Ya es ley: el nuevo programa de Kathy Hochul que mejora el acceso a la salud para los migrantes en Nueva York

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una nueva ley que mejora las opciones de la salud mediante asistencia lingüística para cualquier paciente que lo requiera, incluidos los migrantes. El objetivo, según las autoridades, es garantizar que los pacientes tengan acceso a todos los servicios de atención médica.

A través de un comunicado, la gobernadora anunció la medida, que beneficiaría a millones de personas. En el estado, residen más de 4,5 millones de migrantes, lo que representa aproximadamente el 23,1% de la población total, según el American Immigration Council.

La gobernadora Hochul firmó la ley que exige a los hospitales generales del estado desarrollar un programa de asistencia lingüística

“Todas las personas merecen el derecho a una atención médica accesible, sin barreras lingüísticas que les impidan acceder a los servicios que necesitan”, declaró en primer lugar Hochul. “La promulgación de esta legislación garantiza que todos los neoyorquinos, independientemente de su lengua materna, sean tratados con dignidad y cuidado”, remarcó.

Los servicios que deberán ofrecer los hospitales en Nueva York para los migrantes

Entre los elementos que tendrán que incluir los hospitales en su programa lingüístico se incluyen:

La designación de un coordinador de asistencia lingüística .

. Políticas y procedimientos que garantizan la identificación oportuna y el acceso continuo para los pacientes que necesitan servicios de asistencia lingüística.

que y el que necesitan servicios de asistencia lingüística. Educación y formación continua para el personal hospitalario.

Señalización adecuada .

. Documentación de la preferencia de idioma en los registros médicos.

de la preferencia de idioma en los registros médicos. Provisión de intérpretes calificados y otro personal capacitado en la comunicación con personas que tienen problemas de visión y/o audición a pacientes que requieren los servicios.

Los centros de salud deberán ofrecer un servicio lingüístico en Nueva York que beneficiará a los migrantes

El acceso a la salud para los migrantes en Nueva York

El gobierno de Nueva York explica en su sitio web que la ley vigente en la actualidad protege el acceso de un paciente a la atención médica, sin importar su estatus migratorio. Además, requiere que los proveedores tomen ciertas medidas para proteger la confidencialidad del paciente.

Los proveedores de atención médica no pueden negar el acceso a la salud con base en el estatus migratorio o de ciudadanía de una persona.

Además, los migrantes indocumentados pueden aplicar en el Estado Imperial a la cobertura de Medicaid por una condición médica de emergencia. Para ello, deben cumplir con todos los requisitos de elegibilidad, que incluyen comprobante de identidad, ingresos y residencia estatal.

Los migrantes en Nueva York pueden recibir asistencia médica en centros de salud

El gobierno estatal de Nueva York señala como condición médica de emergencia a una afección que puede:

Poner en grave peligro la salud del paciente.

Deteriorar gravemente la función corporal.

Provocar una disfunción grave de cualquier órgano o parte del cuerpo.

Por su parte, la ciudad de Nueva York determina que los inmigrantes que no califican para un seguro médico o no pueden costearlo pueden obtener servicios gratuitos o de bajo costo a través de NYC Care. Las personas pueden inscribirse en el programa al llamar al 1-646-692-2273. Esto ofrece: