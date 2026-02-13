Mercadería gratuita: qué es y cómo funciona la “free grocery store” de Polymarket en New York y hasta cuándo está abiert

En medio del bullicio de Manhattan, una iniciativa captó la atención de locales y turistas por igual y se trata de la “free grocery store” de Polymarket. Este concepto, que redefine la distribución de bienes básicos, permite a los asistentes obtener mercadería sin costo alguno en Nueva York.

Qué es la “free grosera store” de Polymarket en New York

La plataforma de predicciones basada en criptomonedas, Polymarket, inauguró una de sus primeras tiendas de comestibles gratuitas en la ciudad de Nueva York. Bajo su mismo nombre, la tienda implementará la metodología ‘Free Grocery Store’, una propuesta que permite a los ciudadanos abastecerse de productos básicos sin desembolsar un solo centavo, según The Mirror US.

La tienda de Polymarket permite combatir la inseguridad alimentaria del estado debido a la suba de precios (Instagram/@nyclovesnyc)

Esta iniciativa surge como un alivio directo para los residentes que luchan contra la inseguridad alimentaria, un problema que se agudiza por la suba de precios constantes. El proyecto busca garantizar el acceso a productos de primera necesidad de forma totalmente gratuita, para mitigar el impacto de la inflación en los hogares estadounidenses, añadió AInvest.

Cómo funciona la “free grocery store” de Polymarket en New York

La nueva tienda se ubica en la intersección de 7th Avenue y Charles Street, donde los visitantes pueden realizar sus compras habituales sin pasar por caja. La experiencia comienza cuando cada comprador recibe una bolsa de mano para llenar a gusto y sin restricciones de costo, destacó FOX 5 New York.

En los pasillos, el público se desplaza para encontrar desde artículos de higiene personal, como toallas de papel y productos de tocador, hasta una variada oferta de productos frescos que incluye carnes, frutas y verduras de temporada, todo bajo el modelo de gratuidad de Polymarket.

Cada comprador recibe una bolsa de mano para llenar con los productos que necesite (X/@williamlegate)

Hasta cuándo está abierta la tienda de Polymarket en New York

El supermercado gratuito de Polymarket abrirá por pocos días. Contó con una inauguración el jueves 12 de febrero y permanecerá abierto hasta el domingo al 15 de febrero, con un último día que se enfocará en las donaciones, según El Diario NY.

Los horarios de Polymarket son los siguientes, según el sitio NYC for FREE:

Jueves 12 y viernes 13 de febrero : de 14 a 17 hs.

: de 14 a 17 hs. Sábado 14 de febrero : a partir de las 12 hs, hasta agotar existencias. Ese día se celebrará San Valentín con flores y tarjetas.

: a partir de las 12 hs, hasta agotar existencias. Ese día se celebrará San Valentín con flores y tarjetas. Domingo 15 de febrero: de 12 a 15 hs. Se podrán realizar donaciones de 15 a 18 hs.

El lunes 16 de febrero se llevará a cabo una última jornada de donaciones comunitarias, de 12 a 16 hs. Desde la organización destacan que será el último para donar alimentos no perecederos, y todos los artículos se distribuirán a organizaciones colaboradoras en la ciudad de Nueva York.

Durante la primera jornada se beneficiaron más de 400 neoyorquinos que hicieron fila horas antes de la apertura.

El sábado 14 de febrero habrá una jornada especial para celebrar San Valentín (X/@williamlegate)

Cómo encontrar alimentos gratuitos en Nueva York

A través del sitio web Health NY, los habitantes del estado encontrarán los bancos de alimentos más cercanos a su lugar de residencia, gracias a una completa herramienta de geolocalización. A través de esta plataforma, las personas pueden consultar un listado de recursos, con las direcciones y puntos de distribución.

El sitio web Food Bank NYC también cuenta con un directorio para localizar bancos de alimentos en diferentes vecindarios de La Gran Manzana. Los comestibles y comidas calientes se otorgan a través de comedores sociales y despensas móviles en toda la ciudad de Nueva York y las locaciones se pueden encontrar a través del código ZIP.

Finalmente, la organización Catholic Charities NY proporciona comestibles gracias a las donaciones de contribuyentes. Se puede donar a través de la página web o en la oficina ubicada en 488 Madison Avenue, Third Floor New York, NY.