Para repartidores en bicicleta eléctrica: Nueva York inauguró un centro gratuito de recarga

El gobierno de la ciudad de Nueva York inauguró un centro para repartidores en bicicleta eléctrica en las inmediaciones del City Hall. El espacio permite que los trabajadores de reparto puedan cargar baterías de forma segura, descansar durante sus turnos y acceder a servicios gratuitos. El espacio aún no está en funcionamiento, pero se espera que entre en operación en aproximadamente dos semanas.

Deliverista Hub en Nueva York: ubicación, características y funcionamiento del nuevo centro

El nuevo centro, llamado Deliverista Hub, funciona en un antiguo quiosco de diarios en desuso, ubicado en 249 Broadway, frente al City Hall. La estructura original, de la década de 1980, fue reconvertida en una instalación moderna mediante una subvención federal de 1 millón de dólares. Se trata del primer hub de este tipo en Estados Unidos, según informó la oficina del alcalde Zohran Mamdani.

El espacio permitirá cargar baterías, descansar y acceder a servicios sin costo Captura ABC7

La iniciativa fue anunciada por Mamdani junto al senador Chuck Schumer y la organización Workers’ Justice Project.

El proyecto incluyó la instalación de un gabinete exterior con capacidad para cargar hasta 48 baterías de bicicletas eléctricas. Estos módulos permitirán el acceso a carga de baterías las 24 horas mediante sistemas digitales.

También se acondicionó un área interior, equivalente al tamaño de dos refugios de autobús grandes, destinada al descanso de los trabajadores.

La iniciativa se concretó pese a objeciones de la junta comunitaria local, que cuestionó la integración del diseño con los edificios históricos del entorno, según informó Gothamist.

Qué servicios ofrece el centro para delivery en Nueva York: carga, descanso y asistencia

El centro ofrece distintos servicios sin costo para quienes trabajan con bicicletas eléctricas en la ciudad. Entre ellos:

Un espacio de descanso durante la jornada laboral.

Un lugar para carga segura de baterías.

Ajustes y mantenimiento básico de bicicletas.

Asesoramiento legal sobre salarios o accidentes.

Orientación sobre seguridad vial, uso seguro de bicicletas eléctricas y suspensión de cuentas en aplicaciones.

La directora ejecutiva de Workers’ Justice Project, Ligia Guallpa, explicó a Gothamist que el objetivo es replicar el modelo en otros puntos de la ciudad. Además, señaló que el proyecto fue desarrollado “por trabajadores, basado en sus necesidades”.

La organización estima que hay alrededor de 80.000 repartidores que utilizan bicicletas eléctricas en Nueva York. Durante la inauguración del Deliverista Hub, el senador Chuck Schumer afirmó que la inversión federal se utilizó de manera efectiva y destacó el impacto del proyecto.

El centro brinda asesoramiento legal, mantenimiento básico y orientación en seguridad vial Captura CBS New York

Riesgo de incendios por baterías en Nueva York: cómo Deliverista Hub busca prevenirlos

Uno de los objetivos centrales del centro es reducir los riesgos asociados a las baterías de ion de litio. Según datos del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés), este tipo de baterías estuvo vinculado a cientos de incendios en los últimos años.

En 2025, se registraron 296 incendios relacionados con estas baterías, el número más alto en cuatro años. En 2024, habían sido 279. En tanto, en lo que va de 2026 ya se contabilizan 82 incidentes.

Las autoridades señalan que muchas de estas situaciones están asociadas a baterías de baja calidad o imitaciones. En ese contexto, la carga segura en espacios habilitados aparece como una medida preventiva, explicó Gothamist.

El proyecto también busca mejorar las condiciones de seguridad. Según datos difundidos por la ciudad, uno de cada cinco trabajadores en esta actividad sufre lesiones y la tasa de mortalidad es cinco veces mayor que en la construcción.

El modelo busca replicarse en otros puntos de la ciudad Captura ABC7

Repartidores en Nueva York: expectativas y fecha de apertura del Deliverista Hub

Los trabajadores del sector valoraron la iniciativa y plantearon la necesidad de expandirla. Aboubacar Ki, repartidor de 36 años que trabaja desde 2019 con plataformas como Grubhub y Uber Eats, señaló que contar con puntos de recambio de baterías permitiría mejorar el rendimiento diario y explicó que pueden “ir más rápido y más lejos”.

También expresó que espera la instalación de más centros en los cinco distritos y afirmó que deberían ser incluso más grandes que el actual.

Los organizadores indicaron que el centro aún no se encuentra operativo porque no cuenta con suministro eléctrico. Sin embargo, esperan resolver el problema en un plazo de dos semanas. Una vez en funcionamiento, abrirá todos los días entre las 11 hs y las 17 hs (hora local).