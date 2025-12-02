Máquina expendedora de comida gratuita en Nueva York: cómo funciona y su ubicación exacta

Change Food for Good compartió un video de su primera máquina expendedora de comida gratuita instalada en uno de los barrios más populares de la ciudad de Nueva York. La organización reveló cómo funciona y su ubicación exacta para que aquellos que lo necesiten puedan acceder a alimentos frescos y de calidad.

En Nueva York presentan su primera máquina de alimentos gratis

La organización compartió en su cuenta de Instagram la inauguración oficial de su máquina expendedora de alimentos frescos gratis, que está ubicada en el Kips Bay Boys & Girls Club del Bronx, en la Gran Manzana.

La primera máquina expendedora de alimentos gratis en Nueva York

Change Food for Good informó que la máquina forma parte de su programa “Buena comida para todos”, y se abastecerá una o dos veces al mes con comestibles de calidad.

Algunos de los alimentos disponibles en esta máquina expendedora son huevos, frutas, verduras y carne.

La organización explicó este modelo busca beneficiar a las personas que más lo necesiten. También existe un código QR en cada empaque con los datos de la organización, en caso de que requieran asistencia alimentaria de comestibles que no estuvieron disponibles en la máquina.

“Con el aumento de los precios de los alimentos que nos afecta a todos, esperamos sinceramente que esta máquina pueda ayudar a las familias... y también impulse a promotores de cambios a implementar este modelo de distribución gratuita de alimentos”, declararon.

La máquina expendedora será abastecida con alimentos frescos y de calidad de una a dos veces al mes (Pexels/Alesia Kozik)

Cómo funciona la máquina de alimentos gratis en La Gran Manzana

Change Food for Good precisó que el funcionamiento de esta máquina expendedora es igual al de cualquier otra, a excepción que no se requiere de dinero para poder obtener los productos seleccionados.

Lo único que debe hacer la persona es acercarse al aparato, seleccionar la casilla en la que se encuentre el alimento que desea y esperar a que sea expendido para retirarlo del conducto.

La organización empaqueta cada artículo de manera diferente para mayor comodidad, por ejemplo, el ajo está bien sellado para evitar que su olor impregne otros alimentos y la propia máquina, según The Mirror.

La máquina expendedora de alimentos se encuentra en el Bronx, en la ciudad de Nueva York, y ofrece frutas y verduras (Pexels/gravity cut)

Además, los retiros de los alimentos son monitoreados con una aplicación, para que así los encargados de llenar y organizar la máquina sepan cuáles son los comestibles con mayor demanda y cuándo es necesario reabastecer determinados artículos.

Esta es la primera máquina expendedora que se instala como parte del proyecto “Buena comida para todos”, aunque la asociación explica que han repartido aproximadamente 15.500 libras (7030 kilos) de alimentos gratuitos a más de mil familias en la ciudad de Nueva York.

Sin embargo, con este nuevo medio de distribución esperan llegar a personas que más lo necesitan de manera más fácil y con alimentos frescos y de buena calidad.

Dónde conseguir comida gratis en Nueva York

En Nueva York existen diferentes organizaciones que brindan alimentos frescos gratis a cualquier persona que lo requiera a través del programa Conexión Comunitaria de Alimentos (CFC, por sus siglas en inglés).

En Nueva York, existen organizaciones que ofrecen bancos de alimentos y comidas calientes a quienes lo necesiten (Pexels/cottonbro studio)

Este proyecto ofrece comidas calientes y alimentos frescos para llevar y preparar en casa, además de estar diseñado para que quien lo necesite pueda acceder a los beneficios fácilmente, sin documentos ni requisitos.

Los servicios gratis de la CFC constan de la entrega de despensas de alimentos con productos no perecederos, proteínas, artículos para cocinar en casa, frutas y verduras.

Además de cocinas comunitarias en donde se sirven comidas preparadas y calientes en determinados horarios, así como centros que distribuyen almuerzos en programas para todas las edades y para personas adultas mayores.

Así mismo, los encargados del programa ofrecen asesoría para que quienes lo requieran puedan realizar el trámite de los cupones de alimentos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) en Nueva York.