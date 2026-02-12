Noticias de New York, en vivo: actualizaciones de hoy, jueves 12 de febrero de 2026

La ciudad de Nueva York confirmó 19 víctimas fatales en la ola de frío que azota a la Gran Manzana, en un comunicado el miércoles, según informó Gothamist. Los reportes de las autoridades señalaron que al menos tres muertes a la intemperie estaban vinculadas con sobredosis, mientras que 13 fueron asociadas con hipotermia.

Las medidas y operativos por temperaturas gélidas continúan vigentes y la administración local instó en comunicarse con el 311 si se observa a una persona en situación de vulnerabilidad.