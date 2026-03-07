Plan de alivio fiscal explicado: qué trabajadores dejarían de pagar taxes en USA bajo la propuesta de Chris Van Hollen

Una iniciativa fiscal impulsada por el senador demócrata Chris Van Hollen propone cambiar de raíz el esquema impositivo federal en Estados Unidos. La iniciativa, que será presentada formalmente en los próximos días, apunta a que aproximadamente la mitad de los trabajadores del país norteamericano deje de pagar el impuesto federal sobre la renta.

La propuesta de Van Hollen para eliminar el impuesto federal a millones de trabajadores

De acuerdo con un adelanto publicado por The Washington Post, la iniciativa establece que todos los trabajadores que perciban ingresos equivalentes o inferiores a un “salario digno” quedarían exentos del pago del impuesto federal sobre la renta. Ese umbral está fijado en 46.000 dólares anuales para contribuyentes individuales y en US$92.000 para matrimonios que presentan declaración conjunta.

La iniciativa fija el límite de ingresos para no pagar impuestos en 46.000 dólares anuales para individuos y 92.000 dólares para matrimonios Freepick

La definición de “salario digno” surge de un índice elaborado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) y, según el diseño del proyecto, se ajustaría automáticamente con la inflación. Es decir, el límite no quedaría congelado, sino que evolucionaría a medida que aumente el costo de vida.

El impacto sería significativo. En la actualidad, alrededor de 37 millones de contribuyentes no pagan impuesto federal sobre la renta. Bajo la propuesta de Van Hollen, esa cifra escalaría hasta los 66 millones, según estimaciones de Steve Wamhoff, director de política tributaria federal del Institute on Taxation and Economic Policy, un centro de estudios de orientación progresista citado por The Washington Post. En términos prácticos, esto implicaría que casi la mitad de los trabajadores estadounidenses quedaría liberada de esa carga fiscal.

Cómo impactaría el plan fiscal en la clase media de EE.UU.

El proyecto no se limita a quienes están por debajo del umbral del “salario digno”. En caso de concretarse, implicará reducciones impositivas para decenas de millones de trabajadores de clase media que, aunque seguirán pagando impuestos, verán disminuida su obligación tributaria.

El plan proyecta reducciones de impuestos para un total de 130 millones de personas Freepik

Siempre según el análisis difundido por The Washington Post, el plan reduciría los impuestos a cerca de 130 millones de personas en total. Un contribuyente soltero con ingresos de US$50.000 anuales podría obtener un alivio promedio de unos US$2800. En el caso de una familia tipo de cuatro integrantes con US$95.000, el ahorro rondaría los US$6000.

Estos números buscan reforzar el mensaje político del senador de Maryland: que el Partido Demócrata debe presentarse como el defensor directo de los empleados que “sudan todos los días para llegar a fin de mes”. En una entrevista citada por el periódico, Van Hollen sostuvo: “Este proyecto de ley, además de ser la política correcta, envía un mensaje muy fuerte de que estamos del lado de la gente trabajadora”.

Cómo se financiaría el plan fiscal de Van Hollen

El costo del alivio fiscal no sería menor. Para compensar la pérdida de recaudación, la propuesta contempla la creación de un nuevo recargo para los contribuyentes millonarios. Ese suplemento impositivo se aplicaría sobre los ingresos más altos y, según las estimaciones, permitiría recaudar aproximadamente US$1,5 billones en la próxima década.

Para compensar la reducción en la recaudación, la propuesta crea un recargo progresivo para los ingresos más altos que generaría aproximadamente 1,5 billones de dólares en la próxima década Freepik

El esquema establece un adicional del 5% para ganancias superiores al millón de dólares, del 10% para quienes superen los dos millones y del 12% para ingresos por encima de los cinco millones de dólares. El laboratorio presupuestario de Yale (Yale Budget Lab) calculó que este recargo alcanzaría a unos 615 mil contribuyentes.

A diferencia del impuesto a la riqueza propuesto por otros sectores del ala progresista, el diseño de Van Hollen grava ingresos y no patrimonio acumulado. Esto, según los especialistas, podría reducir el riesgo de enfrentar impugnaciones constitucionales, un debate recurrente en torno a la legalidad de un tributo nacional sobre la riqueza.