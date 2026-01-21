Noticias de New York en vivo: actualizaciones de hoy, miércoles 21 de enero de 2026

La ciudad de Nueva York tendrá este miércoles 21 de enero de 2026 otra jornada fría. El pronóstico anticipa una máxima cercana a 33–36°F (1–2°C) y viento del suroeste de 15 a 30 km/h, por lo que la sensación térmica seguirá bajo cero durante buena parte del día: el frío fuerte todavía no se va.

Los servicios de pronóstico coinciden en un miércoles mayormente nublado o con una mezcla de sol y nubes, con probabilidad de precipitación muy baja, del 0–10%. Con humedad moderada y buena visibilidad, no se esperan complicaciones relevantes en el transporte por lluvia o nieve.

Por la noche, la sensación térmica estará en torno a 23–27°F (-5 a -3°C) John Moore - AFP