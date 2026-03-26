Noticias de Texas hoy, en vivo: alerta por brote de sarampión en centros de detención del ICE
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado de la Estrella Solitaria: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Según el censo: los suburbios de Texas lideran el crecimiento poblacional en EE.UU.
Los suburbios de Texas lideran el crecimiento poblacional en Estados Unidos pese a la notable reducción de la migración internacional bajo la administración actual. Según The Texas Tribune, el condado de Waller destaca como el segundo de mayor expansión en el país gracias a su disponibilidad de terrenos y su conexión estratégica con grandes urbes.
Factores como el teletrabajo y la búsqueda de menor densidad demográfica impulsan el desplazamiento desde núcleos urbanos hacia zonas periféricas. Mientras áreas metropolitanas como Houston suman miles de residentes, el condado de Dallas registra una pérdida de habitantes debido al alto costo de la vivienda.
En Texas: detectan un brote de sarampión masivo en centros de detención del ICE
Un brote de sarampión en centros de detención del ICE de Texas infectó a más de 100 personas y afectó a residentes de El Paso. Según The Texas Tribune, las autoridades locales enfrentan obstáculos por la falta de transparencia de las agencias federales sobre el estado de vacunación de los detenidos.
El Centro de Detención del Oeste de Texas concentra la mayoría de los casos confirmados hasta el mes de marzo. Esta situación representa un riesgo sanitario para la comunidad debido al contacto diario del personal con la población general.
EL NWS anticipa un jueves con máximas de 99°F
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipa calor extremo en Texas para el jueves 26 de marzo. Las autoridades alertan que algunas localidades superarán los 100°F (37,7°C), principalmente en la región del Panhandle, con ráfagas de viento de hasta 30 millas por hora (48 kilómetros por hora).
- Amarillo registrará máximas de 99°F (37°C).
- Austin y San Antonio marcarán 90°F (32°C) tras una mañana nublada.
- Dallas registrará 89°F (31,6°C).
- Houston tendrá máximas de 86°F (30°C) luego de la neblina matutina.
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