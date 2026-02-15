Mamdani insiste con los autobuses gratis en Nueva York: el plan que busca probar durante el Mundial 2026
El alcalde de la Gran Manzana presiona a la gobernadora Kathy Hochul para aplicar un programa piloto de viajes gratuitos
- 3 minutos de lectura'
De cara al Mundial 2026, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presiona para realizar un programa piloto de autobuses gratis. La medida, que se aplicaría entre junio y julio, cuando se disputará la Copa del Mundo en Norteamérica, sería una prueba para una idea que presentó durante su campaña en la Gran Manzana y que tiene la intención de implementar de forma permanente.
Mamdani quiere que Nueva York tenga autobuses gratis durante el Mundial 2026
El demócrata presiona al gobierno estatal de Kathy Hochul para aplicar esta iniciativa. Dado que las tarifas de los autobuses las dispone el gobierno estatal y no la ciudad de Nueva York, el alcalde no puede tomar la decisión, sino que depende de que la gobernadora lo ordene.
Según The New York Times, Mamdani tiene la intención de que todos los viajes en autobús sean gratuitos durante el Mundial 2026. Aunque aún restan por conocerse detalles sobre cómo sería la iniciativa en caso de que finalmente se implemente, el certamen se realizará entre el 11 de junio y el 19 de julio.
En caso de que finalmente consiga el visto bueno, el alcalde podría completar una prueba piloto de más de un mes sobre una idea que propuso en campaña y que quiere establecer en la Gran Manzana.
En cuanto a la estimación del costo, en su momento Mamdani sostuvo que ofrecer gratuitamente el servicio de autobús tendría un costo de 700 millones de dólares al año. Por su parte, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) calculó un estimado de US$1000 millones.
Sin embargo, la región espera la llegada de más de 1.200.000 turistas durante la próxima Copa del Mundo, por lo que el servicio de transporte tendría una demanda considerablemente mayor a la rutinaria.
Ni Hochul ni la MTA quieren implementar los autobuses gratis que propone Mamdani
A pesar del entusiasmo y la presión del alcalde, la medida no sería bien vista por el resto de las autoridades involucradas. De acuerdo con Daily News, el equipo de Mamdani presentó que el programa piloto durante el Mundial tendría un costo de US$100 millones.
Aunque el equipo de la gobernadora analiza la posibilidad, Hochul no se muestra convencida. La propuesta ya había generado originalmente diferencias con Mamdani cuando el alcalde la presentó en campaña.
En ese sentido, la MTA tampoco está a favor de quitar las tarifas de autobuses y resiste contra la iniciativa del demócrata.
Mientras Mamdani propone autobuses gratis, la MTA busca que más pasajeros paguen el metro
En contraste con la propuesta del alcalde para ofrecer un servicio gratuito de autobuses, la MTA impulsó cambios en el subterráneo que apuntan a combatir a los usuarios que saltan los molinetes y no pagan su boleto.
Según Gothamist, la entidad acordó con tres empresas la instalación de las primeras puertas altas en estaciones. Además de significar un obstáculo físico para quienes quieran no pagar el pasaje, también tienen tecnología de IA.
Estas puertas registran videos de cinco segundos de quienes evaden la tarifa y los identifica físicamente mediante inteligencia artificial. El objetivo es mejorar los índices de esta práctica y recuperar parte de la recaudación que se pierde actualmente.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
Un testigo de identidad reservada, el lavado y sospechas de más negocios ilegales: las nuevas líneas del caso Andis
- 2
Por qué la inteligencia artificial puso en jaque a toda la industria del software
- 3
Dos empresas “gemelas” de Miami recibieron casi US$5 millones y desaparecieron
- 4
Joaquín Panichelli marcó un gol agónico ante Olympique de Marsella y se afirma como uno de los argentinos más goleadores en Europa