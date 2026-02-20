¿Nieve en Nueva York este fin de semana? Qué dicen las proyecciones y las zonas más afectadas

El área metropolitana de Nueva York atraviesa un patrón invernal dinámico y todavía incierto. Mientras el viernes por la noche marcará la salida de un sistema menor, la atención de meteorólogos y residentes está puesta en otro fenómeno más importante: una tormenta costera que podría cambiar el panorama del fin de semana y el inicio de la próxima.

Cuándo dejará de llover en Nueva York

Según el Servicio Meteorológico Nacional de Nueva York (NWS, por sus siglas en inglés), el sistema que afecta la región durante el viernes 20 de febrero perderá intensidad hacia la noche. Tras lluvias generalizadas durante el día, las precipitaciones pasarán a ser más aisladas a medida que el centro de baja presión se aleje hacia el este.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que las lluvias generalizadas del viernes darán paso a precipitaciones aisladas por la noche

En el interior, bajo flujo más frío del norte, existe la posibilidad de que reaparezca una mezcla de lluvia y nieve antes de terminar la jornada, aunque sin acumulaciones significativas.

El organismo explicó que la precipitación dominante durante el episodio será lluvia, con valores líquidos entre 0,25 y 0,5 pulgadas (0,64 a 1,27 centímetros), y que cualquier nevada asociada quedará limitada apenas a trazas o unos pocos décimos de pulgada en sectores interiores. De esta forma, el viernes por la noche funcionará más como transición atmosférica que como evento invernal relevante.

Cuándo llegará el nuevo sistema del clima a Nueva York

La verdadera preocupación meteorológica aparece a partir del domingo 22 de febrero. El NWS de Nueva York advierte que aumentó la confianza en una nevada “de impacto” entre el domingo y el lunes generada por una baja presión que se formará frente a la costa del Atlántico medio.

Las Autoridades De La Ciudad Detallan Los Operativos Para Eliminar La Nieve Y El Hielo En Nueva York

Los modelos numéricos mostraron en sus últimas corridas un desplazamiento hacia el oeste en la trayectoria del ciclón. Este cambio es crucial: cuanto más cerca pase de la costa, mayor será la probabilidad de nieve significativa en zonas densamente pobladas.

Aun así, el pronóstico todavía no es definitivo. La agencia señala que la interacción entre múltiples corrientes atmosféricas dentro de una vaguada amplia sobre Estados Unidos hace difícil determinar con precisión la trayectoria final. Eso implica que pequeñas variaciones podrían modificar drásticamente los acumulados.

Los meteorólogos advierten que ha crecido la confianza en una nevada "de impacto" para el domingo y lunes

Dónde podría nevar más en Nueva York

El NWS de Nueva York indica que Long Island aparece ahora con mejores probabilidades de alcanzar seis pulgadas (15 centímetros) debido al desplazamiento occidental del sistema. También la ciudad de Nueva York y el noreste de Nueva Jersey entran dentro del área con mayor potencial de acumulación relevante.

Las probabilidades de alcanzar ese umbral aumentaron alrededor de un 10%, ubicándose ahora entre 30% y 40% para Long Island, la ciudad y el noreste de Nueva Jersey. En cambio, el valle bajo del Hudson y el sur de Connecticut presentan menores chances, entre 15% y 25%.

La razón es un factor típico de tormentas costeras: el corte abrupto de nieve hacia el noroeste. Esto significa que distancias relativamente cortas podrían separar barrios con nieve considerable de otros con acumulaciones modestas.

Cuándo empezaría a nevar en Nueva York

El Servicio Meteorológico Nacional de Nueva York prevé que la nieve comience durante la mañana del domingo 22 de febrero. La intensidad aumentaría durante la tarde y especialmente en la noche, momento en que se espera el período más activo del temporal.

Luego, a medida que el sistema se aleje, la nevada perderá fuerza durante el lunes 23 y la noche de ese día. La duración prolongada del fenómeno es justamente lo que eleva el potencial de acumulaciones importantes, incluso sin tasas extremas.

Las chances de alcanzar las 6 pulgadas (15 centímetros) de nieve han subido a un rango de entre el 30% y 40% para Long Island, la ciudad de Nueva York y el noreste de Nueva Jersey Angela Waiss/Associated Press

Viento fuerte y posibles inundaciones costeras

La tormenta no solo llevaría nieve. El organismo anticipa un fortalecimiento del gradiente de presión que provocará ráfagas intensas entre la noche del domingo 22 y el lunes 23. Se esperan velocidades de hasta 25 a 30 nudos, equivalentes a 29 a 35 millas por hora (47 a 56 km/h), con valores mayores posibles cerca de la costa según la trayectoria final de la baja presión.

Además, el sistema generaría un empuje de agua hacia la costa. El NWS New York advierte sobre la posibilidad de inundaciones costeras menores a moderadas el domingo 22 por la noche, con un aumento del nivel del mar de dos a cuatro pies (0,6 a 1,2 metros). Parte de ese impacto podría continuar durante la pleamar del lunes 23, aunque un flujo norte posterior ayudaría a reducir los niveles.