calado especialmente entre votantes moderados y desencantados con los partidos tradicionales, mientras Mamdani consolidó su base en barrios de mayoría progresista y comunidades inmigrantes jóvenes.

El impacto hipotético de Eric Adams en la elección de Nueva York

La encuesta también evaluó un escenario en el que Eric Adams, actual alcalde, hubiese permanecido en la contienda. En ese caso, Mamdani mantenía el liderazgo con 40,3%, seguido por Cuomo con 26,5%, Sliwa con 24% y Adams con 7,4%. Su presencia fragmentaba el voto moderado, lo que debilitaba la posición del exgobernador y fortalecía al candidato demócrata.

La salida temprana del alcalde, quien enfrentó una fuerte caída de imagen y un escrutinio federal sobre su gestión, allanó el camino para la vuelta política de Cuomo. Su regreso, sin embargo, aún divide a los votantes: el 56,9% desaprueba la gestión que tuvo como gobernador, frente a un 37% que la valora positivamente.

Con Eric Adams fuera de la contienda, quien salió favorecido fue Andrew Cuomo Seth Wenig - AP

El enfrentamiento directo favorece a Cuomo ante Mamdani

Uno de los datos más llamativos del sondeo de AtlasIntel surge del hipotético cara a cara entre Andrew Cuomo y Zohran Mamdani. En ese escenario, el exgobernador se impondría con 50,2% de las preferencias, frente al 42% del legislador demócrata. Esta proyección solo se daría en una remontada de último momento, si el exgobernador logra atraer al votante indeciso y al electorado que hasta ahora apoyó a Sliwa.

Qué temas preocupan a los neoyorquinos, según una encuesta

La encuesta de AtlasIntel también indagó en las principales preocupaciones de los ciudadanos. Los resultados confirman que la elección neoyorquina gira en torno a cuestiones económicas y de seguridad.

La seguridad y el costo de vida son los dos problemas macro que más le preocupan a los neyorquinos Angelina Katsanis� - POOL AP�

Estos fueron los temas más urgentes, según el estudio:

Inflación y costo de vida: 55%

55% Criminalidad: 51,3%

51,3% Inmigración: 47,5%

47,5% Vivienda asequible: 22,7%

22,7% Salud y atención médica: 18,1%

18,1% Educación pública: 16,7%

La encuesta mostró que los problemas económicos y de seguridad eclipsaron las discusiones ambientales o de transporte. Solo un 1,4% mencionó la contaminación o el ruido como una prioridad.