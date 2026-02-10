Marionetas, danza y los eventos en Nueva York para celebrar la llegada del Año Nuevo Chino

Este 2026, el Año Nuevo Chino se asocia con la energía del Caballo de Fuego, aunque es una festividad propia del país asiático, también se celebra en Estados Unidos. Principalmente en la ciudad de Nueva York, existen diferentes eventos que conmemoran el inicio de este nuevo ciclo.

Cómo celebrar el Año Nuevo Chino 2026 en Nueva York

El festejo del Año del Caballo de Fuego en Nueva York toma protagonismo en los barrios chinos, con desfiles y danzas por las calles principales de la Gran Manzana.

El Año Nuevo Chino 2026 se rige por la energía del Caballo de Fuego (Pexels/Noval Gani)

Las actividades más destacadas en el marco de esta festividad, de acuerdo con NYC Tourism:

Celebración en Chinatownn desde finales de enero hasta el día 1° de marzo de 2026 en East Houston Street to Canal Street (bet. Forsyth and Chrystie Sts.), Manhattan, NY, 10002. Se trata de un espacio con imágenes impresionantes, grandes espectáculos y otras sorpresas. Todo culmina con el baile de los leones .

desde finales de enero hasta el día 1° de marzo de 2026 en East Houston Street to Canal Street (bet. Forsyth and Chrystie Sts.), Manhattan, NY, 10002. Se trata de un espacio con imágenes impresionantes, grandes espectáculos y otras sorpresas. Todo culmina con el . Festival Cultural y de Ceremonia del Fuego , el 17 de febrero en Sara D. Roosevelt Park.

, el 17 de febrero en Sara D. Roosevelt Park. Año nuevo lunar en el ayuntamiento del 23 de enero al 1° de marzo en Flushing, Queens .

en . Festival del Año Nuevo Lunar Met el 7 de febrero en Upper East Side, Manhattan.

Met el 7 de febrero en Upper East Side, Manhattan. Festival familiar del Instituto China , el 21 de febrero, en Lower Manhattan.

, el 21 de febrero, en Lower Manhattan. El 1° de marzo gran desfile del Año Nuevo Chino en Manhattan comienza en Mott Street en Hester y se dirige hacia el este por East Broadway.

También existen otras actividades culturales, organizadas conjuntamente con el Museo de Shanghái. Asimismo, lugares populares con comunidades asiático-estadounidenses realizan celebraciones, como Brooklyn, Flushing y Queens.

Cómo celebrar el Año del Caballo de Fuego en Long Island

En la región de Long Island también existe una gran cartelera para festejar el Año Nuevo Chino 2026, de acuerdo con News Day, algunas de estas actividades son:

En el marco del Año del Caballo de Fuego se llevan a cabo diversas actividades, como la creación de figuras para la buena suerte (Pexels/RDNE Stock project)

14 de febrero, espectáculo de Marionetas

En el Museo Infantil de Long Island, 11 Davis Ave., Uniondale el Chinese Theatre Works presentará la obra Hao Bang Ah! Horse.

Se trata de una producción de títeres de guantes que representarán a los animales del zodíaco chino, además de parodias, canciones populares y bailes.

La cita es de las 11.00 hs a las 14.00 hs y la entrada solo al museo tiene un costo de US$5, mientras que el teatro cobrará US$10 por función.

14 y 22 de febrero, creación de una linterna

La cita es en el Museo Infantil de Long Island, 11 Davis Ave., Uniondale y la actividad es la decoración de una linterna de papel, con espacio para mayores de tres años de edad.

15 de febrero, taller sobre las tradiciones del Año Nuevo Lunar

En el Museo de Arte Heckscher, 2 Prime Ave., Huntington a partir de las 12.00 hs hasta las 16.00 hs. Aunque es un evento gratuito requiere de un registro previo.

17 de febrero, hora del cuento

Una actividad que se celebrará en la Biblioteca Pública de Syosset, 225 South Oyster Bay Rd. Maria Wen Adcock leerá fragmentos de su libro Es el Año Nuevo chino, Jorge el curioso, además de que dirigirá una sesión de manualidades con temática del Año del Caballo de Fuego.

Las linternas en Año Nuevo Chino son un símbolo de buena fortuna (Pexels/Angela Roma)

21 de febrero, decoraciones de la buena suerte

Una tradición china para atraer la buena fortuna en el Año Nuevo Lunar que se llevará a cabo en la Mansión Vanderbilt, 180 Little Neck Rd., Centerport tiene un costo de US$10 y US$15, según el tipo de manualidad y está dirigda a niños de 5 a 11 años.

22 de febrero, espectáculos de danza y magia

La danza es un espectáculo gratuito en North Court near Primark, 630 Old Country Rd., Uniondale. Mientras que el show de magia se lleva a cabo en Charles B. Wang Center, Stony Brook University, 100 Nicolls Rd., Stony Brook y tiene un precio de US$20 y US$15.

Muchas de las actividades por el Año Nuevo Chino se extienden hasta la primera semana de marzo.