Noticias de New York, en vivo: actualizaciones de hoy, jueves 12 de febrero de 2026

Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes

Jornada soleada pero fría en este jueves 12 de febrero en la ciudad de Nueva York
Jornada soleada pero fría en este jueves 12 de febrero en la ciudad de Nueva York

Ola de frío en Nueva York: ascienden a 19 las víctimas fatales durante el clima extremo

La ciudad de Nueva York confirmó 19 víctimas fatales en la ola de frío que azota a la Gran Manzana, en un comunicado el miércoles, según informó Gothamist. Los reportes de las autoridades señalaron que al menos tres muertes a la intemperie estaban vinculadas con sobredosis, mientras que 13 fueron asociadas con hipotermia.

Las medidas y operativos por temperaturas gélidas continúan vigentes y la administración local instó en comunicarse con el 311 si se observa a una persona en situación de vulnerabilidad.

La ciudad de Nueva York informó 19 personas fallecidas a la intemperie en medio de la ola de frío en Nueva York
La ciudad de Nueva York informó 19 personas fallecidas a la intemperie en medio de la ola de frío en Nueva York

La regla para conductores que se suspende este jueves 12 de febrero

Las autoridades de la ciudad de Nueva York informaron que las normas de estacionamiento lateral alterno (ASP, por sus siglas en inglés) están suspendidas este jueves 12 de febrero. El motivo se centra en el aniversario del nacimiento del 16º presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln.

Estas reglas hacen referencia a prohibiciones y restricciones de estacionamiento en horarios y lugares específicos, indicados con una señal de una “P” y una escoba. En tanto, los parquímetros permanecen en efecto durante la jornada.

Las normas ASP quedan suspendidas el jueves 12 de febrero por la conmemoración del aniversario de Lincoln en Nueva York
Las normas ASP quedan suspendidas el jueves 12 de febrero por la conmemoración del aniversario de Lincoln en Nueva York

Rival de Hochul: Bruce Blakeman lidera el ala republicana para la gobernación de Nueva York

El ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, fue nominado como candidato del Partido Republicano en la carrera por la gobernación de Nueva York. Tras el anuncio del miércoles, compartió un mensaje en X para desafiar a la actual mandataria: “Ahora, derrotemos a Kathy Hochul y establezcamos la prosperidad”.

Entre sus principales medidas, Blakeman promueve la reducción de impuestos, el apoyo a la aplicación de la ley y “dar prioridad a los neoyorquinos”.

Bruce Blakeman se posiciona como rival republicano para Kathy Hochul en la carrera por la gobernación
Bruce Blakeman se posiciona como rival republicano para Kathy Hochul en la carrera por la gobernación

Pronóstico de Nueva York: cómo estará el clima este jueves 12 de febrero en la ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) indicó el pronóstico de este jueves 12 de febrero en la ciudad de Nueva York, donde se presenta una jornada mayormente soleada. Las temperaturas máximas alcanzarán los 36ºF (2,2ºC) y la sensación térmica rondará entre 20 y 25ºF (-6,6 y -3,8ºC). Se esperan vientos del noroeste de 15 a 20 millas por hora (24 a 32 kilómetros por hora).

Por la noche, las condiciones serán parcialmente nubladas, con temperaturas mínimas de hasta 24ºF (-4,4ºC). La sensación térmica descenderá entre 15 y 20ºF (-9,4 y -6,6ºC), con vientos del noroeste de 10 a 14 mph (16 a 25 km/h).

Un ferry se mueve a través de flotadores de hielo que cubren parte del río Hudson
Un ferry se mueve a través de flotadores de hielo que cubren parte del río Hudson

Noticias en vivo de Nueva York

