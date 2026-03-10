Buenas noticias en Nueva York: el plan conjunto de Hochul y Mamdani y el mapa con guarderías gratuitas en la ciudad

Mediante una conferencia de prensa conjunta, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, anunciaron cuáles serán las primeras plazas en las que se abrirán cupos para el programa 2-K, que otorga servicio de guardería sin costo. Ambos mandatarios destacaron el cuidado infantil gratuito como una meta de sus gobiernos.

Mamdani y Hochul lanzaron el programa 2-K de cuidado infantil gratuito en Nueva York

Durante la conferencia que protagonizaron ambos mandatarios, dieron a conocer las bases del programa. Se trata de una iniciativa destinada al cuidado de niños de dos años.

Concretamente, el alcalde y la gobernadora indicaron que la medida brindará gratuito para niños de dos años en un programa piloto con 2000 cupos iniciales, sin distinción de ingresos ni estatus migratorio.

Formalmente comenzará a operar en septiembre. La idea de las autoridades neoyorquinas es que su alcance se expanda y, en un plazo de cuatro años, alcanzar la universalidad total del programa.

Nueva York dispuso una inversión de 1200 millones de dólares. De esa cifra global, US$73 millones corresponden a esta primera fase.

La inversión para este tramo del cuidado infantil a cargo del gobierno de Hochul crecerá a US$425 millones el próximo año, según lo que indican los planes iniciales. “Criar una familia en Nueva York no debería ser un lujo, y hoy estamos dando un paso importante para ofrecer cuidado infantil universal", señaló la gobernadora.

Zohran Mamdani y Kathy Hochul comunicaron la noticia sobre el programa 2-K de Nueva York en una conferenca conjunta Captura YouTube

Por su parte, Mamdani destacó que el anuncio de las primeras zonas que tendrán cupos para el programa 2-K “es solo el principio” de una iniciativa importante en la agenda del alcalde neoyorquino.

Qué áreas de Nueva York podrán acceder al programa 2-K

Según lo que informaron Mamdani y Hochul en su declaración a los medios presentes, estas serán las primeras comunidades con acceso a la iniciativa:

Distrito Escolar 6: Washington Heights, Inwood y Hamilton Heights.

Washington Heights, Inwood y Hamilton Heights. Distrito Escolar 10: áreas del Bronx como Fordham, Belmont, Riverdale y Kingsbridge.

áreas del Bronx como Fordham, Belmont, Riverdale y Kingsbridge. Distritos Escolares 18 y 23: Canarsie, Brownsville y Ocean Hill en Brooklyn.

Canarsie, Brownsville y Ocean Hill en Brooklyn. Distrito Escolar 27: Ozone Park, South Ozone Park, Richmond Hill y las Rockaways en Queens.

Aunque todavía no se conocen mayores detalles sobre las formas y si habrá requisitos de elegibilidad, las inscripciones comenzarán durante el próximo verano. Entre quienes se anoten, Nueva York asignará los primeros 2000 cupos del programa.

Nueva York ofrece cuidado infantil gratuito a niños de distintas edades Facebook/Child Care Associates

El anuncio de Mamdani sobre las programas 3-K y Pre-K

Además de la comunicación reciente sobre el programa 2-K, la ciudad de Nueva York ya había lanzado las iniciativas 3-K y Pre-K. También en la línea del cuidado infantil, ofrecen educación gratuita para niños de tres y cuatro años.

De acuerdo con un comunicado, la inscripción para estas iniciativas cerró el 27 de febrero. Durante el período que duró desde el 14 de enero hasta la mencionada fecha, se anotaron al menos 75.000 familias que solicitaron cupos.

Como manera de darle mayor accesibilidad a los programas, la Gran Manzana estableció que las solicitudes en línea para anotarse estaban disponibles en otros 12 idiomas además del inglés.