¿Se pagan horas extra doble por trabajar el día de Navidad en Estados Unidos?

La Navidad es una de las celebraciones anuales más importantes en Estados Unidos y forma parte de uno de los 12 días feriados aprobados por el Gobierno Federal. En el país norteamericano, existen leyes que regulan el pago de horas extra y solo se aplican a los trabajadores que cumplan con los requisitos estipulados.

Cómo funciona el pago de horas extra en Navidad

A diferencia de otros países, en EE.UU. no existen pagos dobles por trabajar en días feriados federales, aunque a los empleados que cumplan con los requisitos se les otorga lo correspondiente a horas extra, de acuerdo con el gobierno estadounidense.

En EE.UU. el pago de horas extras solo aplica para los trabajadores no exentos con jornadas de 40 horas semanales o más (Pexels/Andrea Piacquadio)

La Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, sigla en inglés) detalla que los empleados que tienen derecho al cobro de horas extra durante Navidad o cualquier otra fecha son aquellos que cumplen con lo siguiente:

Empleados que trabajen más de 40 horas durante la semana laboral

Trabajadores no exentos, según lo que marca la División de Salarios y Horas del Departamento del Trabajo

Por otro lado, la FLSA especifica que los empleadores no están obligados a hacer pagos adicionales a sus trabajadores que laboren en fines de semana, días feriados o días de descanso.

En estos casos, cada trabajador recibirá el pago regular por hora pactado con su jefe, excepto aquellos que tengan otro acuerdo que esté estipulado en su contrato.

Las leyes también indican que el pago de horas extra debe realizarse en un monto de al menos 1,5 del sueldo habitual.

Cuáles son los feriados federales en EE.UU.

En 2026 habrá 12 días feriados federales en Estados Unidos, durante estas fechas de conmemoraciones históricas o celebraciones, las oficinas de Gobierno, los bancos y algunas empresas privadas suspenden actividades.

En EE.UU. existen 11 días feriados reconocidos por el Gobierno Federal y uno adicional que se conmemora cada 4 años con el cambio de mandato presidencial (Pexels/Sharefaith)

El calendario de los días festivos reconocidos por el gobierno norteamericano es:

1 de enero , para conmemorar el Año Nuevo . Fue aprobado por el Congreso como feriado federal en 1870.

, para conmemorar el . Fue aprobado por el Congreso como feriado federal en 1870. El tercer lunes de enero se conmemora el Día de Martin Luther King, Jr ., por ser una fecha cercana al natalicio de la figura que luchó en contra de la desigualdad social.

se conmemora el Día de ., por ser una fecha cercana al natalicio de la figura que luchó en contra de la desigualdad social. Día de la Inauguración , el cual se celebra cada cuatro años después de la elección presidencial. Aunque en 2026 no se llevara a cabo.

, el cual se celebra cada cuatro años después de la elección presidencial. Aunque en 2026 no se llevara a cabo. Día de los presidentes , se conmemora el tercer lunes de febrero y se oficializó en 1885 para celebrar el natalicio del primer presidente de Estados Unidos, George Washington .

, se conmemora el tercer lunes de febrero y se oficializó en 1885 para celebrar el . Memorial Day , tiene lugar el último lunes de mayo y honra a quienes fallecieron en combate durante su servicio en las Fuerzas Armadas.

, tiene lugar el último lunes de mayo y honra a quienes fallecieron en combate durante su servicio en las Fuerzas Armadas. Juneteenth o Día de la Liberación, que se celebra el 19 de junio en homenaje al fin de la esclavitud en el país norteamericano.

o Día de la Liberación, que se celebra el 19 de junio en homenaje al fin de la esclavitud en el país norteamericano. 4 de julio , Día de la Independencia de Estados Unidos.

, de Estados Unidos. El primer lunes de septiembre se conmemora el Día del Trabajo .

. El segundo lunes de octubre se conmemora el Columbus Day , en homenaje a Cristóbal Colón por su llegada al Nuevo Mundo.

, en homenaje a Cristóbal Colón por su llegada al Nuevo Mundo. Día de los veteranos , que se conmemora el 11 de noviembre en honor a los que prestaron servicios en las Fuerzas Armadas.

, que se conmemora el 11 de noviembre en honor a los que prestaron servicios en las Fuerzas Armadas. El cuarto jueves de noviembre se celebra el Thanksgiving o Día de Acción de Gracias.

o Día de Acción de Gracias. El 25 de diciembre se celebra Navidad.

En EE.UU. los empleadores no están obligados a pagar extra a trabajadores que laboren en días festivos (Pexels/RDNE Stock project)

Estas fechas se conmemoran a nivel nacional en EE.UU., pero cada estado puede tener sus propios días festivos, para honrar eventos o personajes que forman parte de su historia, cultura e identidad.

El feriado federal que se conmemora cada cuatro años en EE.UU.

El Día de la Inauguración Presidencial ocurre el 20 o el 21 de enero de cada cuatro años y la próxima está programada para el año 2029, de acuerdo con el gobierno estadounidense.

Se trata de una ceremonia que se lleva a cabo en el Capitolio de EE.UU. en Washington D.C. y es el evento formal que marca el inicio del nuevo mandato presidencial