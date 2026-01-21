Noticias de New York en vivo: actualizaciones de hoy, miércoles 21 de enero de 2026
Información y cobertura en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Cómo estará el clima en Nueva York este miércoles 21 de enero de 2026
La ciudad de Nueva York tendrá este miércoles 21 de enero de 2026 otra jornada fría. El pronóstico anticipa una máxima cercana a 33–36°F (1–2°C) y viento del suroeste de 15 a 30 km/h, por lo que la sensación térmica seguirá bajo cero durante buena parte del día: el frío fuerte todavía no se va.
Los servicios de pronóstico coinciden en un miércoles mayormente nublado o con una mezcla de sol y nubes, con probabilidad de precipitación muy baja, del 0–10%. Con humedad moderada y buena visibilidad, no se esperan complicaciones relevantes en el transporte por lluvia o nieve.
Por la noche, el cielo se mantendrá entre parcial y mayormente nublado, con un descenso de la temperatura hacia 30–32°F (-1°C) y vientos del suroeste de 10 a 20 km/h. Eso mantendrá la sensación térmica en torno a 23–27°F (-5 a -3°C), por lo que seguirá siendo clave salir con capas de ropa, gorro y guantes.
Noticias en vivo de la ciudad de Nueva York
- 1
La revolución silenciosa: cómo los pagos digitales está derribando las fronteras del dinero en América Latina
- 2
Boom de importaciones: fuerte mensaje de Paolo Rocca a sus empleados
- 3
Davos: el encendido discurso del primer ministro de Canadá contra Trump y las potencias mundiales
- 4
Groenlandia acapara el Foro de Davos y Europa denuncia el regreso del colonialismo de la mano de Trump