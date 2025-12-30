Multas, confiscación de autos y más: Kathy Hochul revela un operativo especial en Nueva York

Recientemente, el gobierno estatal de Nueva York comunicó los resultados de una serie de operativos especiales. La gobernadora Kathy Hochul destacó las cifras y señaló una serie de problemáticas cada vez más usuales en los conductores. Concretamente, se enfocó en las prácticas de evasión de peajes y modificación u ocultamiento de matrículas en las carreteras.

El operativo de Nueva York contra evasión de peajes en la State Thruway

El estado dio a conocer las cifras de la actividad de las autoridades en un comunicado en su sitio web oficial. La gobernadora destacó la necesidad de recuperar el dinero que se pierde por romper las normas.

Nueva York realizó un operativo que derivó en incautaciones a multas a conductores evasores de peajes Bebeto Matthews� - AP�

“Detener a los evasores de peajes hace que conducir en la Thruway sea más justo y asequible para los neoyorquinos, a la vez que financia mejoras cruciales", declaró Hochul.

Los operativos estuvieron a cargo de la Troop T de la Policía estatal en colaboración con la Autoridad de Autopistas y Puentes de Nueva York. Algunas de las cifras que destacó el gobierno estatal fueron:

Se distribuyeron en cuatro jornadas entre fines de septiembre y noviembre, con acciones en Albany , Hudson Valley y Syracuse .

entre fines de septiembre y noviembre, con acciones en , y . Las autoridades incautaron 170 vehículos y emitieron más de 1000 multas a conductores en falta.

y emitieron a conductores en falta. Entre 30 conductores acumulaban casi 82.000 dólares en deudas por peajes.

en deudas por peajes. La Autoridad de Autopistas logró recuperar casi US$38.000 de 16 deudores.

Se trata del segundo gran operativo que se realiza en 2025, luego de las acciones similares que las autoridades neoyorquinas llevaron a cabo durante el verano. En aquel entonces, las cifras fueron de 140 incautaciones y 711 multas.

La policía estatal de Nueva York realizó operativos contra conductores Sitio web del gobierno de Nueva York

Los datos de cada día del operativo de Nueva York en Thruway

Junto con las cifras globales, el estado compartió los datos de cada jornada en el operativo contra conductores infractores:

30 de septiembre : la Policía estatal se ubicó en el Puente gobernador Mario M. Cuomo e incautó 59 vehículos . Además, emitió 206 multas , 128 por faltas en matrículas.

: la Policía estatal se ubicó en el e incautó . Además, emitió , 128 por faltas en matrículas. 16 de octubre : los agentes se trasladaron a la I-90 en Syracuse , operativo que desembocó en 14 confiscaciones y 195 multas .

: los agentes se trasladaron a la , operativo que desembocó en y . 28 de octubre : 35 conductores perdieron sus vehículos a manos de las autoridades en la I-87 de Albany . Además, hubo 308 multas .

: perdieron sus vehículos a manos de las autoridades en la . Además, hubo . 20 de noviembre: el operativo concluyó en esta última jornada con 62 confiscaciones y 329 multas.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, comentó sobre las cifras del operativo Kathy Hochul - Kathy Hochul

Como cifras totales, las acciones de Nueva York contra conductores en falta arrojaron como datos finales 170 incautaciones, 47 por evasión de peajes, así como 1038 multas, 486 por infracciones en matrículas.

El DMV de Nueva York endurecerá las condiciones para conductores

Junto con los operativos del estado para atrapar a infractores, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Nueva York ampliará el período de análisis de infracciones.

Este pasará de 18 a 24 meses, lo que llevará a que los automovilistas en esta situación acumulen puntos durante un lapso de tiempo mayor. Aunque los cambios ya fueron aprobados en 2024, la entidad todavía no los aplicó porque se encuentra en un período de actualización.