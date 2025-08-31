Labor Day 2025 en Nueva York: ¿pagan doble la jornada si se trabaja este feriado?

Como Labor Day es una festividad reconocida a nivel federal, es común que algunas personas se pregunten si ese día se trabaja en las empresas o si los empleados recibirán un pago mayor al laborar en esa fecha. La ley definió que solo existe un tipo de trabajador que contará con beneficios especiales el 1° de septiembre de 2025 en Nueva York.

Cómo se paga la jornada si se trabaja el 1° de septiembre en Nueva York

De acuerdo con el Departamento del Trabajo de Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés), son los jefes quienes acuerdan con sus trabajadores si existe la posibilidad de tomarse el día libre durante un feriado o si recibirán un pago extra por trabajar en esa fecha.

Las empresas no están obligadas por la ley a darles días libres y pagos adicionales durante los feriados a sus trabajadores (Unsplash/Daniel)

Esto sucede porque no existe una ley que obligue a los patrones a ofrecerles esos beneficios a sus empleados tanto en el estado de Nueva York, como en el país en general.

La Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA) es la normatividad que establece los derechos y obligaciones de jefes y empleados en EE.UU. La FLSA indicó que hay cuatro atenciones que los empleadores no están forzados a proporcionar en sus empresas:

Tiempo para comer y descansar, así como días libres y vacaciones .

. Días libres pagados por motivo de fechas feriadas, vacaciones, enfermedad o terminación de empleo.

por motivo de fechas feriadas, vacaciones, enfermedad o terminación de empleo. Pagos extras por trabajar durante fines de semana y días feriados.

por trabajar durante fines de semana y días feriados. Límite de horas trabajadas en una sola jornada y de días laborales presentes en una sola semana.

Lo anterior quiere decir que, por ley, los empleados en Nueva York no gozarán de un día libre el 1° de septiembre de 2025, ni recibirán un pago adicional por laborar en esa fecha.

Quiénes están exentos de la regla en Nueva York: cómo se pagan las horas extras

La Oficina de Gestión de Personal de EE.UU. (OPM) informó que las únicas personas en Nueva York (y en el resto del país) que no trabajan durante Labor Day son los empleados federales.

Los empleados del gobierno de Nueva York tendrán un día libre con goce de sueldo (Wikimedia Commons/Matt H. Wade)

De acuerdo con la OPM, la mayoría de los ciudadanos que laboran para el gobierno o alguna de sus dependencias tienen el derecho de no trabajar durante los feriados federales y no se les descontará ese día de sus salarios.

Un aspecto que sí está regulado en la FLSA es el pago de horas extras. El gobierno de Estados Unidos explicó que cada hora adicional en el trabajo debe pagarse con un valor al menos 1.5 veces mayor que la cantidad estándar. Por ejemplo, si una persona cuenta con un salario de US$15 la hora, los 60 minutos adicionales se pagarían en US$22,50.

Esto quiere decir que si un residente de Nueva York trabajara horas extras en Labor Day, sí podría recibir dinero adicional, pero sería por lo establecido en la FLSA y no por tratarse de un día festivo.

La FLSA detalló que esta normativa solo aplica para los empleados que laboraron más de 40 horas a la semana y para los trabajadores no exentos (es decir, quienes reciben un salario por hora y no ocupan posiciones ejecutivas o administrativas).

Cuáles son los días festivos federales en EE.UU.

La OPM informó que existen 11 días festivos federales en Nueva York y en el resto de Estados Unidos que se celebran cada año, más una fecha adicional que solo ocurre cada cuatro años, cuando se lleva a cabo la ceremonia de investidura presidencial.

El primer Día del Trabajo en Estados Unidos se celebró el martes 5 de septiembre de 1882 en la ciudad de Nueva York (U. S. Department of Labor) U. S. Department of Labor

En 2025, los días festivos a nivel federal han sido los siguientes: