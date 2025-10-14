La promesa de campaña de Andrew Cuomo que impacta en la educación en Nueva York: “Ampliar las oportunidades”

La carrera electoral por la alcaldía de la ciudad de Nueva York enfrenta a los candidatos en torno a políticas educativas. Andrew Cuomo, quien ocupó la gobernación del estado entre 2011 y 2021, presentó una propuesta para multiplicar las instituciones secundarias especializadas y extender los programas destinados a estudiantes con capacidades avanzadas.

El plan educativo de Andrew Cuomo para Nueva York

El candidato independiente anunció el 11 de octubre en un comunicado de prensa, acompañado por miembros de la organización de Padres Líderes por un Currículo y Educación Aceleradas (Place, por sus siglas en inglés), que su objetivo es garantizar igualdad de oportunidades en todos los distritos escolares de la ciudad. “La educación es el gran ecualizador. Deberíamos ampliar las oportunidades para que nuestros niños prosperen y crezcan, no reprimirlas”, expresó.

El plan contempla elevar a 1000 las plazas especializadas en Queens y de esta manera equipararlas con la oferta disponible en los demás distritos Julia Demaree Nikhinson - AP

Como parte del plan, Cuomo prometió la construcción de una nueva escuela secundaria especializada en el distrito de Queens, con el propósito de equilibrar el número de instituciones de este tipo en relación con los demás distritos: Bronx, Brooklyn, Manhattan y Staten Island.

De acuerdo con cifras presentadas en el comunicado oficial, el distrito más extenso de Nueva York cuenta actualmente con una sola institución secundaria especializada: la Escuela de Ciencias de Queens, que admite 130 estudiantes al año. En contraste, Bronx Science recibe 720, Stuyvesant 800, Brooklyn Tech 1400 y Staten Island Tech 360. La propuesta de Cuomo busca aumentar las plazas de Queens a 1000 para equiparar la oferta con la de los otros distritos.

“Queens alberga familias extraordinarias y estudiantes talentosos, pero ha sido ignorada en lo que respecta a la educación especializada. Eso terminará cuando sea alcalde”, aseguró el exgobernador. “Juntos podemos, y lo haremos, convertir a Nueva York en el líder nacional en excelencia académica”, agregó.

El proyecto presentado por Cuomo también planteó duplicar el número total de escuelas secundarias especializadas en toda la ciudad de Nueva York, por lo que pasaría de nueve a 18. La iniciativa incluye la creación de nuevos centros de alto rendimiento y la modernización de las instalaciones existentes.

El plan no solo contempla infraestructura, sino también una reestructuración del sistema. Cuomo propuso reemplazar las escuelas con bajo rendimiento por instituciones chárter o especializadas, con el fin de mejorar los resultados educativos y garantizar estándares académicos más elevados. “Todos los niños merecen la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, sin importar su código postal, origen o ingresos”, aseguró.

Además, el candidato sugirió extender los programas para estudiantes dotados en todos los niveles escolares, de manera que cada distrito tenga acceso equitativo a la educación avanzada.

Según el plan presentado por Andrew Cuomo, el objetivo final contempla pasar de nueve a 18 escuelas secundarias especializadas en el territorio neoyorquino Associated Press

Place NYC respalda la iniciativa de Cuomo

La organización Place NYC, integrada por padres que promueven la educación acelerada, expresó su apoyo a la propuesta. Su copresidenta, Yiatin Chu, calificó la medida como un paso hacia la equidad en el sistema educativo. “Durante años, las familias de Queens han tenido menos opciones de educación avanzada y merecen las mismas oportunidades de excelencia que existen en otras partes de la ciudad de Nueva York”, aseguró.

En el comunicado, Cuomo agradeció la colaboración del grupo y destacó la necesidad de mantener una relación directa entre la administración municipal y las comunidades escolares. Según el candidato, las decisiones educativas deben construirse con la participación activa de los padres y docentes.

Estructura del plan educativo de Andrew Cuomo

“Mi plan para cumplir con el millón de escolares de la ciudad de Nueva York se basa en tres pilares fundamentales”, aseguró el candidato. En el comunicado oficial, Cuomo detalló las bases de su estrategia educativa:

Acceso : ampliar los programas para estudiantes superdotados en los cinco distritos y construir ocho nuevas escuelas secundarias especializadas.

: ampliar los programas para estudiantes superdotados en los cinco distritos y construir ocho nuevas escuelas secundarias especializadas. Excelencia : sustituir escuelas con bajo desempeño por instituciones de alto rendimiento, incentivar la capacitación docente y crear estímulos económicos para los maestros destacados.

: sustituir escuelas con bajo desempeño por instituciones de alto rendimiento, incentivar la capacitación docente y crear estímulos económicos para los maestros destacados. Innovación: actualizar las aulas con tecnología, impulsar programas de educación universitaria temprana y fortalecer el modelo P-TECH, que combina estudios secundarios con formación técnica en colaboración con el sector privado.

El objetivo general, según Cuomo, es modernizar el sistema educativo de Nueva York para que responda a las demandas laborales del futuro, sin sacrificar el rendimiento académico.

La estrategia educativa de Cuomo contrasta con las posturas de Mamdani, quien indicó su intención de eliminar las admisiones al programa para estudiantes con capacidades avanzadas antes del tercer grado Michael M. Santiago/Getty Images/AFP; AP Photo/Yuki Iwamura

Políticas educativas como eje central en la campaña por la alcaldía de Nueva York

El tema educativo marcó diferencias claras entre los principales candidatos a la alcaldía. Mientras Cuomo propuso una expansión de la educación especializada, su oponente, el demócrata Zohran Mamdani, planteó una política opuesta.

Según lo retomado por ABC 7, Mamdani sugirió eliminar los programas para estudiantes dotados y reducir el peso de las pruebas de ingreso, medidas que, según él, buscan democratizar el acceso al sistema público. Cuomo, en cambio, sostuvo que la excelencia y la inclusión no son conceptos contradictorios. “El ideal demócrata siempre fue brindar más oportunidades para que los estudiantes históricamente marginados accedan a estos programas, no eliminar por completo la excelencia académica”, declaró.

En los últimos sondeos de intención de voto realizados por Quinnipiac, Mamdani se mantiene al frente con un 46% de apoyo entre los votantes probables, seguido por Cuomo con un 33%. Aun así, la tendencia mostró un crecimiento sostenido del exgobernador, que logró atraer parte del electorado que anteriormente apoyaba a Eric Adams.

Los comicios locales para definir al nuevo alcalde de Nueva York que sustituye a Eric Adams se están programadas para el 4 de noviembre de 2025.