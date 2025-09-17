La estrategia de Eric Adams para combatir un problema desagradable en Nueva York: “La batalla está ganada”

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció un plan para combatir una problemática que enfrenta la ciudad en sus calles: las plagas de ratas. El funcionario, que busca la reelección en noviembre próximo, aseguró que “la batalla está ganada” a través de su estrategia.

El plan de Eric Adams para terminar con las ratas en Nueva York

Este tipo de plagas presentaron una problemática constante en las calles de la ciudad de Nueva York y Adams implementó diversas estrategias para combatir su expansión. Esta semana, anunció la iniciativa Trash Revolution (en español, Revolución de la basura), a través de la cual pretende reducirlas de manera significativa.

In the war against the rats in our city, our Only Hope is the Return of the 'Trash Revolution.'



“En la guerra contra las ratas en nuestra ciudad, nuestra única esperanza es el regreso de la ‘Revolución de la basura’“, expresó el alcalde en su perfil de X el 16 de septiembre, cuando ofreció una conferencia de prensa para detallar la problemática y la solución propuesta.

Adams, junto al comisionado interino del Departamento de Saneamiento de la ciudad de Nueva York (DSNY, por sus siglas en inglés), Javier Lojan, compartió un comunicado con la estrategia que implementarán en el distrito comunitario 2 de Brooklyn. Este territorio es el segundo en utilizar Empire Bins, contenedores de basura con retirada lateral, luego de que se enviaran 1100 unidades a West Harlem en junio pasado.

Qué barrios de Nueva York se suman al plan contra las ratas

Al plan inicial, se sumarán contenedores a los edificios de más de 30 unidades, así como a las escuelas del distrito el próximo año. El primer paso será la instalación en Fort Greene y Clinton Hill este otoño.

En 2026, la extensión de esta medida abarcará el centro de Brooklyn, Boerum Hill, Brooklyn Heights, Fulton Ferry, Dumbo, Vinegar Hill y Brooklyn Navy Yard. El próximo año también se expandirán los Empire Bins en toda la ciudad.

“Nuestra revolución de la basura está brindando calles más limpias, una mejor calidad de vida y nueve meses consecutivos con menos avistamientos de ratas”, destacó Adams. La administración local señaló que se registraron menos avistamientos de esta especie en los reportes al 311 respecto a los niveles previos al inicio del plan.

El alcalde puntualizó: “Nos enorgullece lanzar la siguiente fase de ‘Trash Revolution’: la Batalla de Brooklyn. Cada día, hacemos que nuestra ciudad sea más limpia, segura y un mejor lugar para criar una familia, a menos que seas una rata”.

El guiño de Eric Adams a Star Wars en su plan contra los roedores

En medio del anuncio de su estrategia en la ciudad, el alcalde compartió una imagen manipulada de una carátula de la saga de Star Wars e incluyó los mensajes “Return of the Trash Revolution” y “Coming to a neighborhood near you” (“Llegando a un vecindario cerca de usted”).

“La fuerza contra las ratas es fuerte en Brooklyn gracias al regreso de la revolución de la basura y los contenedores Empire que estamos entregando en Fort Greene y Clinton Hill este otoño”, expresó. “Encerrarán nuestra basura y expulsarán a estos roedores. ¡La batalla de Brooklyn está ganada!".