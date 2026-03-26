Noticias de Texas hoy, en vivo: alerta por brote de sarampión en centros de detención del ICE

Los suburbios de Texas lideran el crecimiento poblacional en Estados Unidos pese a la notable reducción de la migración internacional bajo la administración actual. Según The Texas Tribune, el condado de Waller destaca como el segundo de mayor expansión en el país gracias a su disponibilidad de terrenos y su conexión estratégica con grandes urbes.

Texas encabeza el ranking nacional de crecimiento poblacional en suburbios Foto de flowermound.gov

Factores como el teletrabajo y la búsqueda de menor densidad demográfica impulsan el desplazamiento desde núcleos urbanos hacia zonas periféricas. Mientras áreas metropolitanas como Houston suman miles de residentes, el condado de Dallas registra una pérdida de habitantes debido al alto costo de la vivienda.